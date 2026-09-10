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Poglejte, kako se je minister Cigler Kralj izmikal vprašanju o Izraelu: »To je prekompleksno« (VIDEO)

Vprašanje o Izraelu je ministra za kmetijstvo spravilo v kot.
Janez Cigler Kralj FOTO: Blaž Samec
Janez Cigler Kralj FOTO: Blaž Samec
A. G.
 10. 9. 2026 | 09:24
 10. 9. 2026 | 11:31
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Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj na novinarski konferenci odgovarjal predvsem na vprašanja, povezana z novimi prehranskimi smernicami. A ob aktualnem dogajanju v Sloveniji in obisku izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara, ki se mudi na dvodnevnem uradnem obisku, se novinarska vprašanja niso mogla izogniti niti odnosu slovenske vlade do Izraela. Cigler Kralj se je tako znašel pred vprašanjem o odločitvi slovenske vlade glede skupne izjave, ki se nanaša na izraelsko naseljevanje na okupiranem Zahodnem bregu. Vprašanje je bilo neposredno: zakaj je Slovenija podprla oziroma ravnala tako, da je kot edina članica EU blokirala izjavo, ki obsoja po mednarodnem pravu nezakonito nasilno naseljevanje Izraelcev v Palestini.

Podpredsednik vlade Jernej Vrtovec se je sicer v Ljubljani srečal s predsednikom Regionalnega sveta Samarije Josijem Daganom.

Minister je pri odgovoru ostal precej splošen. Ocenil je, da gre za »prekompleksno vprašanje«, nato pa dejal, da so presodili, da je treba takšno izjavo podpreti in da so jo podprli. Novinarka z odgovorom ni bila zadovoljna in je ministra ponovno opozorila na bistvo vprašanja.

»Kako je lahko to kompleksno?«

Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na novinarski konferenci na vprašanje novinarke: »Na Zahodnem bregu ni Hamasa. Zakaj ste podprli vladno odločitev, da blokira kot edina članica v EU to izjavo, ki obsoja po mednarodnem pravu nezakonito nasilno naseljevanje Izraelcev v Palestini?« Odgovoril: »Gospa, jaz mislim, da je tole prekompleksno vprašanje. Presodili smo, da je pač, da je potrebno tako izjavo podpreti in smo jo podprli.«

Novinarka: »Po mednarodnem pravu nezakonito. Kako je lahko to kompleksno? Po mednarodnem pravu nezakonito nasilno naseljevanje na okupiranem ozemlju. Zakaj ste to podprli?« Minister: »Sem vam odgovoril.« Novinarka: »Niste odgovorili, zakaj ste to podprli. Rekli ste, da je kompleksno. Niste odgovorili, zakaj ste podprli. Edina država v EU to izjavo.« Minister ponovno: »Spoštovana gospa, jaz sem vam to odgovoril in sem bil korekten. Zdaj pa ne vem.« Služba s stiki z javnostjo ministra: »Minister je že ogovoril na to vprašanje. Novinarska konferenca je zdaj končana. Najlepša hvala vsem.«

Na vprašanje, zakaj je Slovenija podprla takšno odločitev, Cigler Kralj tako ni podal konkretnega pojasnila.

Obisk izraelskega ministra

Vprašanje je prišlo v času obiska izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara v Sloveniji. Sar se na dvodnevnem uradnem obisku mudi prvič po 16 letih, skupaj s slovenskim zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem pa je v Ljubljani odprl izraelsko veleposlaništvo. Prav odnos Slovenije do Izraela je v zadnjem obdobju postal eno od bolj izpostavljenih zunanjepolitičnih vprašanj. Ob obisku izraelskega ministra in odprtju veleposlaništva so bila zato pričakovana tudi vprašanja o izraelski politiki na območju Gaze in Zahodnega brega ter o potezah slovenske vlade.

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