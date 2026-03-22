Bo Golob zmagal v Sloveniji? Janša o tem, ali bo odstopil (FOTO in VIDEO)

V štabu v klubu Cvetličarna, kjer so pred štirimi leti praznovali zgodovinsko zmago, se ob zaprtju volišč zbirajo kandidati, člani in podporniki največje vladne stranke Gibanja Svoboda. Tudi tokrat glede na vzporedne volitve kaže, da bi lahko bil štab Svobode štab relativnega zmagovalca volitev. V stranki so za vnovično podporo hvaležni.

Glede na rezultate vzporednih volitev se Gibanju Svoboda namreč obeta 29,9 odstotka glasov ter 30 mandatov v DZ in s tem tudi na tokratnih volitvah relativna zmaga. Ob objavi rezultatov vzporednih volitev so se v štabu slišali vzkliki in aplavz.

Podpredsednik Svobode Arčon izrazil »izjemno hvaležnost«

Podpredsednik stranke Matej Arčon se je v prvi izjavi iskreno zahvalil volivcem za udeležbo ter izrazil »izjemno hvaležnost« vsem, ki so namenili podporo Svobodi in v stranki ter njenem programu prepoznali, da je to pot prihodnosti in da bodo lahko še naprej izvajali projekte, kot so si jih začrtali v tem mandatu.

Na vprašanje, koga bodo v stranki najprej poklicali glede oblikovanja morebitne koalicije - stranko Resni.ca ali Demokrate Anžeta Logarja - pa je Arčon odgovoril, da je najprej treba počakati na končne rezultate.

Pričakovanje uradnih podatkov je za Alenko Bratušek ključno, saj šele ti rezultati potrjujejo resnično stanje volilne podpore. Kljub temu je že izrazila zadovoljstvo z dosedanjimi vzporednimi rezultati, ki kažejo na uspeh stranke Svoboda. Bratuškova je ob tej priložnosti izrazila tudi globoko hvaležnost vsem volivcem, ki so se udeležili volitev. Visoka volilna udeležba je po njenih besedah ključna za demokratični proces, saj odraža voljo ljudstva in legitimnost izvoljenih predstavnikov. Podpora stranki Svoboda ima po njenem mnenju ključno vlogo pri nadaljevanju trenutne politike. Glasovi za Svobodo so izraz zaupanja in želje volivcev, da se nadaljujejo prizadevanja za izboljšanje življenjskih pogojev v državi. Bratuškova je izrazila veselje, da bodo lahko nadaljevali z delom, saj so v preteklem mandatu dosegli številne uspehe.

Prihodnji načrti in izzivi

V luči nedavnih volitev Alenka Bratušek poudarja, da je nadaljevanje trenutnih projektov izjemno pomembno. Med ključnimi nezaključenimi projekti izpostavlja infrastrukturo in gospodarski razvoj, ki sta bila v preteklem mandatu deležna velike pozornosti. Bratuškova verjame, da je kontinuiteta ključna za uspešno dokončanje teh projektov, saj bi prekinitev ali sprememba smeri lahko ogrozila že dosežene rezultate.

Janša pravi, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči

Predsednik SDS Janez Janša je na dvorišču stavbe na Trstenjakovi, kjer je sedež stranke, za medije dejal, da je bil rezultat vzporednih volitev pričakovan: »Ponavlja se leto 2011 oziroma 2012. Ali se bo sestavila vlada kot do zdaj, ali jo sestavi SDS. Mi smo že povedali, da šibkih vlad ne bomo sestavljali. Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, ali lahko Slovenija počaka.« Janša je dodal, da so naredili vse, kar je bilo v njihovi moči.

Je pa šef SDS odgovoril tudi na novinarsko vprašanje, ali razmišlja, da bi odstopil s položaja.

Spomnimo, da je SDS že v predvolilni kampanji opozarjala na domnevno nezakonitost predčasnih volitev zaradi nekaterih volišč. V izjavi je Janša glede tega dejal, da so dobili odločbe volinih enot, da jih bodo predstavili javnosti: »Zgrozili se boste.« Vzporedne volitve današnjih parlamentarnih volitev, ki SDS s 27,5 odstotka podpore uvrščajo tik za Svobodo, so po besedah predsednika SDS na nek način pričakovan rezultat, ki kaže na dve alternativi za sestavo vlade. Ponovil je, da SDS šibke vlade ne bo sestavljala. »Mi lahko počakamo, vprašanje pa je, če lahko Slovenija,« je dodal.

»Sicer je vse tesno, so pa razmerja bolj ali manj predvidljiva,« je Janša dejal glede izida vzporednih volitev. Če bodo rezultati ostali takšni, sta po njegovih besedah samo dve alternativi, »ali se nadaljuje ta vlada, kot je bila doslej, ali pa se sestavi vlada okoli Slovenske demokratske stranke«.

»Če si kdo želi takšno vlado, kot smo jo imeli doslej, potem je verjetno s tem, kar nakazujejo ti vzporedni rezultati, zadovoljen. Kdor bi si želel spremembe, bo verjetno počakal dokončne rezultate, tako kot bomo mi, in potem bomo zadeve analizirali,« je dejal.

Iz Levico so po zaprtju volišč sporočili: »Volišča so se v tem trenutku zaprla. Hvala vsem, ki ste nam namenili svoj glas in zastavili besedo za nas. Posebej hvala vsem kandidatom in aktivistom, ki ste zadnje mesece garali na stojnicah in ulicah. Dali smo vse od sebe.«

V SD si želijo sestavljati trdno levosredinsko vlado

Rezultat vzporednih volitev kaže, da Slovenija očitno vstopa v obdobje politične negotovosti, je ocenil podpredsednik SD Matjaž Nemec. V stranki si po njegovih besedah želijo sestavljati trdno levosredinsko vlado, ki bo še bolj operativna. V štabu SD prihod predsednika stranke Matjaža Hana sicer še čakajo.

Nemec se je medtem zahvalil vsem volivkam in volivcem, odziv je bil po njegovih besedah glede na dogodke in kampanjo izjemen. »V SD smo imeli kulturo dialoga na najvišji ravni,« je ocenil kampanjo.

Rezultat volitev bodo sicer sodili v nekaj urah, glede na rezultate vzporednih volitev pa je SD prejela 6,7 odstotka glasov, kar bi SD prineslo šest poslanskih mandatov. »Naša želja je sestavljati trdno levosredinsko vlado, ki bo še bolj operativna,« je poudaril Nemec. Opozoril pa je, da Slovenija glede na dosedanje rezultate očitno vstopa v neko obdobje politične nestabilnosti: »Pragmatizem, dobra volja in preudarnost bodo krojili naslednje tedne,« je še dodal.

Stevanović prepričan, da se lahko zgodi nekaj zgodovinskega, v koalicijo s SDS ne gredo

V štabu Resni.ce je njen predsednik Zoran Stevanović za Delo povedal, da je ozračje napeto in da se lahko zgodi nekaj zgodovinskega. Stevanović je utrujen, ne pa živčen, v štabu je čutiti, da so vsi na trnih, saj bi bila lahko prav njihova stranka jeziček na tehtnici pri sestavi nove vlade.

Na vprašanje, ali bi bila lahko njegova stranka jeziček na tehtnici, je Stevanović za RTV Slovenija odgovoril: »To je seveda pozicija, ki si jo marsikdo želi, obenem pa nosi veliko odgovornost. Bomo videli. Dajmo počakati konec na vse preštete rezultate, število naših poslanskih mest, potem bomo pa videli, kako naprej. Mi smo neka zagotovila dali ljudem pred samimi volitvami v obdobju kampanje in od teh ne bomo odstopali.«Resni.ca je dosegla, kar je do danes veljalo za nemogoče, je kasneje rezultate vzporednih volitev, ki stranki kažejo 5,2-odstotno podporo, za medije komentiral Stevanović.

Cilja na notranje in zunanje ministrstvo ter na finančno

Pojasnil je, da bodo šli v koalicijo s strankami, ki bodo sprejele njihova programska izhodišča, in zatrdil, da ne bodo nikoli izrabili zaupanja volivcev. V koalicijo s SDS pa ne gredo, so pa pripravljeni v koalicijo iti s strankami, ki bodo sprejele njihova programska izhodišča, je še dejal. Na vprašanje, na katera tri ministrstva cilja oziroma katera ima v mislih, je odgovoril: »Mislim, da bi bila ministrstva za notranje zadeve, zunanje zadeve in finance tri naša glavna izhodišča, o katerih bi se pogajali.«

NSi, SLS in Fokus: Utrdili smo svoj položaj

Podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj je v volilnem štabu desne sredine NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča ob rezultatih vzporednih volitev, po katerim se jim obeta devet poslanskih mest, poudaril, da so svoj položaj utrdili. Kot je dejal, so s povezovanjem na desni sredini »dokazali, da je možno preseči svoje lastne strankarske ozke interese«.

Cigler Kralj je v izjavi za medije dejal, da so rezultati »zelo dobra popotnica za vrednote desne sredine, desne vlade in vseh delovnih ljudi«. S tem bi NSi izboljšala rezultat v primerjavi z rezultatom na državnozborskim volitvah 2022, saj je takrat za to stranko glasovalo 6,86 odstotka volivcev, s čimer so dosegli osem poslanskih mandatov. V volilnem štabu v Miklošičevi ulici v Ljubljani, kjer je trojček med volilno kampanjo nagovarjal volivce, so sicer v pričakovanju uradnih rezultatov. Za zdaj je mirno, posebnega navduševanja še ni zaznati, so pa potrdili, da hladijo steklenice penine.

V Levici in Vesni zadovoljni z izkupičkom skupnega nastopa

Po besedah sokoordinatorice Levice Aste Vrečko so z rezultatom na vzporednih volitvah zadovoljni. Po njenem ta odraža tako sedanje skupno delo kot njihovo preteklo delo. Povezovanje je po njenih besedah v politiki nujno. »Za nas je bil to odločilen korak, da stavimo na zeleno, solidarno, vključujočo in demokratično družbo,« je dejala.

Po njeni oceni družba poleg sodelovanja potrebuje zeleno in okoljsko politiko ter vključujočo in demokratično družbo. O povezovanju in sestavljanju nove vlade danes ni želela govoriti. Vse računice in matematika po njenih besedah pridejo na vrsto v ponedeljek in prihodnji teden, danes je treba počakati rezultate.

Pri Demokratih Anžeta Logarja zadržani

Stranka Demokrati Anžeta Logarja bi po rezultatih vzporednih volitev dobila 5,9 odstotka glasov, kar bi pomenilo pet poslancev. V prvih odzivih so poudarili, da je treba počakati na uradne rezultate. Se je pa pri vzporednih volitvah pokazal trend in želeli bi si boljši rezultat, je dejala podpredsednica stranke Eva Irgl.

Zaenkrat gre še za rezultate vzporednih volitev, počakati je treba še na uradne, vendarle pa ti kažejo trend, kako so se volivke in volivci odločili, je v izjavi za medije v volilnem štabu stranke v Ljubljani dejala Irgl.

»Želeli smo si boljši rezultat,« je povedala.

Prerod: Slovenija se je znašla na antivolitvah

Stranka Prerod bi po rezultatih vzporednih volitev dobila 2,9 odstotka glasov in ostala pod parlamentarnim pragom. Predsednik stranke Vladimir Prebilič je v prvem odzivu dejal, da je stranka nova in bodo delali še naprej. Ocenil je, da se je Slovenija znašla na antivolitvah, kar ni najbolje za državo in njen razvoj. Ocenil je, da se je Slovenija znova znašla na antivolitvah. Teme kot je korupcija so izzvenele v prazen prostor, pozornost pa je bila na vprašanju, ali bo prvak SDS Janez Janša ustavljen ali ne, je dejal. »Mislim, da to za Slovenijo in njen razvoj ni najbolje,« je prepričan.

Piratska stranka je pokazala boljšo sliko politike in resno alternativo

Piratska stranka je pokazala boljšo sliko politike in resno alternativo, kaj bi politika v tem trenutku lahko bila, a žal očitno še ni napočil ta trenutek, je po rezultatih vzporednih volitev, ki jim kažejo 2,1 odstotka, komentiral predsednik stranke Jasmin Feratović. Prevladale so afere in medsebojno obtoževanje dveh največjih blokov, meni.

Mi Socialisti: Zelo kmalu se vrnemo v parlament!

Rezultati volitev so zaskrbljujoči: polarizacija slovenskega političnega prostora se zaostruje. Mi, socialisti! ne pristajamo na logiko enega ali drugega zla, ampak na načelno socialistično alternativo. Zelo kmalu se vrnemo v parlament!

Kampanja je v zadnjih tednih volivce stisnila v kot: izbira med Janšo in Golobom je usmerila volivce in delež njih prek niza premišljeno lansiranih afer prisilila v podporo enega ali drugega zla. Hvala vsem državljankam in državljanom, ki vidite onkraj. Hvala vsem, ki ste socialistično alternativo prepoznali in pri podpori vztrajali vse do ciljne črte, pa so sporočili iz stranke Mi Socialisti.