Podpora Janši s strani enega od Logarjevih poslancev vprašljiva: mu bo uspelo sestaviti koalicijo?

Stranke nastajajoče koalicije pod vodstvom Janeza Janša zaključujejo usklajevanje koalicijske pogodbe, ki je po njegovih besedah že skoraj v celoti dogovorjena. Med odprtimi vprašanji ostaja predvsem umestitev SKOK-a, organa za pregon korupcije, ki ga je v kampanji zagovarjal predsednik Demokratov Anže Logar. Predviden je kot samostojna enota znotraj tožilstva, vendar rešitvi niso enotno naklonjene vse stranke, zato so Demokrati. Anžeta Logarja o možnih pravnih okvirih razpravljali tudi s pravniki.

O koalicijski pogodbi bodo Demokrati odločali na četrtkovem izvršilnem odboru, medtem ko bo stranka Resni.ca o podpori mandatarju odločala v soboto. V Novi Sloveniji naj bi pogodbo obravnavali v petek. Ob zaključevanju koalicijskih pogajanj se stopnjujejo tudi informacije o neenotnosti znotraj poslanske skupine Demokratov. Podpora vseh šestih poslancev še ni zagotovljena, vsaj en poslanec pa naj bi imel resne pomisleke glede vstopa v vlado pod vodstvom Janeza Janše, poroča RTV Slovenija. Gre za poslanca, ki naj bi na sejah izvršilnega odbora in poslanske skupine že povedal, da bi prvaka SDS težko podprl za mandatarja. Potnik naj bi bil med najbolj razočaranimi zaradi odločitve stranke za sodelovanje v enobarvni vladi, saj naj bi to odstopalo od predvolilne zaveze o sodelovanju v raznobarvni koaliciji.

Možen naj bi bil tudi razhod z Demokrati

Potnik je bil pred izvolitvijo v državni zbor podžupan v Radljah ob Dravi, do vstopa v Demokrate pa ni bil član nobene politične stranke. Po volitvah je v intervjuju za Večer dejal, da bi si želel širšo koalicijo, v kateri bi sodelovale tudi levosredinske stranke, ter ocenil, da vlade ne bi smela voditi ne Janez Janša ne. Ugibanja o njegovem odnosu do nastajajoče koalicije so se okrepila tudi po njegovi odsotnosti pri ponedeljkovem glasovanju o interventnem zakonu, vendar so v stranki pojasnili, da je bil odsoten zaradi bolezni. Kljub temu Potnik ni prispeval podpisa pod zakonodajni predlog, ki so ga vložile stranke nastajajoče koalicije, kar je dodatno spodbudilo razprave o njegovi podpori.

Potnik naj bi poudarjal zadržke do podpore Janezu Janši že pred volitvami, enako stališče pa naj bi izpostavil tudi po njih na internih sestankih stranke, poroča N1. V političnih krogih se omenja možnost, da podpisa pod kandidaturo za mandatarja ne bo prispeval in da ga na tajnem glasovanju ne bo podprl. Po ocenah nekaterih naj bi v primeru pritiska stranke razmišljal tudi o izstopu iz poslanske skupine in prestopu med nepovezane poslance.

Janša naj bi sicer pričakoval podpise vseh poslancev bodoče koalicije, torej SDS, NSi, SLS, Fokusa in Demokratov, verjetno pa tudi poslancev Resni.ce. Če bi se podpisali vsi bi to pomenilo 48 podpisov. Tudi v primeru enega manjkajočega podpisa pa to ne bi ogrozilo izvolitve mandatarja, saj bi imel Janša še vedno zadostno podporo v državnem zboru.