Poglejte, kaj je v objektiv ujel bralec: najhuje je bilo dopoldne na Goriškem (FOTO)

Močan veter s sunki kar 145 kilometrov na uro je odkril streho novega skladišča podjetja TKK v Srpenici, podrla se je tudi ena stran montažnega objekta. Zaradi razmer na cestah in napovedi, da se močan veter do jutra še ne bo umiril, pa bodo v petek ostala zaprta vrata šol v občinah Bovec in Kobarid.

Poveljnik štaba Civilne zaščite (CZ) Občine Bovec Edi Melinc je za STA povedal, da so zaposlene iz podjetja TKK Srpenica varno evakuirali. Ostajajo pa na terenu ter poskušajo zaščititi objekte v sklopu podjetja pred nadaljnjim uničevanjem močne burje. Na terenu je več kot 30 pripadnikov industrijskega gasilskega društva TKK Srpenica, Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Srpenica in PGD Bovec.

»Gasilcev je dovolj, imamo tudi dovolj opreme, delamo pa lahko le tedaj, ko se veter nekoliko umiri. Varnost je namreč na prvem mestu,« je poudaril Melinc. Škoda zaradi vetra bo v podjetju verjetno velika. Močan veter je poškodoval tudi strešno konstrukcijo poslovnega objekta v Spodnji Idriji. Prav zaradi varnosti bodo v petek ostala zaprta tudi vrata šol na območju občin Bovec in Kobarid.

Poveljnik regijskega štaba CZ za Severno Primorsko Samo Kosmač je povedal, da so enote CZ čez dan opravile preko 120 intervencij, 75 jih je bilo samo zaradi odkrivanja streh po celotni regiji. Najhuje je bilo dopoldne na Goriškem, popoldne pa v Zgornjem Posočju in na Cerkljanskem.

Močna burja, ki je veliko težav povzročila predvsem v dopoldanskem času na območju Goriške in Vipavske doline, se po podatkih spletne prometnoinformacijskega centra sicer umirja. Za severni del države je zaradi močnega vetra še vedno razglašeno rdeče opozorilo.