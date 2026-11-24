»Bolje je bilo ostati brez dogovora kot sprejeti slabega,« sta po razočaranju na podnebni konferenci v Antalyi (COP 31), ki sta ga ocenila kot ne najboljši signal za nadaljnje delo v okviru mednarodnega podnebnega procesa, povedala slovenska pogajalca Ana Klemen in Luka Vombek. Zaključna politična odločitev bi morala jasno pokazati, v katero smer moramo nadaljevati podnebno ukrepanje in kako bomo uresničevali že sprejete zaveze, hkrati pa bi morala izpostaviti zavezanost znanstvenim spoznanjem kot podlagi za oblikovanje podnebnih politik, menita.

»Težko sprejmemo, da v zaključni dokument ni bilo mogoče vključiti niti poziva k izvajanju že dogovorjenih zavez glede energetskega prehoda, predvsem prehoda od fosilnih goriv, o katerem so se države dogovorile že na podnebni konferenci v Dubaju (COP 28). Namesto da bi nadgrajevali doseženo, tvegamo, da bomo delali korake nazaj,« sta po poročanju STA poudarila slovenska pogajalca.

Kot konkreten rezultat pa sta izpostavila dosežen dogovor o mehanizmu za pravičen prehod, ki bo državam omogočil dostop do tehnične pomoči, podpore pri krepitvi zmogljivosti in izmenjave znanja. Napredek je bil po njunih besedah dosežen tudi na področju podnebnega financiranja, predvsem pri izboljšanju dostopa do sredstev in zagotavljanju podpore državam v razvoju, zlasti najbolj ranljivim. Nasprotovanje besedilu so poleg EU izrazili tudi Velika Britanija, Marshallovi otoki, Norveška, Panama, Vanuatu in Belize.

Slovenska podnebna pogajalca Ana Klemen in Luka Vombek z ministrstva za okolje in prostor FOTO: Osebni arhiv

Po besedah klimatologinje Lučke Kajfež Bogataj neuspeh razkriva globoko pomanjkanje empatije in slepoto za dejstvo, da smo na tem planetu vsi na istem čolnu. Kot je dejala za STA, je letošnji podnebni vrh kot ogledalo pokazal geopolitično realnost današnjega sveta: »Razpadanje mednarodnega reda, dvojna merila in kratkovidna politika moči, ki jih gledamo v vojnah in humanitarnih krizah, so dokončno prevladali tudi v podnebni diplomaciji.« Poudarja, da v boju proti podnebnim spremembam ne tekmujemo med seboj, ampak s časom in fizikalnimi zakoni ozračja.

Klimatologinja ocenjuje, da je proces COP zrel za korenito reformo. Odločanje s soglasjem, ki daje pravico veta največjim zaviralcem, bi morali nadomestiti s kvalificirano večino držav, ki predstavljajo tako večino prebivalstva kot emisij, ter končno omejiti vpliv fosilnih lobijev. Poleg tega so po njeni oceni podnebni vrhovi pod okriljem ZN postali preveliki, predragi in neobvladljivi, kar daje prednost bogatim državam z velikimi delegacijami.

Slovenija je med državami EU, ki najbolj čutijo posledice podnebnih sprememb. FOTO: Jure Eržen

V razpletu brez dogovora vidi tudi svetlo plat. »Večina držav je končno spoznala, da nima smisla podpisovati praznih kompromisov po meri največjih onesnaževalcev. Dogovor mora nagrajevati tiste, ki vodijo prehod, in postaviti meje tistim, ki ogrožajo skupno prihodnost,« je poudarila.

Fosilna goriva v dokumentu torej sploh niso bila omenjena, kar je za EU nesprejemljivo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil globoko razočaranje, da se je podnebna konferenca kljub dvodnevnemu podaljšanju končala brez sprejetja zaključnega dogovora. »Delim globoko razočaranje vseh tistih, ki so upali, da bodo vlade kos izzivu, ki ga prinaša podnebna kriza,« je zapisal Guterres ter poudaril, da so fosilna goriva gonilna sila podnebne krize.