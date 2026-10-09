Podjetnik podprl lepoto in turizem

Portorož je ob svetovnem dnevu turizma gostil izbor miss turizma Slovenije 2027, na katerem se je za laskavi naziv potegovalo 12 finalistk. Največ uspeha je imela Gorjanka Stela Fon, ki je osvojila krono in si zagotovila priložnost, da Slovenijo zastopa na svetovnem izboru. Prireditev je potekala na Trgu prekomorskih brigad, kjer so se zbrali obiskovalci in podporniki tekmovalk. Za organizacijo večernega dogodka sta poskrbela Barbara Misson in njen sin, ki sta izbor pripravila v sklopu turističnih dni v Portorožu.

Dogajanje ni bilo namenjeno zgolj predstavitvi finalistk, temveč tudi promociji slovenskega turizma in njegovih znamenitosti. Pomembno vlogo pri izvedbi prireditve je imel tudi nekdanji avtomobilski dirkač in podjetnik Matjaž Tomlje, ki je bil s svojo prepoznavno blagovno znamko Walter Wolf glavni sponzor letošnjih turističnih dni. Tako je podprl dogodek, ki je v ospredje postavil slovensko turistično ponudbo in novo predstavnico države na mednarodnem lepotnem tekmovanju. Za Stelo Fon se začenja novo poglavje, saj jo po uspehu na domačem izboru čaka še predstavitev na svetovnem odru.