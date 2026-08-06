Podjetje se je odločilo za tožbo in izgubilo: gramoz od poplav mora stran (FOTO)

Po poplavah avgusta 2023 je veliko materiala iz vodotokov družba Nivo Eko navozila na svoje zemljišče v žalski poslovni coni Arnovski gozd. Občina je dolgo opozarjala, da materiala tam ne sme biti, saj je treba zaradi evropskih sredstev poslovno cono pozidati v določenem roku. Tega so jim podaljšali do leta 2029. Včeraj so dobili še odločitev upravnega sodišča, ki je pritrdilo občini, da mora družba material takoj odstraniti. V Nivo Eku zadeve ne komentirajo »do odločitve o vseh pravnih sredstvih«.