Štajerski podjetnik sredi Ljubljane uprizoril lasten pogreb (FOTO in VIDEO)

Društvo Hospic je 30-letnico delovanja zaznamovalo z generalko življenja na Trgu republike v Ljubljani, na kateri so se s simboličnim pogrebom poslovili od glasbenice Neže Buh - Neishe in poslovneža Marka Verdeva.

»Del te iskrene zgodbe je bil tudi Marko Verdev Verdev, ki je v tej simbolični generalni vaji življenja »odšel« – da bi mi ostali lahko spregovorili. Njegov brat je v ganljivem poslovilnem govoru povedal tisto, kar pogosto ostane neizrečeno: »Še je čas. Še sliši se tvoj glas.«

Te besede so postale opomnik, da nikoli ni prepozno povedati, kar čutimo.

Da nas pogovor vrača k sočutju, bližini in resničnemu življenju,« so ob tem zapisali v podjetju MIKRO+POLO.

Neisha in Verdev sta se v improvizirani vežici na Trgu Republike v Ljubljani ulegla v krsto, nakar so jima z govori njunih svojcev in glasbeno spremljavo priredili tudi simboličen pogreb. Ko sta vstala iz krste, sta si bila enotna, da se je bilo dobro soočiti »z minljivostjo, sočutnim sprejemanjem izgube in predvsem slavljenjem edinstvenosti življenja«.

V družbi zaposlenih in prostovoljcev Hospica se je simbolično pokopala tudi predsednica društva Renata Jakob Roban. »Ne glede na to, koliko v našem društvu govorimo o smrti, je današnja izkušnja dokaz, da nanjo ne moremo biti nikoli pripravljeni. Ležati v krsti mi ni bilo težko, objela me je bela svetloba in čutila sem res veliko veliko ljubezni, ki je napolnjevala celoten prostor,« je povedala.

Vežica odprta še nekaj časa

V Društvu Hospic k organizaciji svojega pogreba vabijo tudi druge mimoidoče, saj bo vežica odprta danes do 18. ure in v sredo med 8. in 18. uro. »Čeprav gre za navidezen pogreb, k stvari pristopite s spoštovanjem, tako da bo izkušnja še bolj globoka,« ob tem svetujejo v društvu. V društvu bodo poskrbeli za pogrebni govor, ravno tako lahko mimoidoči na obred povabijo svoje bližnje.