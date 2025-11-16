  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEMATSKA RAZSTAVA

Poglejte dela 10. državne tematske razstave Gnoj je zlato v Gornji Radgoni (FOTO)

Drzno misel je uporabil že Srečko Kosovel v pesmi Kons. 5. Tema letošnjega razpisa odpira temeljna vprašanja družbe.
Ljubitelji likovne umetnosti so napolnili galerijo Doma kulture Gornja Radgona. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Ljubitelji likovne umetnosti so napolnili galerijo Doma kulture Gornja Radgona. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Projekt je raziskovanje rabljenih, zavrženih, odpadnih, neumetniških materialov in najdenih predmetov.

Projekt je raziskovanje rabljenih, zavrženih, odpadnih, neumetniških materialov in najdenih predmetov.

Za glasbene vložke sta poskrbela Kiara Katalinič in njen profesor Damjan Kuzma.

Za glasbene vložke sta poskrbela Kiara Katalinič in njen profesor Damjan Kuzma.

Izbrani avtorji so prejeli srebrno priznanje.

Izbrani avtorji so prejeli srebrno priznanje.

Umetniki so dokazali, da ustvarjalnost nima meja.

Umetniki so dokazali, da ustvarjalnost nima meja.

Ljubitelji likovne umetnosti so napolnili galerijo Doma kulture Gornja Radgona. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal
Projekt je raziskovanje rabljenih, zavrženih, odpadnih, neumetniških materialov in najdenih predmetov.
Za glasbene vložke sta poskrbela Kiara Katalinič in njen profesor Damjan Kuzma.
Izbrani avtorji so prejeli srebrno priznanje.
Umetniki so dokazali, da ustvarjalnost nima meja.
Oste Bakal
 16. 11. 2025 | 11:15
3:36
A+A-

Vse do 28. novembra bodo v galeriji Doma kulture Gornja Radgona na ogled dela 10. državne tematske razstave z naslovom Gnoj je zlato, ki sta jo podprla Javni sklad kulturnih dejavnosti, izpostave Gornja Radgona, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Pesnica in Ruše. Razstavo je odprl radgonski podžupan Miran Dokl, ki je pohvalil umetnice in umetnike, ki so z mojstrovinami potrdili, da tako rekoč nič ni za odpis.

Že pred tem je množico zbranih na dogodku, kjer sta za glasbene vložke poskrbela Kiara Katalinič in njen profesor Damjan Kuzma, nagovorila voditeljica programa, vodja OI JSKD Gornja Radgona Simona Pirc Katalinič. Razložila je tudi naslov tematske razstave: misel gnoj je zlato je slovenski pesnik Srečko Kosovel prepisal z naslovnice kmetijskega priročnika in ji s prenosom v konstruktivistično pesem Kons. 5 dal povsem nove razsežnosti.

Ker je v letu 2024 minilo 120 let od pesnikovega rojstva, v 2026. pa bomo proslavili 100. obletnico smrti, so pomemben prispevek Kosovela k razvoju novih formalnih in vsebinskih rešitev v umetnosti izbrali kot iztočnico za jubilejno 10. državno tematsko razstavo.

Izbranih 18

»Projekt poteka bienalno na dveh ravneh: je raziskovanje rabljenih, zavrženih, odpadnih, neumetniških materialov in najdenih predmetov, ki dobijo v likovnih kompozicijah popolnoma nov videz in pomen. Ustvarjalci so z različnimi umetniškimi pristopi in postopki raziskovali likovno, pripovedno in estetsko plat smeti. Na našo regijsko razstavo, ki je tokrat združena za Pomurje in Maribor, se je prijavilo 27 ustvarjalcev, vsak s po enim delom. Vsa dela si je ogledala regijska selektorica Eva Žula in za razstavo izbrala 18 likovnih del,« je med drugim dejala Pirc Kataliničeva.

Izbrani avtorji so prejeli srebrna priznanja, to so Vidka Borko, Kornelija Brecl - Nelly, Sara Breznik, Andreja Budar - Aja, Anka Kante, Marjana Kmet, Petja Kolenko, Ana in Marijan Krajnc, Kristina Lešnik, Gerhard Mernik, Leopold Methans, Katja Mikložič, Dragica Petek, Valentina Plemenitaš, Bojana Rožman, Nada Stajnko, Dana Štrucelj, Edita Vodan Šoštarič. V naslednjih dneh si bo regijsko razstavo ogledala tudi državna selektorica Nataša Kovšca in izbrala dela za državno razstavo, ki jo bodo odprli v prvi polovici junija 2026 v Kosovelovem domu v Sežani.

Kot je povedala selektorica Eva Žula, tema letošnjega razpisa odpira spekter temeljnih vprašanj družbe v povezavi z umetniškimi praksami 20. stoletja, zastopani sta bili likovni področji slikarstva in kiparstva, prevladovale so mešane tehnike na ploskvi, nekaj del pa je bilo ustvarjenih v tehniki asemblaža.

Sodelujoči ustvarjalci so v dela vnesli veliko razmisleka o dani tematiki in iskali kreativne likovne rešitve. Med drugim so domiselno uporabili časopisni papir, plastično folijo, vrečke, gumbe, grozdni sok, obrazne maske, kose tekstila, steklo. »Tako kot pesem Srečka Kosovela, Kons 5, bralca napoti k različnemu branju in razumevanju, naj tudi razstavljena dela nagovorijo obiskovalce v vsej svoji bogati sporočilnosti,« je še sklenila Žulova.

Več iz teme

Gnoj je zlatokulturarazstavaumetnostGornja Radgona
ZADNJE NOVICE
12:35
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
AVSTRIJA

Grozljivo: na sedemletnika se je prevrnil traktor, reševalci so ga takoj začeli oživljati

Na kmetiji se je zgodila huda nesreča.
16. 11. 2025 | 12:35
12:10
Šport  |  Odmevi
REKORDERJA NE USTAVI NITI VIROZA

Ultramaratonca Luka Videtič in Mirko Miklič imata za sabo zelo uspešno sezono (FOTO)

Primorec je izboljšal državna rekorda v 12- in 48-urnem teku na krožni progi.
Rok Tamše16. 11. 2025 | 12:10
11:45
Bulvar  |  Domači trači
POROKA NA PRVI POGLED

Šokantno razkritje Anje iz šova: tole ustvarjalcem oddaje in strokovnjakom ne bo všeč

Razočarana je tudi nad komentarji v Poroki na drugi pogled.
16. 11. 2025 | 11:45
11:15
Novice  |  Slovenija
TEMATSKA RAZSTAVA

Poglejte dela 10. državne tematske razstave Gnoj je zlato v Gornji Radgoni (FOTO)

Drzno misel je uporabil že Srečko Kosovel v pesmi Kons. 5. Tema letošnjega razpisa odpira temeljna vprašanja družbe.
Oste Bakal16. 11. 2025 | 11:15
11:00
Novice  |  Nedeljske novice
PROSTOVOLJCI

Država jih ne podpira, ljudje jih obožujejo

Vsak dan več kot tisoč starejših Slovencev dobi pomoč pri prevozu, zahvaljujoč prostovoljcem projekta Prostofer. Ti vozniki se odpovedujejo svojemu času in udobju, da bi drugim omogočili dostop do zdravniške oskrbe, trgovine ali druženja.
Drago Perko16. 11. 2025 | 11:00
10:40
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TUJINA

Pri Slovencu D. Ž. našli orožje in strelivo (FOTO)

Policija v BiH je opravila hišno preiskavo v Derventi.
16. 11. 2025 | 10:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VINSKA DOŽIVETJA

TOP ideje za vrhunska doživetja

Med griči, kjer se stikata narava in tradicija, kultura vina povezuje ljudi ter ustvarja pristne zgodbe Štajerske.
13. 11. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Plesna revolucija: nova pot za obvladovanje Parkinsonove bolezni

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
12. 11. 2025 | 09:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Plače v Sloveniji

Je konkurenčna plača še vedno dovolj? Kaj danes res motivira zaposlene?

Zdravje, varnost in dolgoročna stabilnost postajajo temeljni gradniki motivacije. Podjetja, ki to razumejo, imajo ključno prednost.
Promo Slovenske novice13. 11. 2025 | 10:21
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Ne veste, kaj podariti za božično-novoletne praznike?

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PRILOŽNOST

Tudi Slovenci smo dobili nove priložnosti za naložbe

UniCredit odprla vrata globalnim naložbam: Slovenci lahko prvič vlagajo v krovni sklad različnih svetovnih vodilnih upravljavcev.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

SLAP lezija: posebna vrsta poškodbe labruma ramena

Globoka bolečina v rami, občutek zatikanja in omejena gibljivost so lahko znak SLAP lezije. Spoznajte, kako jo diagnosticirati in uspešno zdraviti.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Pladenj pisanih božičnih piškotov

S praznično peko lahko letos začnete kar v našem studiu!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravi obroki

Vabljeni na kuharsko delavnico: Dan se začne z dobrim zajtrkom

Zajtrk je več kot le prvi obrok dneva – je priložnost, da damo telesu in umu energijo za uspešen začetek.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:42
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Ko zdravljenje postane trenutek popolne sprostitve

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPREDNO

Na Duplici že več kot 40 let ustvarjajo nekaj posebnega

Tradicionalna destilacija in sodobne tehnologije v sinergiji ustvarjajo kakovost, ki povezuje preteklost in prihodnost.
11. 11. 2025 | 08:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Slovensko podjetje, ki že 25 let kraljuje spletu

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Napitki

Kako pripraviti popoln jesensko-zimski napitek, ki bo pogrel vašo dušo?

Ko hladnejši dnevi potrkajo na vrata, si vsi zaželimo nekaj več topline. Nič ne pogreje bolj kot skupni trenutki ob skodelici toplega kakava.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Stil
Božična peka

Vabljeni na kuharsko delavnico: Linški piškoti z Yasko

Pridružite se nam na božično obarvani delavnici, kjer nas bo Jasmina Pirnar Krope (Yaska) naučila, kako do popolnih linških piškotov.
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Popolna lokacija za zimski oddih: vznemirljive vsebine za vse starosti

Snežna alpska prostranstva, številne možnosti za zabavo in sprostitev ter vrhunski hoteli Falkensteiner so to zimo popolna kombinacija!
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 11:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Le Primore Hotel & Spa – nova evropska velneška destinacija

Hévíz, eno najbolj znanih zdraviliških mest v srednji Evropi, je bilo doslej znano po največjem termalnem jezeru na svetu. Vendar se je spomladi 2025 začelo novo poglavje v zgodovini mesta: odprl se je petzvezdični Le Primore Hotel & Spa, ki mednarodnim obiskovalcem ponuja svežo eleganco, izvrstno gastronomijo in edinstveno velneško izkušnjo.
Promo Slovenske novice14. 11. 2025 | 14:36
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Zdravje zob

Miti o zobnih vsadkih: kaj je res in kaj ne?

Zakaj se zmote o zobnih vsadkih še vedno pojavljajo in kaj o njih pravita strokovnjaka iz klinike Ortoimplant DENTAL SPA?
Promo Slovenske novice11. 11. 2025 | 09:30
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki