Poglejte, kako ponosen je bil poslanec NSi, ki je šel na parado s stričevim (FOTO)

Poslanec Nove Slovenije Aleksander Reberšek je človek mnogih talentov. Tako se je pohvalil, da po novem lahko upravlja traktor.

»Prejšnji teden sem uspešno opravil usposabljanje za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki, včeraj pa sem znanje že preizkusil tudi v praksi, na Šentjurskem sejmu v Taboru. Na parado sem se dopoldan podal s Štajerjem letnik 1963, ki je v lasti mojega strica. Hvala Steyr klub Savinjske doline! Za vrhunsko vzdušje na veselici so poskrbeli Modrijani, za odlično pogostitev pa PGD Kapla Pondor. Bila je res top veselica… plesalo se je in pelo, kot se spodobi za Šentjurski sejem!«

32. tradicionalni Šentjurski sejem je sicer potel včeraj. Prireditev je vključevala pestro sejemsko ponudbo, kmečko tržnico, razstave in aparado konjenikov, društev ter starodobnikov.