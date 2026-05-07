Podpira Stevanovića glede RTV naročnine: »Blebetajo, neumnosti govorijo« (VIDEO)

Kot je znano stranka Resnica, ki jo vodi Zoran Stevanović že dlje časa izpostavlja ukinitev RTV naročnine kot eno svojih ključnih političnih zavez.

Kot pravijo v Resnici, »gre za ukrep, ki ga imamo jasno zapisanega tudi v svojem programu«, in poudarjajo, da bi morali državljani imeti več svobode pri odločanju o financiranju javnih medijev.

V stranki menijo, da je trenutni sistem obvezne RTV-naročnine zastarel in nepravičen. Po njihovem mnenju državljani ne bi smeli biti prisiljeni plačevati storitve, ki je morda sploh ne uporabljajo. Namesto obveznega prispevka v Resnici predlagajo drugačne modele financiranja. Med možnostmi, ki jih omenjajo, so prostovoljno financiranje, financiranje iz državnega proračuna ali kombinirani modeli, ki bi bolj odražali dejansko uporabo storitev.

Jelinčič: Obvezna ukinitev obveznega plačevanja RTV naročnine

Te iddeje očitno podpira tudi šef izvenparlamentarne SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. O obvezni ukinitvi obveznega plačevanja RTV naročnine se je tako razgovoril na omrežju X.

»Ravnokar sem izvedel, da Slovenska nacionalna radiotelevizija porabi na leto samo 3 milijone evrov manj kot Ministrstvo za zunanje zadeve, in to za tisto, da pravzaprav ne dela nič pametnega. Konec koncev tudi Ministrstvo za zunanje zadeve ne dela nič pametnega, pa vendar 163 milijonov evrov na leto pobere tistih okrog 2500 voluharjev pripetih na RTV Slovenijo,« je bil že na začetku oster.

Resni.ca o razlogih za ukinitev plačevanja obveznega prispevka »Gre za ukrep, s katerim želimo končati prisilno financiranje javnega servisa, ki je po našem mnenju že dolgo nazaj postal predrag, neučinkovit in politično zlorabljen. RTV SLO ima nekajkrat več zaposlenih na prebivalca kot primerljive televizije v tujini, a hkrati državljanom ponuja vedno manj kakovostnih vsebin in vse več vladnega trobila. Ljudje so siti, da plačujejo nekaj, česar ne gledajo in česar ne potrebujejo.« - Zapis na uradnem kanalu na družbenem omrežju

Je pa Jelinčič malce zamešal, kaj gleda na nacionalki in kaj na komercialnih televizijah, kot je POP TV, kjer predvajajo šov Kmetija, ki ga omenja, ko primerja program RTV Slovenija s programi ostalih televizij.

»Rajši gledam nadaljevanke na vseh drugih programih, kakor da bi gledal Ljubljanski dnevnik, ki nič ne pove. Saj nič ne povejo. Blebetajo, neumnosti govorijo, in potem je najbolj pomemben dogodek na kmetiji Francika, ki ji je prišlo, ko je gledala Janeza in tako naprej, za kozlat. Konec, konec s plačevanjem RTV naročnine, skrajni čas, in pa lenuhe na cesto. Pa naj začnejo delat, saj lahko delajo. Če ne drugega, če ne znajo drugega, za kar za marsikaterega na televiziji bi rekel, da ne zna drugega, naj gre pa ceste pometat. Tudi to delo je častno,« je še dodal vodja izvenparlamentarne SNS.