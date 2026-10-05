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PODNA NOČNA MORA

Podnebna nočna mora se približuje Evropi, kaj bi to pomenilo za Slovenijo? (VIDEO)

Medtem ko smo v Sloveniji vstopili v oktober z nenavadno visokimi temperaturami, se v ozadju pojavlja vprašanje, kaj se dogaja z enim najpomembnejših sistemov, ki vplivajo na evropsko podnebje.
Fotografija je simbolična. FOTO: Agustin Marcarian, Reuters
Fotografija je simbolična. FOTO: Agustin Marcarian, Reuters
A. G.
 5. 10. 2026 | 14:15
13:24
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V Sloveniji smo v zadnjem času znova občutili, kako nenavadno se lahko obnaša vreme. September je bil po podatkih Agencije RS za okolje za 1,8 stopinje Celzija toplejši od povprečja obdobja 1991–2020, s čimer se je uvrstil približno na sedmo mesto najtoplejših septembrov od leta 1950. Hkrati je bilo padavin manj od povprečja, sončnega vremena pa precej več. V začetku oktobra se je poletni pridih še nadaljeval. V nedeljo, 4. oktobra, so v Ljubljani izmerili 23,2 stopinje Celzija, v Celju in Črnomlju 24,1, v Biljah pri Novi Gorici pa kar 26,2 stopinje. Jutra so bila medtem že precej hladnejša, marsikje z okoli nič stopinjami.

Takšni vremenski skoki so lahko danes predvsem zanimivost, toda podnebni znanstveniki opozarjajo na precej večjo spremembo, ki se lahko skriva daleč od Slovenije – v severnem Atlantiku. Evropske države od Islandije do Nizozemske se vse resneje pripravljajo na možnost velikih sprememb v oceanu, ki bi lahko temeljito spremenile življenje na celini. Globoko v severnem Atlantiku deluje velikanski sistem morskih tokov, znan kot atlantska meridionalna prevračalna cirkulacija oziroma AMOC. Ta sistem prenaša toplo tropsko vodo proti severu in s tem pomembno vpliva na evropsko podnebje. Zaradi njega je Evropa precej milejša, kot bi bila sicer glede na svojo zemljepisno širino.

Toda zaradi naraščajočih koncentracij toplogrednih plinov ta oceanski »toplotni transporter« slabi. Znanstveniki se bojijo, da bi lahko ob nadaljnjem segrevanju prišlo do njegovega izrazitega upočasnjevanja ali celo zloma. Za Slovenijo to vprašanje ni nepomembno. Čeprav država leži daleč od severnega Atlantika in nima neposredne obale na tem območju, je del evropskega podnebnega sistema. Velike spremembe v temperaturah, padavinah, sušah, ekstremnem vremenu in vodnem režimu bi lahko imele posledice tudi za slovensko kmetijstvo, energetiko, infrastrukturo in gospodarstvo.

Hladna lisa pri Grenlandiji vzbuja vse več skrbi

Po poročanju Index.hr posebno pozornost znanstvenikov vzbuja območje nenavadno hladne vode južno od Grenlandije, ki so ga poimenovali »hladna lisa«. Nekatere raziskave kažejo, da bi lahko šlo za znak, da se atlantska cirkulacija že spreminja. Drugi raziskovalci so analizirali podnebne modele, zapise temperature morja in izvedli simulacije. Njihovi rezultati kažejo, da bi lahko kritična točka nastopila prej, kot so predvidevali starejši modeli.

Čeprav bi se takšen proces odvijal desetletja, bi lahko resna oslabitev ali popoln zlom AMOC-a močno vplivala na evropsko kmetijstvo, infrastrukturo, socialne sisteme in gospodarstvo. Evropa bi se lahko soočila z zelo mrzlimi zimami, sušnimi poletji, hitrejšim dvigovanjem morske gladine in močnejšimi neurji. Do nedavnega je takšen scenarij veljal predvsem za oddaljeno možnost, skoraj za podnebno nočno moro. Zdaj pa se število raziskav, ki opozarjajo na možnost pomembnega upočasnjevanja sistema, povečuje. Vlade zato vse pogosteje menijo, da negotovost ni razlog za čakanje.

Islandija je nevarnost že označila za varnostno tveganje

Islandija je morebitni zlom AMOC-a že opredelila kot tveganje za nacionalno varnost. Nizozemska preučuje, kaj bi upočasnitev pomenila za njeno zaščito pred morjem, Finska analizira možne posledice, Velika Britanija pa vlaga milijone v sistem zgodnjega opozarjanja. O grožnji razpravljajo tudi nordijski ministri. »Neodgovorno bi bilo čakati na popolno gotovost, preden začnemo priprave,« je dejal islandski minister za podnebje Jóhann Páll Jóhannsson»Ko bodo posledice postale nesporne, bo morda že prepozno, da bi jih preprečili.« Po njegovih besedah pri tem ne gre za širjenje panike, temveč za odgovorno upravljanje tveganj.

Zaskrbljenost je prišla tudi do Bruslja. Evropska komisija je vprašanje AMOC-a začela obravnavati v širšem okviru podnebnih in varnostnih tveganj.

Kako deluje oceanska »črpalka«?

Ključni del AMOC-a se nahaja v severnem Atlantiku. Tam hladna in slana voda tone v globino oceana. S tem pomaga potiskati toplejšo vodo proti severu in že tisočletja vpliva na evropsko podnebje. Prav ta mehanizem pomaga pojasniti, zakaj so zime v Evropi precej milejše kot na območjih Severne Amerike na podobnih zemljepisnih širinah.Podnebne spremembe pa ta mehanizem ogrožajo. Ker se tali grenlandski ledeni pokrov, obenem pa obilnejše padavine v severni Atlantik prinašajo več sladke vode, morje postaja manj slano in zato manj gosto. Posledično težje tone, kar lahko oslabi oceansko cirkulacijo.

S tem se lahko sproži povratna zanka: šibkejši tokovi proti severu prinesejo manj slane vode, kar pomeni dodatno redčenje vode in še večje upočasnjevanje sistema. Ob dovolj velikem segrevanju bi se lahko AMOC močno upočasnil ali celo ustavil.

To ni scenarij iz filma »Dan potem«

Podoben scenarij je širši javnosti znan iz katastrofičnega filma »Dan potem« iz leta 2004, v katerem ustavitev atlantskih tokov povzroči nenadno zamrznitev severne poloble. Toda znanstveniki opozarjajo, da tako hiter in dramatičen razvoj dogodkov nima opore v dokazih. Nevarnost je kljub temu lahko precej bolj resnična in počasna. Tudi če bi se popoln zlom AMOC-a zgodil šele čez več desetletij, bi se posamezni deli sistema lahko začeli spreminjati precej prej. Posledice bi se lahko pojavile dolgo pred popolnim zastojem tokov. »Deli AMOC-a bi lahko začeli odpovedovati na poti do popolnega zloma. To je proces, ki bi prinašal motnje na vsakem koraku,« je dejal Laurie Laybourn iz Chatham Housea in direktor pobude za strateška podnebna tveganja.

Znanstveniki so še posebej zaskrbljeni zaradi subpolarnega vrtinca, krožnega toka južno od Grenlandije, ki pomaga poganjati AMOC. Nekatere raziskave kažejo, da bi se lahko njegovo mešanje vode ustavilo že v 40. letih tega stoletja. To bi lahko povzročilo velike spremembe v samo enem desetletju. Popoln zlom tega vrtinca sicer ne bi pomenil, da bi vsa severna Evropa takoj zamrznila, lahko pa bi prinesel precej hladnejše zime in povečal tveganje za sušo. »Težko je povedati, kdaj natančno, vendar menim, da obstaja precejšnje tveganje, da se to zgodi v naslednjih 20 letih,« je dejala Swinda Falkena z univerze v Utrechtu. »To pomeni, da se mora načrtovanje začeti takoj.«

Kaj bi to pomenilo za Slovenijo?

Prav ta del zgodbe je pomemben tudi za Slovenijo. Znanstveniki v viru opozarjajo predvsem na spremembe v severni in zahodni Evropi, vendar bi širše spremembe evropskega podnebnega sistema lahko vplivale tudi na razmere v Sloveniji. Za našo državo bi bila pomembna predvsem sprememba razmer za kmetijstvo, vodne vire, energetiko in infrastrukturo. Slovenija je že zdaj izpostavljena sušam, poplavam, vročinskim valovom in drugim vremenskim ekstremom. Morebitne dodatne spremembe v razporeditvi padavin in temperatur bi lahko te pritiske še povečale.

Posebej pomembno bi bilo vprašanje vode. Slovenija ima sicer razmeroma veliko vodnih virov, vendar njihova razpoložljivost ni enaka skozi vse leto in se lahko zaradi podnebnih sprememb spreminja. Za kmetijstvo bi bili pomembni predvsem spremembe padavin, dolžina rastne sezone, pogostost suš in ekstremnih temperatur. Tudi energetika bi lahko občutila posledice, saj je del slovenskega energetskega sistema odvisen od hidroloških razmer. Pri tem pa je treba poudariti: znanstveniki ne napovedujejo, da bo Slovenija zaradi morebitnega zloma AMOC-a zagotovo doživela določen scenarij. Gre za tveganje, katerega posledice so še vedno predmet raziskav.

Evropske države že pripravljajo načrte

Islandija je nevarnost letos predstavila Nordijskemu svetu ministrov. »Razpravljali smo o pripravi skupne ocene tveganja za nordijske države,« je povedal Jóhannsson. Na Finskem je ministrica za podnebje Sari Multala sprožila oceno, kaj bi upočasnitev AMOC-a lahko pomenila za državo. Analiza vključuje podnebje, Baltsko morje ter ključne sektorje, kot so kmetijstvo, energetika in promet. »Povsem jasno je, da bi se življenjske razmere na Finskem močno poslabšale, če bi se temperature znižale tako izrazito, kot predvidevajo najslabši scenariji,« je dejala.

Podobno razmišljajo na Nizozemskem, kjer je v ospredju predvsem zaščita pred morjem. Nekatere študije ocenjujejo, da bi lahko zlom AMOC-a ob delih severnega Atlantika povzročil približno pol metra dodatnega dviga morske gladine, poleg dviga, ki ga že povzročajo podnebne spremembe. »Hitrost je negotova, čas je negotov in vpliv je negotov,« je dejala Saskia van Vuren, ki svetuje nizozemskemu programu Delta. Toda negotovost že vpliva na načrtovanje.

Ena prvih obrambnih linij je ugotoviti, kdaj se proces začne. Vlade in znanstveniki zato vlagajo v sisteme zgodnjega opozarjanja, ki bi lahko pokazali, kdaj se posamezni deli oceanske cirkulacije približujejo kritični točki. Velika Britanija je za raziskovalni program namenila 81 milijonov funtov oziroma približno 94 milijonov evrov. Cilj je razviti sistem zgodnjega opozarjanja za dva ključna sistema – grenlandski ledeni pokrov in subpolarni vrtinec. »Poskušamo združiti ekipe, da bi bolje opazovali, modelirali in napovedovali prelomne točke ter se lahko nanje bolje odzvali,« je dejala Gemma Bale, ena od vodij programa.

Takšen sistem pa je odvisen od dolgoročnega in zanesljivega spremljanja oceanov. Znanstveniki so zato po Atlantiku namestili merilne naprave. Eden od sistemov, imenovan RAPID, zagotavlja že približno 20 let neprekinjenih podatkov. »To je edina stvar, ki nam neposredno pove, kako se AMOC spreminja iz dneva v dan in iz meseca v mesec,« je povedala Penny Holliday iz britanskega nacionalnega oceanografskega centra. Za zdaj so zaznali rahel upad, vendar še ni jasno, ali so zanj odgovorne podnebne spremembe.

Tudi denar postaja del problema

Mreža za spremljanje oceanov je trenutno precej ranljiva. Številni sistemi se financirajo s kratkoročnimi projekti, nekaterim pa se sredstva iztečejo že leta 2028. Znanstveniki opozarjajo, da je dolgoročno spremljanje oceanov preveč pomembno, da bi bilo odvisno od kratkih političnih in finančnih ciklov. Evropska komisija je letos napovedala 92 milijonov evrov za opazovanje oceanov, septembra pa se je napovedani znesek povečal na 220 milijonov evrov. Znanstveniki so denar pozdravili, vendar menijo, da bi zanesljiv sistem za spremljanje celotnega Atlantika zahteval precej več. »Za temeljito merjenje oceanov bi potrebovali približno 500 milijonov do milijarde evrov na leto,« je dejal Sjoerd Groeskamp iz Kraljevega nizozemskega inštituta za raziskave morja. Po njegovem mnenju to ni pretiran znesek glede na možne posledice.

Tudi če se bo na koncu izkazalo, da do popolnega zloma AMOC-a ne bo prišlo, bi bile številne priprave koristne. Boljša izolacija stavb, odpornejša infrastruktura, učinkovitejša zaščita pred poplavami, varnejše oskrbovalne verige in bolj prilagojeno kmetijstvo bi bili koristni tudi pri drugih podnebnih scenarijih. Enako velja za Slovenijo. Naložbe v odpornost proti suši in poplavam, učinkovitejše upravljanje voda, prilagajanje kmetijstva in odpornost energetskega sistema bi imele smisel ne glede na to, kako se bo v prihodnjih desetletjih razvijal AMOC. »Negotovost ni razlog za neukrepanje. Je razlog za boljše upravljanje tveganj,« je dejal Walid Oueslati, vodja podnebnega oddelka pri OECD.

Najpomembnejši ukrep ostaja enak

Kljub vsem neznankam je med znanstveniki precej jasno, kateri ukrep bi lahko zmanjšal tveganje za sam zlom AMOC-a: čim hitrejše zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. »Glavni odgovor mora biti prenehanje odlašanja pri zmanjševanju emisij in postopnem opuščanju fosilnih goriv,« je dejal Stefan Rahmstorf s Potsdamskega inštituta. Podobno opozarjajo tudi vlade držav, ki bi bile med najbolj izpostavljenimi. »Najpomembnejše, kar lahko storimo, je hitro zmanjšanje emisij,« je dejal norveški minister za podnebje Andreas Bjelland Eriksen.

Islandski minister Jóhannsson je nevarnost primerjal z opozorili pacifiških otoških držav o dvigovanju morske gladine. »Za nas možnost zloma AMOC-a ni abstraktno znanstveno vprašanje. Je eksistenčno vprašanje, saj vemo, da bi destabilizacija AMOC-a globoko posegla v našo infrastrukturo, ekosisteme in način življenja,« je dejal, poroča Index.hr.

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