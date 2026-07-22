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ŽALOSTNI ROJSTNI DAN

Pogačarjeva sestrična Julija izginila pri desetih, včeraj jih je dopolnila 15: pet let že išče hčer (FOTO)

Oče in bližnji so ji čestitali prek spleta.
Julija je imela včeraj rojstni dan, njen oče pa se sprašuje, kako je videti zdaj. FOTO: Peter Pogačar
Julija je imela včeraj rojstni dan, njen oče pa se sprašuje, kako je videti zdaj. FOTO: Peter Pogačar
Tomica Šuljić
 22. 7. 2026 | 05:00
5:21
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Minilo je 1722 dni, odkar je neznano kam izginila takrat desetletna Julija Pogačar, ki jo je njena mama Melisa Smrekar (prej Nataša Brumen) z doma v Radomljah odpeljala neznano kam. O tem ni ničesar vedel dekličin oče Peter Pogačar, ki je včeraj objavil daljši čustveni zapis na Facebooku: »Julija, si moj edini otrok. Bolečina, ki jo čutim od tvojega izginotja, je neskončna, me je pa tudi veliko naučila.« Pogačar je javno objavil daljšo čestitko za včerajšnji Julijin 15. rojstni dan, v kateri so izginulemu dekletu čestitali tudi drugi sorodniki in prijateljice. Julijina mama Melisa Smrekar ...
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