Poglejte, kako je helikopter pristal sredi primorke pri reševanju življenja (VIDEO)

Dramatičen prizor se je včeraj odvijal na Primorski avtocesti, kjer je prometna nesreča zahtevala hitro in izjemno posredovanje. Med počivališčem Studenec in priključkom Postojna proti Ljubljani je okoli 17.30 prišlo do trčenja kombiniranega vozila v zadnji del polpriklopnika. Zaradi težav pri pristanku je helikopter Slovenske vojske izredno pristal kar na avtocesti.

Na Facebooku Slovenske vojske so zapisali: »Zaradi omejenih možnosti pristanka so pristali na avtocesti, oskrbeli ponesrečeno osebo in jo prepeljali v nadaljnje zdravljenje v UKC Ljubljana. Gre za posadko helikopterja Bell 412 Slovenske vojske in ekipo hitre nujne medicinske pomoči, ki sta družno posredovali v sredini prometne nesreči v bližini Postojne. V službi domovine.«

Gasilci iz Postojne in Razdrtega so zavarovali kraj nesreče, tehnično rešili ukleščenega voznika in ga predali ekipi hitre nujne medicinske pomoči. Nato so zavarovali tudi kraj pristanka helikopterja in pomagali pri prenosu poškodovanca v helikopter, s katerim so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Zaradi reševanja je bila avtocesta dlje zaprta tako proti Ljubljani kot proti Kopru, promet pa je bil za čas posredovanja popolnoma ustavljen. Incident znova dokazuje, kako pomembna je usklajena akcija gasilcev, reševalcev in Slovenske vojske pri reševanju življenj v kritičnih trenutkih.