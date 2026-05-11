Podpredsednica DZ prihaja iz vrst Gibanja Svoboda, stranka, kot kaže, odhaja v opozicijo

Na tajnem glasovanju je Nataša Avšič Bogovič prejela 74 glasov, pet poslancev je bilo proti, štiri glasovnice so bile neveljavne.
Nataša Avšič Bogovič je magistrica ekonomskih znanosti, svojo poklicno pot je začela v Termah Čatež. FOTO: Leon Vidic
STA, B. K. P.
 11. 5. 2026 | 20:53
Poslanci so na današnji seji na tretje podpredsedniško mesto v DZ izvolili Natašo Avšič Bogovič iz stranke Gibanje Svobode. Na tajnem glasovanju je prejela 74 glasov, pet poslancev je bilo proti, štiri glasovnice so bile neveljavne. Avšič Bogovič je tako pripadlo podpredsedniško mesto v DZ, ki je rezervirano za največjo opozicijsko poslansko skupino. Svoboda, sicer največja poslanska skupina v DZ, ki je bila v preteklem mandatu v koaliciji, bo namreč očitno ta mandat začela v opoziciji skupaj s SD ter Levico in Vesno. Stranke SDS, NSi, SLS in Fokus ter Demokrati namreč v teh dneh usklajujejo koalicijsko pogodbo, Resnica pa namerava iz opozicije podpirati nekatere predloge najverjetnejše bodoče vlade pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. DZ je aprila za podpredsednika že izvolil Danijela Krivca (SDS) in Franca Križana (Demokrati).

Avšič Bogovič je magistrica ekonomskih znanosti, svojo poklicno pot je začela v Termah Čatež, nadaljevala kot tržna inšpektorica ter kasneje prevzela vodenje območne enote. Dva mandata je opravljala tudi funkcijo predsednice regijske koordinacije inšpektorjev za Dolenjsko in Posavje. Bila je tudi direktorica Splošne bolnišnice Brežice, pred nastopom poslanske funkcije pa delovala kot svetovalka uprave v družbi GEN-I. Leta 2022 je bila prvič izvoljena za poslanko na listi Gibanja Svoboda. V drugi polovici prejšnjega mandata je vodila poslansko skupino Svoboda, nekaj časa je tudi predsedovala odboru za infrastrukturo, okolje in prostor.

Zavzema se za varstvo človekovih pravic

V predlogu njene kandidature, ki so jo vložili poslanci Svobode, so navedli, da se Avšič Bogovič zavzema za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin, za dosledno spoštovanje ustavnosti in zakonitosti ter za nujno podreditev nosilcev oblasti ljudstvu. Ocenjujejo, da bo s svojim znanjem, izkušnjami in integriteto pomembno pripomogla h krepitvi parlamentarne demokracije, pri čemer jo bodo kot temeljne vodile vrednote spoštljivosti, strpnosti, solidarnosti, sodelovanja in odprtosti.

Poleg Svobode so v stališčih poslanskih skupin podobno navedli v SD ter Levici in Vesni. Izpostavili so, da je kot vodja največje poslanske skupine Svoboda v prejšnjem mandatu znala graditi mostove tudi v zahtevnih političnih razmerah. Prepričani so, da bo prispevala k ohranjanju uravnoteženosti razprav in zagotavljanju visoke ravni politične kulture. Poudarili so tudi, da bo Avšič Bogovič edina ženska v vodstveni sestavi tokratnega sklica parlamenta. V vseh treh poslanskih skupinah so ji napovedali soglasno podporo.

Druge poslanske skupine svojih stališč niso predstavile. Predsednik DZ Zoran Stevanović pa je poslance pred začetkom tajnega glasovanja znova prosil, naj glasovnic ne označujejo.

Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

Parni Valjak prihaja v Laško: razkrito prvo veliko presenečenje festivala Laško Pivo in cvetje!

Drugi vikend julija v Laško prihaja legendarna hrvaška zasedba Parni valjak.
Promo Slovenske novice11. 5. 2026 | 08:09
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBOZDRAVSTVO

»Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
11. 5. 2026 | 10:26
Bulvar  |  Glasba in film
POLETJE

Parni Valjak prihaja v Laško: razkrito prvo veliko presenečenje festivala Laško Pivo in cvetje!

Drugi vikend julija v Laško prihaja legendarna hrvaška zasedba Parni valjak.
Promo Slovenske novice11. 5. 2026 | 08:09
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
7. 5. 2026 | 11:37
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Kako danes najhitreje kupiti vozovnico za vlak (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Nova aplikacija nakupovalnih centrov

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
8. 5. 2026 | 08:45
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Ko povezava ne dohaja več: kako do hitrosti brez čakanja

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
Lifestyle  |  Svetovalnica
RIZARTROZA

Najpogostejše degenerativno bolezensko stanje na roki

»Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
11. 5. 2026 | 08:39
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Lifestyle  |  Svetovalnica
GIGASFERA

Nova zgodba za vse, ki želijo ostati v igri

Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
11. 5. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Novice  |  Slovenija
IGRALKA

Lea Mihevc: Tega ti nihče ne pove

Igralka nove generacije v podkastu Sovoznik o prelomni vlogi, igralski obrti ter življenju med družino in kamero.
8. 5. 2026 | 12:01
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Lifestyle  |  Stil
NAMIGI

Pet idej za azijske večerje, ki jih pripravite v 20 minutah

Azijski okusi postajajo del vsakdana, saj lahko z nekaj izbranimi sestavinami in preprostimi rešitvami pripravimo raznolike jedi brez dolgotrajnega kuhanja.
8. 5. 2026 | 15:27
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
