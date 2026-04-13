Poglejte, kaj je Stevanović na prvi delovni dan naredil na vhodu v kabinet

Novi predsednik DZ Zoran Stevanović je na svoj prvi delovni dan odstranil domofon s kamero na vhodu v kabinet predsednika DZ. S tem želi sporočiti, da so vrata njegovega kabineta odprta, in tako postaviti temelje drugačnemu načinu vodenja, ki temelji na zaupanju, spoštovanju in odprti komunikaciji, so sporočili iz DZ.

Kot so navedli v sporočilu službe DZ za odnose z javnostmi, »gre za ukrep, ki presega zgolj tehnično spremembo«. »Namestitev domofona je v preteklosti med poslankami in poslanci povzročala nelagodje ter ustvarjala občutek zaprtosti in nedostopnosti. Takšna ureditev ni bila v duhu odprtega dialoga in sodelovanja, ki sta temelj učinkovitega parlamentarnega dela. Z odstranitvijo domofona predsednik DZ pošilja jasno sporočilo. Vrata njegovega kabineta so odprta. Ne le fizično, temveč tudi vsebinsko,« so zapisali.

»Funkcija predsednika DZ ni nad drugimi«

Ob tem so povzeli Stevanovićeve besede, da »funkcija predsednika DZ ni nad drugimi, temveč med njimi«. »Gre za vlogo prvega med enakimi, ki mora povezovati, omogočati dialog in skrbeti za dostopnost institucije vsem poslankam in poslancem,« je prepričan novi predsednik DZ.

»V času izrazite politične polarizacije je po njegovem mnenju prav dostopnost ključni pogoj za iskanje skupnih rešitev in učinkovito delo v korist ljudi. Odprta vrata kabineta predsednika DZ tako postajajo simbol novega pristopa. Manj zapiranja, več povezovanja,« so še navedli v sporočilu.