Pogačarjeva sestrična Julija izginila pri desetih, včeraj jih je dopolnila 15: pet let že išče hčer (FOTO)

ŽALOSTNI ROJSTNI DAN

Oče in bližnji so ji čestitali prek spleta.

Minilo je 1722 dni, odkar je neznano kam izginila takrat desetletna Julija Pogačar, ki jo je njena mama Melisa Smrekar (prej Nataša Brumen) z doma v Radomljah odpeljala neznano kam. O tem ni ničesar vedel dekličin oče Peter Pogačar, ki je včeraj objavil daljši čustveni zapis na Facebooku: »Julija, si moj edini otrok. Bolečina, ki jo čutim od tvojega izginotja, je neskončna, me je pa tudi veliko naučila.« Pogačar je javno objavil daljšo čestitko za včerajšnji Julijin 15. rojstni dan, v kateri so izginulemu dekletu čestitali tudi drugi sorodniki in prijateljice. Julijina mama Melisa Smrekar ...