Poglejte, glede česa smo Slovenci v samem svetovnem vrhu

Slovenija je na najnovejši lestvici kakovosti življenja (Quality of Life Index), ki jo že več let objavlja organizacija World Population Review, zasedla 19. mesto in tako za las prehitela našo južno sosedo Hrvaško. Na vrhu lestvice se je tokrat znašel Luksemburg z 218,2 točke (Slovenija je prejela 182,40 točke), sledijo pa mu Nizozemska ter Danska in Oman, ki si delita tretje mesto. V deseterici so se zvrstile še Švica, Finska, Norveška, Islandija, Avstrija, Nemčija in Avstralija. Med prvih dvajset so se poleg Slovenije in Hrvaške uvrstile še Nova Zelandija, Švedska, ZDA, Estonija, Katar, Japonska in Španija.

Lestvica sicer meri določen nabor dejavnikov in je ne gre razumeti kot univerzalno merilo življenjskega standarda. World Population Review za določanje, v kateri državi je življenje najbolj kakovostno, uporablja Numbeov indeks kakovosti življenja, ki vključuje številne vidike vsakdanjega življenja, med njimi kupno moč, varnost, zdravstvo, življenjske stroške, razmerje med cenami nepremičnin in dohodki, čas vožnje na delo in onesnaženost zraka, ki ga prebivalci dihajo. Slovenija je pri večini od njih dosegla dobre ali zelo dobre rezultate, še posebej smo lahko ponosni na kakovost zraka, saj je ta med manj onesnaženimi na svetovni ravni, naša deželica je tudi zelo varna, glede na poročilo se lahko pohvalimo s kakovostnim zdravstvom, tudi čas vožnje na delo je v primerjavi z mnogimi drugimi državami precej kratek, nekoliko slabše smo se odrezali le pri razmerju med cenami nepremičnin in dohodki, tudi kupna moč prebivalcev Slovenije je nekoliko nižja kot pri višje uvrščenih državah.

Smo starejši od povprečja Leta 2026 znaša povprečna starost prebivalcev Slovenije 46,0 leta, svetovno povprečje pa je 31 let. Prebivalstvo Slovenije sestavlja 50,34 % moških in 49,66 % žensk. Pričakovana življenjska doba ob rojstvu v Sloveniji je 82,1 leta (79,5 leta za moške in 84,7 leta za ženske), kar je več od svetovnega povprečja, ki znaša 73,8 leta.

Lestvica tako ponuja nekoliko drugačen vpogled v kakovost življenja in ni povezana s tistimi, ki temeljijo predvsem na nacionalnem dohodku, produktivnosti ali bruto domačem proizvodu na prebivalca.

World Population Review poleg indeksa kakovosti življenja objavlja tudi seznam najbolj srečnih držav na svetu in tudi na tej lestvici se je Slovenija uvrstila na 19. mesto, na prvem pa tokrat ni Luksemburg, temveč Finska, ki ji sledijo Danska, Islandija, Švedska, Nizozemska, Kostarika, Norveška, Izrael, Luksemburg in Mehika. ZDA in Hrvaške ni med prvih 20, naši južni sosedje so pravzaprav močno za nami, in sicer na 72. mestu, najmanj srečni ljudje pa po podatkih omenjene organizacije živijo v Afganistanu. Glede na kakovost življenja se je na zadnje mesto sicer uvrstila Nigerija.