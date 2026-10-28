Poginule kokoši med jajci, gnoj in strup za glodavce: takšne prizore so posneli v slovenskem hlevu (VIDEO in FOTO)

Društvo AETP je objavilo pretresljive posnetke iz baterijske reje kokoši v osrednji Sloveniji. Na njih so vidni poginule kokoši, razpadajoča trupla, razbita jajca, stari iztrebki in embalaža strupa za glodavce. Posnetki so nastali v hlevu s kapaciteto več kot pet tisoč kokoši, ki ima tudi lastno pakirnico jajc. Objava prihaja v času, ko vlada predlaga podaljšanje obdobja, v katerem bi bila reja kokoši v obogatenih kletkah še dovoljena. Namesto začetka leta 2029, ko naj bi prepoved začela veljati po trenutno veljavni zakonski ureditvi, bi jo prestavili na leto 2035.

Po opisu društva sredi hleva, v istem prostoru, kjer kokoši nesejo jajca, stoji nepokrito vedro z nakopičenimi trupli poginulih živali. Ta naj bi bila v različnih fazah razkroja. V eni od kletk naj bi med živimi kokošmi ležalo posušeno in sploščeno truplo, na katerem delno leži druga kokoš. Na tleh so po navedbah AETP vidni razbita jajca, zasušena jajčna vsebina in jajčne lupine, pomešane s plastmi starega kurjega gnoja. Trak za odstranjevanje iztrebkov naj bi bil ponekod zapolnjen s starimi iztrebki, odtočne rešetke pa zamašene, zaradi česar na tleh zastaja tekočina. Posebej zaskrbljujoča je bližina embalaže strupa za glodavce. Ta naj bi ležala med razbitimi jajci in iztrebki, v neposredni bližini mesta, kjer se zbirajo jajca. Tudi na zbirni liniji naj bi bile vidne večje količine jajčne vsebine in lupin, posamezna jajca pa naj bi ležala neposredno na umazani površini.

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

Minister trdi, da so to najčistejša jajca

Novela zakona o zaščiti živali, ki je v začetku oktobra vstopila v javno obravnavo, predvideva, da bi se prepoved reje kokoši v kletkah uveljavila šele 1. januarja 2035, ne pa 1. januarja 2029. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na prvi nujni seji odbora za kmetijstvo predlagano podaljšanje zagovarjal tudi s higienskimi razlogi. Poudaril je, da so javni zavodi, kot so bolnišnice in domovi za starejše, med največjimi odjemalci teh jajc, nato pa dejal: »Vam pa moram povedati tudi vidik javnih institucij, bolnišnic, domov za starejše in tako naprej, ki so največji odjemalci teh jajc. Zakaj? Ker so, bi rekel, tehnično gledano najbolj čiste, najmanj tveganja za prenos salmonele in tako naprej, pa še cenejše.«

V društvu AETP ministrovim navedbam nasprotujejo in se sklicujejo na ugotovitve Evropske agencije za varnost hrane (EFSA). Po njihovih navedbah agencija ugotavlja, da reja v kletkah povečuje tveganje za okužbo s salmonelo, hkrati pa uporabo kletk odsvetuje zaradi slabše dobrobiti živali. Kokoši v baterijski reji so vse življenje zaprte v kletkah, kjer stojijo na žični mreži. Po navedbah društva pri največji dovoljeni zasedenosti hleva posamezna žival razpolaga s površino, primerljivo z listom papirja A4. Takšni pogoji kokošim omejujejo gibanje in izražanje naravnih vedenjskih potreb. Na posnetkih naj bi bilo videti tudi prerivanje med živalmi, ki se borijo za dostop do krmilnika. Pri več kokoših je opazna izrazita izguba perja na glavi, vratu in repu, kar po navedbah AETP kaže na kljuvanje med živalmi. Ena od kokoši naj bi bila skoraj povsem brez perja na glavi in vratu. Kokoši kletke ne zapustijo, prav tako nimajo dostopa do dnevne svetlobe, opozarjajo v društvu.

FOTO: Društvo AETP

Posnetke so predali pristojni inšpekciji

Društvo AETP je posnetke 9. oktobra 2026 skupaj s strokovnim mnenjem predalo Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. V mnenju so po navedbah društva izpostavili več mogočih neskladnosti s predpisi o zaščiti rejnih živali in higieni živil. Med drugim se vprašanja nanašajo na vsakodnevno odstranjevanje poginulih živali in zagotavljanje čistosti jajc pri rejcu. To sicer ni prvi primer, na katerega je opozorilo društvo. Januarja 2025 so posnetki s farme Kavčič pokazali kokoši, ki so jajca nesle na truplih poginulih živali. Po navedbah AETP je isti rejec jajca iz kletk prodajal kot ekološka. Med njegovimi odjemalci naj bi bilo po javnih evidencah skoraj 300 javnih zavodov.

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

Društvo AETP je slovenska neprofitna nevladna organizacija za zaščito živali. Z državljanskimi pobudami in objavo skritih posnetkov si prizadeva za sistemske spremembe na področju zaščite rejnih živali. Vodi pobudi Slovenija proti kletkam in Boljši zakoni za živali ter je članica Zveze nevladnih organizacij za zaščito živali Slovenije.

Vlada bi prepoved prestavila za šest let

Reja kokoši v obogatenih kletkah v Sloveniji še ni prepovedana. Zakon predvideva začetek prepovedi leta 2029, vlada pa želi z novelo zakona o zaščiti živali ta rok prestaviti na leto 2035. V društvu AETP vlado pozivajo, naj ponovno pretehta predlagano podaljšanje in upošteva nasprotovanje javnosti reji kokoši v kletkah. Pobudo Slovenija proti kletkam je po navedbah društva podpisalo skoraj 30.000 prebivalcev Slovenije, v anketah pa naj bi 94 odstotkov vprašanih menilo, da je pomembno zaščititi rejne živali. Predsednik Društva AETP Samo Curk je ob tem dejal: »Upam, da si bo vlada še premislila. Sicer naj staršem pojasni, zakaj naj bi njihovi otroci v vrtcih in šolah še vse do leta 2035 jedli jajca iz krute baterijske reje. Prav tako naj pojasni svojcem, zakaj naj bi ta najbolj oporečna jajca jedli njihovi bližnji v bolnišnicah in domovih za starejše.«

FOTO: Društvo AETP

FOTO: Društvo AETP

Levica: Pri odpravi kletk ne smemo popuščati

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj naj umakne predlog za podaljšanje prehodnega obdobja za prepoved baterijske reje kokoši nesnic, so danes pozvali v Levici, poroča STA. Novi posnetki problematičnih razmer v eni od slovenskih baterijskih rej po njihovem mnenju dodatno potrjujejo, zakaj pri odpravi kletk ne smemo popuščati. »Jajca ob gnoju in razpadajočih truplih. Oskubljene kokoši, ujete v kletkah. To razkrivajo novi posnetki društva AETP iz ene od slovenskih baterijskih rej. Od pristojnih pričakujemo, da ugotovijo morebitne kršitve in ustrezno ukrepajo,« so navedli v sporočilu za javnost. Ministrstvo za kmetijstvo je v začetku meseca v javno obravnavo poslalo novelo zakona o zaščiti živali, ki bi uvedbo prepovedi reje kokoši v obogatenih kletkah preložila s konca leta 2028 na konec leta 2034.

»To pomeni še šest dodatnih let v kletkah, čeprav smo njihovo odpravo že uzakonili, pobudo proti kletkam pa je podprlo skoraj 30.000 ljudi,« so poudarili v stranki. Spomnili so, da so že ob predstavitvi predloga opozorili na zniževanje doseženih standardov zaščite živali. »Današnji posnetki dodatno potrjujejo, zakaj pri odpravi kletk ne smemo popuščati,« so izpostavili. »Rejcem je treba pomagati pri prehodu na rejo brez kletk, ne pa podaljševati trpljenja živali,« so dodali.