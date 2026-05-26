Podpisala listino, kmalu bosta posadila še drevo: že več kot 20 let sodelovanja

Med osemnajstimi koronarnimi društvi in klubi, ki tvorijo Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije – ZKDKS, je med zelo dejavnimi Koronarno društvo Radenci, ki združuje skoraj 140 članic in članov s širšega območja severovzhodne Slovenije. Društvo vodi prim. Ciril Triller, dr. med., spec. kirurg, vse leto pa so na sporedu strokovna predavanja, na katerih se seznanjajo z različnimi temami, povezani s srčnimi in žilnimi obolenji, delavnice, predstavitve, pohodi, telovadba. Srčno-žilni bolniki se navdušujejo predvsem nad rekreacijo, izleti v naravi in druženjem ter delavnicami o zdravi prehrani, KD Radenci pa velja za najpomembnejši program rehabilitacije zunaj zdravstvenega sistema.

4050 evrov sta prejeli društvi.

Tudi tokratni zbor v hotelu Izvir v Zdravilišču Radenci, ki je bil še posebej slovesen, saj so se pomurski koronarci pobratili s kolegi iz Savinjske doline, so začeli s strokovnim predavanjem, za katero je poskrbel prim. dr. Janez Poles. Njegove besede so mnoge ganile do srca, saj je naslovil zelo perečo problematiko, demenco, ki je velik udarec tako za obolele posameznike kot njihove svojce. Povezovanje ljudi z enakimi težavami in izmenjava izkušenj sta zelo pomembna, zato sta predsednika obeh društev na zboru po dolgoletnem sodelovanju podpisala listino o pobratenju, junija letos pa bodo ob prazniku Občine Radenci v domačem parku posadili tudi bratsko drevo.

Podpisnika Ivezič, levo, in Triller, desno, v sredini pa Poles, predsednik zveze FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Koronarni klub Savinjska dolina Žalec, ki ima dobrih sto članic in članov ter pokriva šest občin Spodnje Savinjske doline, in Koronarno društvo Radenci, ki skrbi za širše območje Pomurja in Slovenskih goric, trenutno pa šteje natanko 137 članic in članov, sta samo dve od 18 koronarnih društev ali klubov, ki se povezujejo v ZKDKS. Vse od ustanovitve pred dobrimi dvajsetimi leti pomursko in savinjsko društvo uspešno delujeta, obe postavljata v ospredje zdravstveno vzgojo, predvsem pomen preprečevanja in zdravljenja koronarne bolezni, prepoznavanje bolezenskih znakov, sodobna spoznavanja s področja svetovanja, zdravljenje drugih boleznih, ki pestijo predvsem starostnike.

Predsednika Ciril Triller in Slavko Ivezič sta torej s podpisom še potrdila pobratenje, zbora pa sta se udeležila tudi župana občin Radenci in Gornja Radgona, Roman Leljak in Urška Mauko Tuš. Oba sta pohvalila dobro delo obeh društev, radenski župan pa je še posebej razveselil blagajnika obeh društev. Med pozdravnim nagovorom je namreč predsednika društev Trillerja in Iveziča pozval, naj Občini Radenci izstavita račun, vsak po 2025 evrov, da jima bo pomagal z donacijama. Župan pa, kot je povedal, se nadvse veseli tudi zasaditve bratskega drevesa v radenskem parku, ki vse bolje okreva po uničujočem neurju pred nekaj leti.