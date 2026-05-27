Podim je združil 34 držav, na startup in tehnološki konferenci 1100 udeležencev

Štajerska prestolnica je pred dnevi znova postala eno najpomembnejših stičišč evropskega zagonskega ekosistema. Podim 2026, dogodek s 46-letno tradicijo oziroma 46. izvedba ene najvplivnejših startup in tehnoloških konferenc v alpsko-jadranski regiji ter na zahodnem Balkanu, je v mesto privabil 1100 udeležencev iz 34 držav. V treh dneh so se v mestu ob Dravi srečali ustanovitelji startupov, vlagatelji, predstavniki skladov tveganega kapitala, podjetniki, korporacije, razvojne organizacije in ustvarjalci novih tehnoloških rešitev.

Strateška platforma

Ob tem je združil 220 izbranih startupov, več kot 60 skladov tveganega kapitala in zasebnih vlagateljev, ki skupaj upravljajo več kot 10 milijard evrov sredstev, ter več kot 120 vlagateljev, ki so bili na voljo za pogovore z mladimi podjetji. Eden ključnih delov dogodka je bil Podim Deal Room, kjer so organizatorji pripravili več kot 1100 vnaprej dogovorjenih sestankov ena na ena med startupi, investitorji, korporacijami in malimi ter srednje velikimi podjetji. »Z letošnjo edicijo smo želeli poslati jasno sporočilo, da Evropa potrebuje več drznosti, povezovanja in podpore pri rasti inovativnih podjetij v globalne zgodbe,« je v uvodu povedal Urban Lapajne, programski direktor konference Podim. »Podim danes ni več zgolj konferenca, temveč strateška platforma, ki povezuje startup podjetja, investitorje, korporacije in ekosisteme iz srednje in jugovzhodne Evrope ter odpira nove priložnosti za mednarodno rast in sodelovanje.«

Infineon je bil eden zanimivejših velikih industrijskih partnerjev, ker ni prišel samo kot klasični pokrovitelj, ampak z zelo konkretnim tehnološkim izzivom za startupe.

Anže Smerdel iz Biosistemike je prvi slovenski finalist, ki je hkrati zmagal na Podimovem Pitchingu.

Na odru se je zvrstilo več kot 90 sodelujočih iz 21 držav, ki so spregovorili o podjetništvu, tehnologiji, deep techu, fintechu ter inovacijah na področjih B2B in B2C. Med omenjenimi so bili Stefan Drüssler iz EIC Boarda in UnternehmerTUM, Robin Wauters, soustvarjalec pobude EU-INC, Amir Salihefendić, ustanovitelj Doista, Vlatko Matijević iz Orqa FPV, Ioan Iacob iz FlowX.AI, ter Stjepan Orešković iz Bosqar Investa in pobude Future 500.

Največ pozornosti je pritegnilo tekmovanje Podim Pitching Competition. Med več kot 1000 prijavljenimi podjetji so marca izbrali 220 startupov, na spletnem Demo dnevu pa se jih je predstavilo 134 iz regije CEE in alpsko-jadranskega prostora. V polfinale se jih je uvrstilo deset, v veliki finale pa pet. Prvič v zgodovini Podima je imela Slovenija svoje predstavnike med finalisti. Prav tako zmagovalca. To je postal DATANA, rešitev slovenskega startupa BioSistemika. Gre za inovativno tehnologijo dolgoročnega shranjevanja digitalnih podatkov v sintetični DNK, ki obljublja trajnostno, izjemno vzdržljivo in varno hrambo podatkov brez digitalnega odtisa.

Eno največjih konferenc v mednarodnem prostoru pripravlja mlada in zagnana ekipa.