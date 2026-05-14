  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOALICIJSKA POGAJANJA

Podpora Janši s strani enega od Logarjevih poslancev vprašljiva: mu bo uspelo sestaviti koalicijo?

V Demokratih so še brez enotne podpore mandatarju, ker naj bi imel eden od poslancev pomisleke.
Janez Janša in Anže Logar. FOTO: Jure Makovec

Janez Janša in Anže Logar. FOTO: Jure Makovec

Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Robert Potnik. FOTO: Facebook

Robert Potnik. FOTO: Facebook

Demokrati. FOTO: Dejan Javornik

Demokrati. FOTO: Dejan Javornik

Janez Janša. FOTO: Matej Družnik

Janez Janša. FOTO: Matej Družnik

Janez Janša in Anže Logar. FOTO: Jure Makovec
Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters
Robert Potnik. FOTO: Facebook
Demokrati. FOTO: Dejan Javornik
Janez Janša. FOTO: Matej Družnik
K. G.
 14. 5. 2026 | 08:26
 14. 5. 2026 | 08:26
3:15
A+A-

Stranke nastajajoče koalicije pod vodstvom Janeza Janša zaključujejo usklajevanje koalicijske pogodbe, ki je po njegovih besedah že skoraj v celoti dogovorjena. Med odprtimi vprašanji ostaja predvsem umestitev SKOK-a, organa za pregon korupcije, ki ga je v kampanji zagovarjal predsednik Demokratov Anže Logar. Predviden je kot samostojna enota znotraj tožilstva, vendar rešitvi niso enotno naklonjene vse stranke, zato so Demokrati. Anžeta Logarja o možnih pravnih okvirih razpravljali tudi s pravniki.

Demokrati. FOTO: Dejan Javornik
Demokrati. FOTO: Dejan Javornik
O koalicijski pogodbi bodo Demokrati odločali na četrtkovem izvršilnem odboru, medtem ko bo stranka Resni.ca o podpori mandatarju odločala v soboto. V Novi Sloveniji naj bi pogodbo obravnavali v petek. Ob zaključevanju koalicijskih pogajanj se stopnjujejo tudi informacije o neenotnosti znotraj poslanske skupine Demokratov. Podpora vseh šestih poslancev še ni zagotovljena, vsaj en poslanec pa naj bi imel resne pomisleke glede vstopa v vlado pod vodstvom Janeza Janše, poroča RTV Slovenija. Gre za poslanca Roberta Potnika, ki naj bi na sejah izvršilnega odbora in poslanske skupine že povedal, da bi prvaka SDS težko podprl za mandatarja. Potnik naj bi bil med najbolj razočaranimi zaradi odločitve stranke za sodelovanje v enobarvni vladi, saj naj bi to odstopalo od predvolilne zaveze o sodelovanju v raznobarvni koaliciji.

Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters
Janez Janša. FOTO: Borut Zivulovic Reuters

Možen naj bi bil tudi razhod z Demokrati

Robert Potnik. FOTO: Facebook
Robert Potnik. FOTO: Facebook
Potnik je bil pred izvolitvijo v državni zbor podžupan v Radljah ob Dravi, do vstopa v Demokrate pa ni bil član nobene politične stranke. Po volitvah je v intervjuju za Večer dejal, da bi si želel širšo koalicijo, v kateri bi sodelovale tudi levosredinske stranke, ter ocenil, da vlade ne bi smela voditi ne Janez Janša ne Robert Golob. Ugibanja o njegovem odnosu do nastajajoče koalicije so se okrepila tudi po njegovi odsotnosti pri ponedeljkovem glasovanju o interventnem zakonu, vendar so v stranki pojasnili, da je bil odsoten zaradi bolezni. Kljub temu Potnik ni prispeval podpisa pod zakonodajni predlog, ki so ga vložile stranke nastajajoče koalicije, kar je dodatno spodbudilo razprave o njegovi podpori.

Potnik naj bi poudarjal zadržke do podpore Janezu Janši že pred volitvami, enako stališče pa naj bi izpostavil tudi po njih na internih sestankih stranke, poroča N1. V političnih krogih se omenja možnost, da podpisa pod kandidaturo za mandatarja ne bo prispeval in da ga na tajnem glasovanju ne bo podprl. Po ocenah nekaterih naj bi v primeru pritiska stranke razmišljal tudi o izstopu iz poslanske skupine in prestopu med nepovezane poslance.

Janez Janša. FOTO: Matej Družnik
Janez Janša. FOTO: Matej Družnik

Janša naj bi sicer pričakoval podpise vseh poslancev bodoče koalicije, torej SDS, NSi, SLS, Fokusa in Demokratov, verjetno pa tudi poslancev Resni.ce. Če bi se podpisali vsi bi to pomenilo 48 podpisov. Tudi v primeru enega manjkajočega podpisa pa to ne bi ogrozilo izvolitve mandatarja, saj bi imel Janša še vedno zadostno podporo v državnem zboru.

Več iz teme

Janez JanšaSDSvladakoalicijamandatardržavni zborAnže Logardemokrati
ZADNJE NOVICE
09:30
Bulvar  |  Domači trači
PREDALEČ

Vse za oglede in lajke? Mark iz Kmetije šel na urgenco, da bi se norčeval: »V resnici me je samo kakat tiščalo...« (VIDEO)

Mark, eden najbolj opaznih tekmovalcev letošnje sezone šova Kmetija, ije rad v središču dogajanja. Čeprav smo mladega »šilčka« sprejeli kot zabaven lik, pa se zadnje čase poslužuje vzbujanja pozornosti na vedno manj okusne načine.
14. 5. 2026 | 09:30
09:16
Novice  |  Svet
POTISNJEN OB STRAN

Je Trump že kdaj doživel tako medijsko ponižanje? Kitajski mediji so storili tole (FOTO)

Takšne odločitve kitajskih državnih medijev niso naključne.
14. 5. 2026 | 09:16
09:16
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Poglejte, kaj nastane iz jagod in smetane: sladica za čisti užitek (VIDEO)

Imate radi puding? Potem vas bodo ti jagodni kozarčki navdušili. Pripravljeni so na podoben način, a z dodatkom svežih jagod in smetane. Prava poslastica – preprosta, elegantna in izjemno okusna.
Mirjam Grilc14. 5. 2026 | 09:16
09:11
Šport  |  Odmevi
NOGOMET

Los Angeles ustvari več kot Messi, zraven tudi Slovenca

Letna plača Lionela Messija znaša več kot 28 milijonov dolarjev.
Tim Erman14. 5. 2026 | 09:11
09:08
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEMIRNA NOČ V LJUBLJANI

S pištolo oropal bencinski servis za Bežigradom! Policija išče moškega, visokega okrog 180 cm

Na srečo v dogodku nihče ni bil poškodovan.
14. 5. 2026 | 09:08
09:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
INTERVJU

Nejc Lombardo: Vedno igramo, kot da je zadnjič (Suzy)

Skupina Lombardo se na glasbeno sceno vrača z novim singlom, s katerim napoveduje novo ustvarjalno obdobje.
14. 5. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREHRANSKA DOPOLNILA

Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost. To je temelj kampanje Safe2Eat, pobude EU, ki jo vodijo Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), Evropska komisija ter nacionalni partnerji iz držav članic EU in držav kandidatk.
12. 5. 2026 | 12:10
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Kaj so jedli Rimljani, vitezi in kaznjenci? Odgovor vas čaka na gradu

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
6. 5. 2026 | 09:03
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Naslov odloča več, kot si mislite: preverite svojo možnost

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Novost, ki olajša nakupovanje

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 14:36
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Tiha evropska strategija, o kateri se govori vse glasneje

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ZELO ZANIMIVO

Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
13. 5. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova doba povezanosti? Nekateri pravijo, da poti nazaj ni več

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KARPALNI KANAL

Zakaj nastane sindrom karpalnega kanala?

Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
12. 5. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Kaj razkrivajo podatki o motoristih?

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Zakaj nekateri danes plačujejo manj kot prej?

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NEVERJETNO

Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
Promo Slovenske novice12. 5. 2026 | 10:11
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
Promo Slovenske novice13. 5. 2026 | 13:48
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki