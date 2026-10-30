Poglejte, kako je, ko minister Kajzer pride v Šenčur: odmevala je harmonika, ob njem pa množica mladih (VIDEO)

Poglejte, kako je videti, ko pride zunanji minister Kajzer v Šenčur: odmeva harmonika, veliko mladih, pa še obisk tega podjetja (VIDEO)

Slovenski zunanji minister Tone Kajzer je pred dnevi obiskal Šenčur, kjer se je srečal z domačimi podjetniki, člani SDS in mladimi. Obisk je zaznamoval pogovor o gospodarstvu, prihodnosti mladih in pomenu povezovanja z ljudmi na terenu.

Kajzer je obisk začel v družinskem podjetju Štempihar Transport, ki svojo poslovno zgodbo gradi že od leta 1989. Sprejela sta ga Slavko in Luka Štempihar, ki sta mu predstavila podjetje in spregovorila o izzivih, s katerimi se danes srečujejo slovenski gospodarstveniki.

»Verjamem, da se dobra gospodarska diplomacija ne odvija le na uradnih srečanjih, temveč tudi na terenu, med ljudmi, ki s svojim delom ustvarjajo nove priložnosti in razvoj,« je zapisal Kajzer.

Ob tem je poudaril misel, ki jo po lastnih besedah pogosto izpostavlja: »Vse se začne in konča z ljudmi.«

Pogovor tudi z mladimi

Obisk Šenčurja je zaključil v družbi članov občinskega odbora SDS Šenčur ter SDM Šenčur, Cerklje in Preddvor. Ti so pripravili pogovorni in kulturni program. Kajzer je posebej izpostavil pogovor z mladimi o njihovem vključevanju v lokalno skupnost in možnostih delovanja na mednarodni ravni. »Posebej me veseli, da smo z mladimi spregovorili o njihovem vključevanju v lokalno skupnost ter o priložnostih za delovanje na mednarodni ravni,« je zapisal in se gostiteljem zahvalil za sprejem.