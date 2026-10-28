  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZAŠČITA ŽIVALI

Poginule kokoši med jajci, gnoj in strup za glodavce: takšne prizore so posneli v slovenskem hlevu (VIDEO in FOTO)

Društvo AETP opozarja na domnevne higienske nepravilnosti in nasprotuje predlogu, da bi prepoved reje kokoši v kletkah prestavili na leto 2035.
FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
A. G.
 28. 10. 2026 | 15:18
 28. 10. 2026 | 15:34
7:33
A+A-

Društvo AETP je objavilo pretresljive posnetke iz baterijske reje kokoši v osrednji Sloveniji. Na njih so vidni poginule kokoši, razpadajoča trupla, razbita jajca, stari iztrebki in embalaža strupa za glodavce. Posnetki so nastali v hlevu s kapaciteto več kot pet tisoč kokoši, ki ima tudi lastno pakirnico jajc. Objava prihaja v času, ko vlada predlaga podaljšanje obdobja, v katerem bi bila reja kokoši v obogatenih kletkah še dovoljena. Namesto začetka leta 2029, ko naj bi prepoved začela veljati po trenutno veljavni zakonski ureditvi, bi jo prestavili na leto 2035.

Po opisu društva sredi hleva, v istem prostoru, kjer kokoši nesejo jajca, stoji nepokrito vedro z nakopičenimi trupli poginulih živali. Ta naj bi bila v različnih fazah razkroja. V eni od kletk naj bi med živimi kokošmi ležalo posušeno in sploščeno truplo, na katerem delno leži druga kokoš. Na tleh so po navedbah AETP vidni razbita jajca, zasušena jajčna vsebina in jajčne lupine, pomešane s plastmi starega kurjega gnoja. Trak za odstranjevanje iztrebkov naj bi bil ponekod zapolnjen s starimi iztrebki, odtočne rešetke pa zamašene, zaradi česar na tleh zastaja tekočina. Posebej zaskrbljujoča je bližina embalaže strupa za glodavce. Ta naj bi ležala med razbitimi jajci in iztrebki, v neposredni bližini mesta, kjer se zbirajo jajca. Tudi na zbirni liniji naj bi bile vidne večje količine jajčne vsebine in lupin, posamezna jajca pa naj bi ležala neposredno na umazani površini.

FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP

Minister trdi, da so to najčistejša jajca

Novela zakona o zaščiti živali, ki je v začetku oktobra vstopila v javno obravnavo, predvideva, da bi se prepoved reje kokoši v kletkah uveljavila šele 1. januarja 2035, ne pa 1. januarja 2029. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na prvi nujni seji odbora za kmetijstvo predlagano podaljšanje zagovarjal tudi s higienskimi razlogi. Poudaril je, da so javni zavodi, kot so bolnišnice in domovi za starejše, med največjimi odjemalci teh jajc, nato pa dejal: »Vam pa moram povedati tudi vidik javnih institucij, bolnišnic, domov za starejše in tako naprej, ki so največji odjemalci teh jajc. Zakaj? Ker so, bi rekel, tehnično gledano najbolj čiste, najmanj tveganja za prenos salmonele in tako naprej, pa še cenejše.«

V društvu AETP ministrovim navedbam nasprotujejo in se sklicujejo na ugotovitve Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Po njihovih navedbah agencija ugotavlja, da reja v kletkah povečuje tveganje za okužbo s salmonelo, hkrati pa uporabo kletk odsvetuje zaradi slabše dobrobiti živali. Kokoši v baterijski reji so vse življenje zaprte v kletkah, kjer stojijo na žični mreži. Po navedbah društva pri največji dovoljeni zasedenosti hleva posamezna žival razpolaga s površino, primerljivo z listom papirja A4. Takšni pogoji kokošim omejujejo gibanje in izražanje naravnih vedenjskih potreb. Na posnetkih naj bi bilo videti tudi prerivanje med živalmi, ki se borijo za dostop do krmilnika. Pri več kokoših je opazna izrazita izguba perja na glavi, vratu in repu, kar po navedbah AETP kaže na kljuvanje med živalmi. Ena od kokoši naj bi bila skoraj povsem brez perja na glavi in vratu. Kokoši kletke ne zapustijo, prav tako nimajo dostopa do dnevne svetlobe, opozarjajo v društvu.

FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP

Posnetke so predali pristojni inšpekciji

Društvo AETP je posnetke 9. oktobra 2026 skupaj s strokovnim mnenjem predalo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V mnenju so po navedbah društva izpostavili več mogočih neskladnosti s predpisi o zaščiti rejnih živali in higieni živil. Med drugim se vprašanja nanašajo na vsakodnevno odstranjevanje poginulih živali in zagotavljanje čistosti jajc pri rejcu. To sicer ni prvi primer, na katerega je opozorilo društvo. Januarja 2025 so posnetki s farme Kavčič pokazali kokoši, ki so jajca nesle na truplih poginulih živali. Po navedbah AETP je isti rejec jajca iz kletk prodajal kot ekološka. Med njegovimi odjemalci naj bi bilo po javnih evidencah skoraj 300 javnih zavodov.

FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP

Društvo AETP je slovenska neprofitna nevladna organizacija za zaščito živali. Z državljanskimi pobudami in objavo skritih posnetkov si prizadeva za sistemske spremembe na področju zaščite rejnih živali.

Vodi pobudi Slovenija proti kletkam in Boljši zakoni za živali ter je članica Zveze nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije.

Vlada bi prepoved prestavila za šest let

Reja kokoši v obogatenih kletkah v Sloveniji še ni prepovedana. Zakon predvideva začetek prepovedi leta 2029, vlada pa želi z novelo zakona o zaščiti živali ta rok prestaviti na leto 2035. V društvu AETP vlado pozivajo, naj ponovno pretehta predlagano podaljšanje in upošteva nasprotovanje javnosti reji kokoši v kletkah. Pobudo Slovenija proti kletkam je po navedbah društva podpisalo skoraj 30.000 prebivalcev Slovenije, v anketah pa naj bi 94 odstotkov vprašanih menilo, da je pomembno zaščititi rejne živali. Predsednik Društva AETP Samo Curk je ob tem dejal: »Upam, da si bo vlada še premislila. Sicer naj staršem pojasni, zakaj naj bi njihovi otroci v vrtcih in šolah še vse do leta 2035 jedli jajca iz krute baterijske reje. Prav tako naj pojasni svojcem, zakaj naj bi ta najbolj oporečna jajca jedli njihovi bližnji v bolnišnicah in domovih za starejše.«

FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP
FOTO: Društvo AETP

Levica: Pri odpravi kletk ne smemo popuščati 

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj naj umakne predlog za podaljšanje prehodnega obdobja za prepoved baterijske reje kokoši nesnic, so danes pozvali v Levici, poroča STA. Novi posnetki problematičnih razmer v eni od slovenskih baterijskih rej po njihovem mnenju dodatno potrjujejo, zakaj pri odpravi kletk ne smemo popuščati. »Jajca ob gnoju in razpadajočih truplih. Oskubljene kokoši, ujete v kletkah. To razkrivajo novi posnetki društva AETP iz ene od slovenskih baterijskih rej. Od pristojnih pričakujemo, da ugotovijo morebitne kršitve in ustrezno ukrepajo,« so navedli v sporočilu za javnost. Ministrstvo za kmetijstvo je v začetku meseca v javno obravnavo poslalo novelo zakona o zaščiti živali, ki bi uvedbo prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah preložila s konca leta 2028 na konec leta 2034.

»To pomeni še šest dodatnih let v kletkah, čeprav smo njihovo odpravo že uzakonili, pobudo proti kletkam pa je podprlo skoraj 30.000 ljudi,« so poudarili v stranki. Spomnili so, da so že ob predstavitvi predloga opozorili na zniževanje doseženih standardov zaščite živali. »Današnji posnetki dodatno potrjujejo, zakaj pri odpravi kletk ne smemo popuščati,« so izpostavili. »Rejcem je treba pomagati pri prehodu na rejo brez kletk, ne pa podaljševati trpljenja živali,« so dodali.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

kokošiSlovenijajajcakletkazaščita živaliAETPživinorejaživaliveterinarstvo in varstvo rastlinJanez Cigler Kraljuprava za varno hranoLevica
ZADNJE NOVICE
16:40
Novice  |  Slovenija
KAZENSKA OVADBA V BOSNI IN HERCEGOVINI

Snežič prijavil sarajevski GEN-I: 191 milijonov evrov prihodkov, dobička pa le za nekaj tisoč evrov

Davčni svetovalec od bosanske agencije SIPA zahteva preverjanje poslovanja družbe, ki je v stoodstotni lasti slovenskega GEN-I.
28. 10. 2026 | 16:40
16:37
Bulvar  |  Tuji trači
STRAŠNO

Za seboj pustila triletnega sina! Tragična smrt vplivnice (32), tik pred usodno nesrečo objavila besede, ki trgajo srce

Iz za zdaj še nepojasnjenega razloga je izgubila nadzor nad vozilom, ki je končalo zunaj cestišča. Po silovitem prevračanju je ostala ukleščena v razbitinah.
28. 10. 2026 | 16:37
16:16
Lifestyle  |  Stil
TESTIRALI SMO

Naelektrena mala cupra zmore veliko (FOTO)

Mala električna kombilimuzina že v osnovni izvedbi zmore veliko, morda ne potrebujete posebej zmogljive in drage izvedenke.
Gašper Boncelj28. 10. 2026 | 16:16
16:11
Novice  |  Svet
VOLITVE V SRBIJI

Človek, ki je na volitvah porazil Vučića, Dejan Šoškić: Kosovo je del Srbije, glede ene stvari pa se s Hrvati ne bomo strinjali

Volilni uspeh po njegovih besedah temelji predvsem na uspešni mobilizaciji doslej neopredeljenih volivcev.
28. 10. 2026 | 16:11
16:09
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŠTENJAK

To se v Sloveniji ne zgodi vsak dan! Na bankomatu v Mirnu pozabil 50 evrov, nato ...

Zdaj policisti iščejo lastnika denarja, z dokazilom o opravljeni transakciji se lahko, če je denar vaš, zglasite na policijski postaji, kjer vam bodo vrnili pozabljeno gotovino.
28. 10. 2026 | 16:09
15:56
Bulvar  |  Tuji trači
PREISKAVA NA FILIPINIH

Nov škandal na britanskem dvoru! Tast princa Harryja »spolni prestopnik najhujše vrste«?

Thomas Markle naj bi svoji prvi ženi priznal, da potuje na Daljni vzhod zato, ker so tam »12-letnice zakonite«.
28. 10. 2026 | 15:56

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

S čim Hyundai navdušuje slovenske kupce

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
27. 10. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Nemčija je blizu. Kdo vam lahko odpre vrata?

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Photo
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

»Všeč jim je, ker je nekaj novega in 'seksi'«

Mladi vse lažje vstopajo v svet kriptovalut, tradicionalni kapitalski trgi pa se jim težje približajo. Vid Pajič vidi priložnost v povezovanju obeh svetov.
27. 10. 2026 | 05:00
Novice  |  Slovenija
ŠIRITEV

Iz Evrope prihaja 20 milijonov evrov. Kje bodo končali?

Podjetja za rast potrebujejo kapital, vendar bančni kredit ni vedno najboljša rešitev. Zakaj se nekatera odločajo za dražje financiranje?
26. 10. 2026 | 05:00
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Kam s prihranki za prihodnost?

UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 10:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POHVALNO

Tudi v Sloveniji je to možno: poglejte, kako so se tega lotili v Škofji Loki

Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
26. 10. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SUMLJIVA SPOROČILA

Skoraj 2000 primerov v enem letu. Je čas za paniko?

Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 12:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

S čim Avstrijci privabljajo mlade Slovence

Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 09:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NASVET

Kako izbrati kakovostnega izvajalca? Pazite na te pasti.

Pri prenovi stanovanja, menjavi ogrevalnega sistema ali izdelavi pohištva po meri lahko izbira izvajalca pomembno vpliva na potek celotnega projekta.
Promo Slovenske novice26. 10. 2026 | 14:13
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Za starejše voznike se lahko marsikaj spremeni

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVSTVO

Začelo se je z bolečo nogo, končalo z operacijo za 1800 evrov

Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
22. 10. 2026 | 09:56
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PODKAST

Imate zavarovano hišo? Morda vas čaka neprijetno presenečenje

V podkastu Peter Filip Jakopič in Tina Dular pojasnjujeta, na kaj moramo biti pozorni pri zavarovanju doma in kako se izogniti neprijetnim presenečenjem ob škodi.
Promo Slovenske novice20. 10. 2026 | 11:30
Promo
Novice  |  Slovenija
ZGODBA O VZPONU NA VRH

Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 14:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČISTOČA DOMA

Slovenci pometamo dvakrat več kot Bolgari

Kärcher večina pozna po visokotlačnih čistilnikih, uporabljajo pa ga v največjih skladiščih in tovarnah. Na ProXperience Forumu 2026 dokazali njegovo uporabo tudi doma.
Promo Slovenske novice27. 10. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OZADJE

Poznate to belo zlato? Pokukali smo, kako nastane (video)

Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena. Obiskali smo Medexov laboratorij in proizvodnjo ter pogledali, kako preverjajo surovino, razvijajo recepture in skrbijo, da izdelek ohrani kakovost do konca roka uporabnosti.
28. 10. 2026 | 11:59
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZA ČIST DOM

Robot, ki ga bomo z veseljem spustili v svoj dom

Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 09:24
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOSTI

Za slovenska podjetja se spreminjajo pravila igre

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NARAVNOST OD PRIDELOVALCA

Gospod, ki Slovenijo zalaga s solato

Zvesti in zagnani kmetje, pridelovalci in rejci še obstajajo, njihove pridelke verjetno kupujete, ne da bi na pridne roke, ki za njimi stojijo, sploh pomislili.
26. 10. 2026 | 11:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Začeli so s petimi zaposlenimi, danes jih imajo več kot 200

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CENEJŠA ELEKTRIKA

Kdo služi z nihanjem cen elektrike?

Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 13:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NAČRTOVANJE PRIHODNOSTI

Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
Promo Slovenske novice23. 10. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
HYUNDAI

Hyundai poskrbel za presenečenje pred zimo

Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
23. 10. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice22. 10. 2026 | 08:28
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
IDEJE

Kaj jesti zvečer, da bomo ponoči bolje spali?

Pridejo dnevi, ko že na poti domov sanjarimo o svoji udobni postelji in se veselimo trenutka, ko bo čas za spanje. Čeprav smo si ves dan želeli leči v posteljo, pa spanec ne pride. Zakaj?
28. 10. 2026 | 08:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NASVET

Vaša naložba je v minusu. Prodati ali počakati?

Nihanja so del investiranja, vendar jih je lažje sprejeti v teoriji kot takrat, ko vrednost naložbe pade. Kako se odzvati, ko se številke obarvajo rdeče?
Promo Slovenske novice28. 10. 2026 | 11:41
Photo
Novice  |  Slovenija
KJE JE DENAR

Sedimo na bilijonih. A kje je denar?

Evropa ima ogromno prihrankov, a vse bolj zaostaja za ZDA in Kitajsko.
21. 10. 2026 | 05:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki