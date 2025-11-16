Poglejte dela 10. državne tematske razstave Gnoj je zlato v Gornji Radgoni (FOTO)

Vse do 28. novembra bodo v galeriji Doma kulture Gornja Radgona na ogled dela 10. državne tematske razstave z naslovom Gnoj je zlato, ki sta jo podprla Javni sklad kulturnih dejavnosti, izpostave Gornja Radgona, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Pesnica in Ruše. Razstavo je odprl radgonski podžupan Miran Dokl, ki je pohvalil umetnice in umetnike, ki so z mojstrovinami potrdili, da tako rekoč nič ni za odpis.

Že pred tem je množico zbranih na dogodku, kjer sta za glasbene vložke poskrbela Kiara Katalinič in njen profesor Damjan Kuzma, nagovorila voditeljica programa, vodja OI JSKD Gornja Radgona Simona Pirc Katalinič. Razložila je tudi naslov tematske razstave: misel gnoj je zlato je slovenski pesnik Srečko Kosovel prepisal z naslovnice kmetijskega priročnika in ji s prenosom v konstruktivistično pesem Kons. 5 dal povsem nove razsežnosti.

Ker je v letu 2024 minilo 120 let od pesnikovega rojstva, v 2026. pa bomo proslavili 100. obletnico smrti, so pomemben prispevek Kosovela k razvoju novih formalnih in vsebinskih rešitev v umetnosti izbrali kot iztočnico za jubilejno 10. državno tematsko razstavo.

Izbranih 18

»Projekt poteka bienalno na dveh ravneh: je raziskovanje rabljenih, zavrženih, odpadnih, neumetniških materialov in najdenih predmetov, ki dobijo v likovnih kompozicijah popolnoma nov videz in pomen. Ustvarjalci so z različnimi umetniškimi pristopi in postopki raziskovali likovno, pripovedno in estetsko plat smeti. Na našo regijsko razstavo, ki je tokrat združena za Pomurje in Maribor, se je prijavilo 27 ustvarjalcev, vsak s po enim delom. Vsa dela si je ogledala regijska selektorica Eva Žula in za razstavo izbrala 18 likovnih del,« je med drugim dejala Pirc Kataliničeva.

Izbrani avtorji so prejeli srebrna priznanja, to so Vidka Borko, Kornelija Brecl - Nelly, Sara Breznik, Andreja Budar - Aja, Anka Kante, Marjana Kmet, Petja Kolenko, Ana in Marijan Krajnc, Kristina Lešnik, Gerhard Mernik, Leopold Methans, Katja Mikložič, Dragica Petek, Valentina Plemenitaš, Bojana Rožman, Nada Stajnko, Dana Štrucelj, Edita Vodan Šoštarič. V naslednjih dneh si bo regijsko razstavo ogledala tudi državna selektorica Nataša Kovšca in izbrala dela za državno razstavo, ki jo bodo odprli v prvi polovici junija 2026 v Kosovelovem domu v Sežani.

Kot je povedala selektorica Eva Žula, tema letošnjega razpisa odpira spekter temeljnih vprašanj družbe v povezavi z umetniškimi praksami 20. stoletja, zastopani sta bili likovni področji slikarstva in kiparstva, prevladovale so mešane tehnike na ploskvi, nekaj del pa je bilo ustvarjenih v tehniki asemblaža.

Sodelujoči ustvarjalci so v dela vnesli veliko razmisleka o dani tematiki in iskali kreativne likovne rešitve. Med drugim so domiselno uporabili časopisni papir, plastično folijo, vrečke, gumbe, grozdni sok, obrazne maske, kose tekstila, steklo. »Tako kot pesem Srečka Kosovela, Kons 5, bralca napoti k različnemu branju in razumevanju, naj tudi razstavljena dela nagovorijo obiskovalce v vsej svoji bogati sporočilnosti,« je še sklenila Žulova.