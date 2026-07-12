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BURNO DOGAJANJE

Poglejte, kako dramatično je bilo v Tržiču, kjer je padala izjemno debela toča (VIDEO)

Posnetek kaže, da je izredno debela toča kar nekaj časa neusmiljeno tolkla po objektih.
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
Simbolična slika FOTO: ChatGPT
M. J., STA
 12. 7. 2026 | 21:09
1:42
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Včeraj so bile pri nas zelo močne nevihte s točo, ki so delale škodo po državi. Še posebej debela toča je padala v Občini Tržič. Tam so bili določeni kosi tudi v velikosti jajca. Na Facebook strani Neurje.si so danes objavili video, ki je bil posnet v naselju Križe, ki spada pod to občino. Posnetek kaže, da je izredno debela toča tam kar nekaj časa neusmiljeno tolkla po objektih. »Toča je povzročila veliko škode na objektih, o vrtovih in kmetijskih površinah pa raje ne izgubljajmo besed,« so zapisali na omenjeni strani.

Centri za obveščanje so do jutra zabeležili skupno 41 dogodkov, največ na območjih regijskega centra Novo mesto (20), Kranj (9), Brežice (6), Celje (4) ter Slovenj Gradec in Ljubljana, kjer je bil zabeležen po en dogodek. V občini Črnomelj je drevo padlo na šotor in poškodovalo dve osebi.

Na terenu so po navedbah uprave RS za zaščito in reševanje posredovale štiri poklicne in 20 prostovoljnih gasilskih enot. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa. V občinah Novo mesto in Sevnica so gasilci posredovali zaradi udara strele v drevo. V občini Bohinj pa je strela udarila v električni drog in zanetila požar, ki se je razširil na podrast. Gasilci so požar omejili in pogasili, so danes navedli v sporočilu.

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