Poglejte, kaj je Golobovi novi poslanki sporočil njen oče! Povedal ji je kar naravnost ...

V poslanske klopi Gibanja Svoboda je sedla nova poslanka Mateja Zupan Josipović iz Domžal. Poslancem največje vladne stranke se pridružuje po imenovanju dosedanjega poslanca Branka Zlobka za ministra za notranje zadeve, s čimer mu je prenehala poslanska funkcija. Po imenovanju je na Facebooku objavila fotografijo iz državnega zbora in se javnosti predstavila z osebnim zapisom »Kdo sem?« in dodala, da je njena zgodba »preplet znanja, vztrajnosti in radovednosti«. Po srednji kozmetični šoli je diplomirala na zasebni fakulteti Gea Collage, zdaj pa zaključuje, kot pravi mednarodni in diplomatski študij. Na njenih spletnih objavah lahko tudi vidimo, da je lastnica kozmetičnega salona. V času covida pa je bila predsednica Slovenskega kozmetičnega združenja.

»Že od prvega študentskega dela naprej me vodi želja po tem, da stvari organiziram, izboljšam in ustvarim okolje, kjer ljudje in projekti lahko zaživijo s polno močjo,« je zapisala. Opisala je, da je prve večje izkušnje dobila v turizmu in študentski organizaciji, kjer je sodelovala pri postavitvi sistema subvencionirane študentske prehrane na Primorskem. »To je bila izkušnja, ki me je za vedno zaznamovala. Naučila me je vodenja, dela z ljudmi, javnih razpisov, organizacije in tega, kako pomembno je, da vsak člen ekipe razume skupni cilj,« je zapisala in poudarila misel, ki jo pogosto slišimo v podjetništvu, manj pa v politiki: »Spoznala sem, da so zaposleni tisti, ki dajejo največjo vrednost podjetju,« je zapisala novopečena poslanka, ki je tudi članica domžalskega lokalnega odbora stranke.

Mateja Zupan Josipović. FOTO: Gibanje Svoboda

Od komerciale do kozmetike

V nadaljevanju je nanizala delovne izkušnje iz različnih podjetij: od komerciale, nabave in administracije do vodenja ekip, organizacije dogodkov, priprave ponudb in skrbi za stranke v medicinski industriji. Kot pravi, je pogosto delala tam, kjer je bilo treba »povezati, urediti, strukturirati in optimizirati«. Ob tem je priznala, da jo spremlja tudi močan estetski občutek: »Privlačita me naravna lepota in harmonija, zato me je pot za nekaj časa popeljala tudi v svet kozmetike,« je zapisala in dodala, da ji je ta izkušnja dala širši pogled na dobro počutje: »Kako pomembno je, da se dobro počutimo – navznoter in navzven.«

»Učenje se nikoli ne konča«

Izpostavila je tudi nenehno izobraževanje: »Znanje neprestano nadgrajujem: od mediatorstva, digitalnega marketinga, retorike, sodobnega vodenja do mednarodnih in diplomatskih študij, ki jih trenutno zaključujem,« je zapisala. In dodala jasno prepričanje: »Verjamem, da se učenje nikoli ne konča, če želiš rasti — kot človek in kot strokovnjak.« Po njenem bo študij diplomacije koristil delovanju v državnem zboru – in tudi obratno: »Verjamem, da mi bo študij diplomacije pomagal pri delovanju tudi v Državnem zboru in verjamem tudi obratno, da bo moje delovanje v Državnem zboru pozitivno vplivalo tudi na študijski proces,« razmišlja Zupan Josipović.

Oglasil se je tudi njen oče: Želim ti debelo kožo

Za konec je poudarila, da je »kljub vsemu naštetemu v prvi vrsti mama«, družina pa ji daje moč in ravnotežje. Prosti čas najraje preživlja v naravi ali ob dejavnostih, kjer se rojevajo nove ideje: »z dobro knjigo, na golf igrišču, na kolesu, v vodi ali na dolgih sprehodih.« Pod njenim zapisom so se zvrstile številne čestitke, posebej pa je izstopal komentar očeta, ki je hčerki namenil zelo življenjske besede: »Draga hčerka na novi poti ti želim pokončne drže, pametne odločitve in debele kože. Vse to boš gotovo potrebovala. Pa iskrene čestitke ob imenovanju.«