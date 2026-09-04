Podjetje z Bleda turistu ni hotelo oddati avtomobila: »Strankam iz Romunije vozil ne izposojamo«

Romunski državljan je želel v Sloveniji najeti avtomobil, a je podjetje z Bleda njegovo prošnjo zavrnilo zgolj zaradi državljanstva oziroma kraja bivanja. Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je ugotovil neposredno diskriminacijo in primer predal tudi Tržnemu inšpektoratu. Na Zagovornika načela enakosti se je maja obrnil državljan Romunije, ki je želel pri podjetju z Bleda najeti avtomobil.

Kot izhaja iz odločbe, je podjetje 5. maja kontaktiral prek aplikacije WhatsApp in njegove uradne spletne strani ter prosil za ponudbo za najem vozila. Ker več kot teden dni ni prejel odgovora, je podjetje na Google Maps ocenil z eno zvezdico in zapisal kritičen komentar.

Takrat je dobil odgovor, ki je sprožil postopek zaradi diskriminacije. Predstavnik podjetja mu je namreč med drugim sporočil: »Naših avtomobilov ne izposojamo strankam iz Romunije.«

Podjetje se Zagovorniku ni odzvalo

Romunski državljan je zato primer prijavil Zagovorniku načela enakosti. Priložil je tudi posnetek zaslona ocene in odgovora podjetja. Zagovornik je podjetje pozval, naj pojasni dogodek, razloge za takšno ravnanje, pogoje za najem vozil in morebitne razloge, zaradi katerih vozil ne oddaja strankam iz Romunije.

Podjetje se na poziv ni odzvalo. Prav tako se ni odzvalo na poznejši poziv pred izdajo odločbe, zato ni pojasnilo, ali je za takšno prakso obstajal kakršen koli legitimen razlog. Zagovornik je zato presodil, da je bila storitev Romunu zavrnjena izključno zato, ker prihaja iz Romunije.

Ugotovili neposredno diskriminacijo

V odločbi z dne 2. septembra je Zagovornik ugotovil, da je podjetje kršilo prepoved neposredne diskriminacije na podlagi državljanstva in kraja bivanja. Pri tem je posebej poudaril, da ni šlo za diskriminacijo na podlagi narodnosti. Navedba, da podjetje ne posluje s »strankami iz Romunije«, se je po njegovi presoji nanašala predvsem na državljanstvo oziroma kraj bivanja.

Ker podjetje svojih razlogov ni pojasnilo, prav tako pa na svoji spletni strani ni imelo objavljenih pogojev, iz katerih bi izhajala takšna omejitev, Zagovornik ni našel podlage, ki bi takšno ravnanje lahko upravičila.

Lobnik: »Dejanje je zavržno«

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik je bil ob ugotovitvah oster. »Dejanje je zavržno in ga ostro obsojam, meče tudi slabo luč na slovenski turizem. Človek si je želel čim prijetnejše počitnice v Sloveniji, dobil pa vtis, da pri nas le zaradi svojega državljanstva in kraja bivanja ne bo dobrodošel.«

Ob tem je opozoril, da prav zato obstajajo jasna pravila, ki posameznike ščitijo pred slabšo obravnavo zaradi njihovih osebnih okoliščin. »Zaradi takih primerov imamo v Sloveniji in Evropski uniji jasne in izvršljive zakone, ki nas ščitijo pred slabšo obravnavo na podlagi naših osebnih okoliščin. K ukrepanju sem zato pozval tudi Tržni inšpektorat in pričakujem, da bo v primeru ustrezno oglobil odgovorne,« je dejal Lobnik.

Ker je Romunija članica Evropske unije, je Zagovornik v odločbi dodatno opozoril tudi na evropska pravila, ki prepovedujejo diskriminacijo na podlagi državljanstva. Zoper odločbo Zagovornika pritožba ni dovoljena, mogoče pa je sprožiti upravni spor.