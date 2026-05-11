Poglejte, kaj je dijak počel v šoli med počitnicami: s tem je navdušil komisijo

Na Srednji lesarski šoli Ljubljana je dijak poskrbel za potezo, ki je navdušila številne. Pokazal je, kako je videti praksa z dodano vrednostjo. Ljubljanski dijak Jan Freischlager zaključnega izpita ni opravil s klasičnim mizarskim izdelkom, temveč z delom, ki ga bo šola uporabljala še dolgo. Med prvomajskimi počitnicami je obnovil parket v eni od učilnic in s tem prepričal komisijo.

Običajno dijaki praktično usposabljanje in praktični del zaključnega izpita opravljajo v obrtnih prostorih zunaj šole ali izdelajo klasičen mizarski izdelek. Tokrat pa je ljubljanski dijak pokazal, da se lahko znanje preveri tudi drugače. Dijak Srednje lesarske šole Ljubljana, se je odločil za parketarsko delo. V času, ko so njegovi vrstniki uživali v prvomajskih počitnicah, je on zavihal rokave in se lotil obnove dotrajanega parketa v eni izmed šolskih učilnic.

Učilnica dobila nov videz, dijak pa uspešno opravil izpit

Na šoli so zapisali, da je Jan uspešno opravil praktični del zaključnega izpita. Namesto izdelave klasičnega izdelka je izvedel celovit postopek obnove parketa. Najprej se je lotil najbolj poškodovanih delov. Tam je moral parket ustrezno nadomestiti oziroma »poštukati«. Nato je sledilo temeljito brušenje celotne površine, zatem pa še lakiranje. Parket je tako ponovno dobil lepši videz in zaščito. Delo je zaključil z namestitvijo zaključnih letev, ki so prostoru dale urejen in dokončan videz.

Na Srednji lesarski šoli Ljubljana so se ob tem zahvalili vsem, ki so omogočili izvedbo takšnega praktičnega dela. Posebej so omenili predsednika sekcije polagalcev talnih oblog pri OZS Lada Černeta za podporo in sodelovanje.

»On je opravil izpit, vi imate pa eno učilnico obnovljeno«

Zgodba je hitro požela veliko odobravanja. Ljudje so v njej prepoznali nekaj, kar se zdi danes še posebej dragoceno: znanje, pridne roke in pogum, da se izpit opravi na drugačen, praktičen način.

Eden od komentatorjev je zapisal: »On je opravil izpit, vi imate pa eno učilnico obnovljeno. A ni to fino? Več takih bi potrebovali ... Čestitke mlademu možu.« Drugi je pohvalil zamisel in izvedbo: »Pohvala za out of the box razmišljanje za končno nalogo in seveda za opravljeno delo.« Nekateri so šli še korak dlje in poudarili, da bi takšne ideje morale postati del šolskega sistema. »Odlična ideja, ki bi morala postati praksa,« je zapisala komentatorka in dodala, da bi lahko dijaki takšne naloge opravljali tudi v paru ali skupini. Veliko pohval je šlo neposredno mlademu dijaku. »Čudovito! Dijaku pa čestitke za uspešno opravljeno šolsko obveznost!« se je glasil eden izmed komentarjev. Spet drugi je zapisal: »Bravo, še več take mladine rabi Slovenija! Še je upanje.«

Primer dobre prakse, ki je navdušil

Komentarji so se vrstili drug za drugim. »No, to je primer pridnega dijaka,« je zapisal eden od uporabnikov. Drugi je dodal: »Super, pa še učilnica je dobila nov videz.« Nekateri so v Janovem delu videli tudi lepo popotnico za prihodnost. »Dela mu ne bo manjkalo, zaslužil bo lahko, kolikor bo želel,« je zapisal komentator. Še eden pa je bil kratek, a zelo jasen: »Tko se dela ja! Bravo.«

