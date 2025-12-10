Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je ob svetovnem dnevu človekovih pravic priredila slovesnost, na kateri je podelila tretje priznanje predsednice Republike Slovenije za delo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin v letu 2025.

Prejeli so ga aktivisti in aktivistke iz Anhovega in okolice

Kot so v obrazložitvi zapisali predlagatelji, sta pogum in vztrajnost ljudi iz srednje Soške doline prinesla dve veliki okoljevarstveni zmagi, pomembni za celotno Slovenijo. Obe zmagi sta dokaz moči povezovanja in sodelovanja številnih posameznikov v boju za zdravje in blaginjo vseh. Ljudje Anhovega in okolice so zato velik navdih za vso Slovenijo, saj so dokazali, da je mogoče doseči spremembe tudi takrat, ko se zaradi prepleta političnih in gospodarskih interesov to zdi nemogoče. Leta 1996 so namreč po dolgih letih preprek dosegli dokončno zakonsko prepoved azbesta v Sloveniji, letos pa še spremembo Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov. S tem so dosegli uvedbo najstrožjih okoljskih standardov v Evropski uniji za sosežigalne naprave v Sloveniji.

Predsednica republike Natasa Pirc Musar je ob svetovnem dnevu clovekovih pravic priredila slovesnost, na kateri je podelila tretje priznanje predsednice republike za delo na področju človekovih pravic. FOTO: Daniel Novakovic/sta

Predsednica republike je izpostavila, da sta človekove pravice in pravna država neločljivo povezana pojma. »Človekove pravice in dobro delujoča pravna država sta hkrati tudi neizogibna pogoja za demokratično delovanje družbe. In tega se je pomembno zavedati še posebej v današnjem času, ko se v Evropi in po svetu krepi trend slabitev demokratičnih družb.«