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DOBRODELNI DOGODEK

Pogačarjeva dobrodelnost podrla rekord: za takšen znesek so prodali kolesarski dres (FOTO)

Pogi Challenge v Komendi letos trajal kar tri dni, dirkali zvezdniki, otroci in rekreativci.
Prvi dan dogodka so se pomerili kolesarski zvezdniki. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Prvi dan dogodka so se pomerili kolesarski zvezdniki. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik

Na eni od stojnic so preizkušali monocikle.

Na eni od stojnic so preizkušali monocikle.

Otroci so se pomerili v treh starostnih skupinah.

Otroci so se pomerili v treh starostnih skupinah.

Fundacija Tadeja Pogačarja je na družinski dan zbirala denar za odpravo posledic neurja v Komendi.

Fundacija Tadeja Pogačarja je na družinski dan zbirala denar za odpravo posledic neurja v Komendi.

Starši so pokali od ponosa.

Starši so pokali od ponosa.

Najmlajši so tekmovali na poganjalčkih.

Najmlajši so tekmovali na poganjalčkih.

Medalje so zasluženo prejeli vsi otroški udeleženci.

Medalje so zasluženo prejeli vsi otroški udeleženci.

Tadej Pogačar si je stopničke kriterija delil z Matteom in Lukom Mezgecem.

Tadej Pogačar si je stopničke kriterija delil z Matteom in Lukom Mezgecem.

Pogijev dres je kupil ameriški poslovnež.

Pogijev dres je kupil ameriški poslovnež.

Prvi dan dogodka so se pomerili kolesarski zvezdniki. FOTOGRAFIJE: Dejan Javornik
Na eni od stojnic so preizkušali monocikle.
Otroci so se pomerili v treh starostnih skupinah.
Fundacija Tadeja Pogačarja je na družinski dan zbirala denar za odpravo posledic neurja v Komendi.
Starši so pokali od ponosa.
Najmlajši so tekmovali na poganjalčkih.
Medalje so zasluženo prejeli vsi otroški udeleženci.
Tadej Pogačar si je stopničke kriterija delil z Matteom in Lukom Mezgecem.
Pogijev dres je kupil ameriški poslovnež.
Ajda Janovsky
 3. 8. 2026 | 07:45
6:11
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Komenda, domači kraj Tadeja Pogačarja, je ta konec tedna postala središče kolesarskega sveta. Na cestah, po katerih je naš veliki šampion nabiral prve kilometre, so se od petka do nedelje zvrstili nastopi svetovnih zvezdnikov, najmlajših kolesarjev in kar 1189 rekreativcev, ki so se proti Krvavcu podali z željo čim dlje kljubovati najboljšemu kolesarju na svetu. »Vzdušje je celo boljše kot v Franciji,« je po petkovem kriteriju povedal Pogačar, ki ga je večtisočglava množica, zbrana na dogodku, vidno ganila. »Vrhunsko, da je prišlo toliko ljudi. Brez besed sem,« je povedal po koncu tekmovanja z odra.

Za petkratnega zmagovalca dirke Tour de France je njegov Pogi Challenge še posebno pomemben zaradi dobrodelne note, zaradi katere je dogodek nastal. »Že sam ta dogodek pove, kakšna osebnost je Tadej, da pridejo na kriterij vsi ti zvezdniki, njegovi sotekmovalci. V tujini so kriteriji dobro plačani, tu pa je vse zastonj, za dober namen. Tadej nam je zelo všeč,« je odnos najboljših kolesarjev do športnega kolega opisal Luka Mezgec, ki se je na 8. Kriteriju Tadeja Pogačarja uvrstil na tretje mesto, za zmagovalcem Pogačarjem in nekdanjim evropskim prvakom Matteom Trentinom. Pri kriteriju odločajo točke, ki jih kolesarji zberejo na posameznih sprintih.

Za konec s helikopterjem

Po nedeljskem vzponu na Krvavec je smučarski skakalec Domen Prevc s helikopterjem pobral Tadeja Pogačarja. Skupaj sta poletela proti Komendi ter navdušila zbrano množico navijačev.

Fundacija Tadeja Pogačarja je na družinski dan zbirala denar za odpravo posledic neurja v Komendi.
Fundacija Tadeja Pogačarja je na družinski dan zbirala denar za odpravo posledic neurja v Komendi.

Družinski dan

Če je bil petek namenjen kolesarski eliti, so v soboto na družinskem dnevu glavne vloge prevzeli najmlajši. V okviru Junior Pogi Challenge so se na progo podali otroci od enega do 11 let, najmlajši so tekmovali na poganjalčkih ali kolesih. Udeležba je bila brezplačna, medaljo pa so prejeli vsi. Pomembni so bili pogum, otroška trma in široki nasmehi ob spoznanju, da po isti cesti vozi njihov veliki vzornik. »Otroške dirke so še posebno zabavne za ogled,« nam je priznal kolesar, ki ga je v Komendo pripeljala nedeljska dirka S Klanca v klanc, na kateri so se rekreativci lahko pomerili s Pogačarjem na njegovi običajni poti za treninge.

V ospredju kolesarskega praznika je bila tudi tokrat dobrodelnost.

»Smo iz Nizozemske in najina sinova sta velika Pogačarjeva navijača. Tu smo na počitnicah in smo po naključju naleteli na letake ter videli, da pride na dogodek celo Tadej. Tudi mož je navdušen nad njim. Odkar smo pred skoraj enim tednom prišli, ne govori o ničemer drugem kot o jutrišnji dirki,« nam je zaupala Lisa Thomas, mama osemletnega Casperja in petletnega Pepyja. »Ko doma vozita po eni redkih klančin pri trgovini, starejši vedno vzklika, da je Pogačar,« se je nasmejala. Ker je bilo vseh 600 mest na otroški dirki že zasedenih, fanta nista imela tekmovalnih številk, sta se pa kljub temu zapeljala po progi.

Medalje so zasluženo prejeli vsi otroški udeleženci.
Medalje so zasluženo prejeli vsi otroški udeleženci.

Tako kot drugi najmlajši Pogačarjevi oboževalci sta prišla na svoj račun zvečer, ko sta lahko svojega junaka videla v živo na odru. Tokrat je kolesar občinstvo zabaval s poskoki na monociklu, ki ga je marsikateri nadobudni oboževalec pred tem lahko preizkusil na eni od stojnic na dogodku in se prepričal, da je vožnja vse prej kot preprosta. »Se sploh zavedamo, kakšno legendo imamo Slovenci?« pa so ob fotografiji s Pogačarjem na Instagramu zapisali Čuki, ki so s koncertom sklenili sobotni večer.

Za otroke z rakom

Za rekreativne kolesarje se je vrhunec dogodka zgodil v nedeljo, ko so se lahko sami pomerili s kolesarskim zvezdnikom. Za izziv S Klanca v klanc je 1189 rekreatvcev plačalo stratnino, ki je znašala 125 evrov. Na voljo je bilo tudi samo 30 mest v paketu Super VIP, za katerega je bilo treba odšteti 6000 evrov. Ta je med drugim vključeval podpisani dres svetovnega prvaka, mesto ob Pogačarju na startu, druženje in fotografiranje z njim, ogled kriterija iz prostora VIP, tri prenočitve s polpenzionom ter prevoz iz hotela. Celoten izkupiček teh prijav je bil namenjen dobrodelnosti. Pred dogodkom je za zbrianje sredstev potekala tudi dražba Tadejevih osebnih predmetov. Pogačar je na dražbo med rugim dal poškodovani mavrični dres, v katerem je marca 2026 zmagal na dirki Milano–Sanremo. Dražba se je končala 12. aprila, dres pa je kupil ameriški poslovnež Karl McDonell, za 95.100 evrov, kar je menda rekordni znesek, ki so ga doslej dosegli na dražbi za kak kolesarski dres. Pogačar je nato dodal še enak znesek, zato je bilo fundaciji skupno namenjenih 190.200 evrov.

1189 SE JIH JE POGNALO

na izziv S Klanca v klanc.

»Fundacija Tadeja Pogačarja podpira mladostnike, ki so preboleli ali prebolevajo raka. Letos smo podelili 35 štipendij. Današnji dogodek pa je namenjen podpori pri odpravi škode, ki so jo utrpeli občani Komende v zadnjem neurju,« nam je razložil član uprave fundacije Andrej Brezavšček.

Sredstva za štipendije, ki jih bodo podelili tudi za prihodnje leto, zbirajo s pomočjo donatorjev. S fundacijo aktivno sodelujejo Tadejevi starši, Tadej pa je vključen, kolikor mu dopušča čas. Z vrhunskim kolesarjem so se na dogodku družili tudi štipendisti preteklega šolskega leta. »Fundacija mu zelo veliko pomeni in tudi za to, da organiziramo ta dogodek, je pogoj, da se zbirajo sredstva zanjo,« je še dodal Brezavšček. Letos je bil Pogi Challenge organiziran kot skupen tridnevni dogodek. Lani sta bili prireditvi ločeni: Kriterij Tadeja Pogačarja je potekal julija, prvi Pogi Challenge oziroma vzpon S Klanca v klanc pa oktobra. Tokrat so ju organizatorji združili ter mednju uvrstili še sobotni družinski dan z otroško dirko Junior Pogi Challenge.

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