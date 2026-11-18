KOPER

Direktor podjetij ni izpolnjeval zakonskih obveznosti do zaposlenih.

Sojenje Urošu Vugi in Maji Kukovič, ki se je po več letih vendarle končalo, bi obramba najraje začela že tretjič. Tik pred koncem dokaznega postopka je namreč zahtevala tudi izločitev okrajne sodnice Melite Černe. Povod za takšen predlog je bil domnevni telefonski klic s koprskega sodišča Vugovi osebni zdravnici, s katerim naj bi nanjo pritiskali glede izdaje zdravniškega opravičila. Uroš Vuga, obdolžen kršitve temeljnih pravic delavcev, bi moral predložiti zdravniško opravičilo za odsotnost s predhodnega naroka, ki je bil kljub njegovemu izostanku opravljen. Opravičila ni prinesel, je pa ...