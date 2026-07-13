Poglejte, kako so Janšo sprejeli v Parizu, jutri ga čaka še parada, zvečer pa z Urško na slavnostno večerjo (FOTO in VIDEO)

V Parizu poteka srečanje voditeljev držav t. i. koalicije voljnih, katerega namen je povečati podporo Ukrajini in okrepiti pritisk na Rusijo. Srečanja se udeležuje tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Emmanuel Macron je že sprejel Janeza Janšo. FOTO: Tom Nicholson Afp

Najmanj 25 predsednikov držav in vlad, med njimi ukrajinski predsednik Zelenski, ter voditelji EU in Nata se bodo udeležili današnjega srečanja. Cilj je okrepiti napore za prekinitev ognja v Ukrajini in oživitev mirovnih pogajanj, ki so zastala, odkar so se ZDA pred več kot štirimi meseci zapletle v konflikt z Iranom.

Tudi Janša v Parizu, v torek si bo ogledal parado, zvečer z Urško na slavnostno večerjo

V Pariz je, kot je napovedal prejšnji teden po koncu vrha zveze Nato v Ankari, odpotoval tudi premier Janez Janša. Ob dvodnevnem obisku Pariza se bo predsednik vlade jutri udeležil tudi tradicionalne vojaške parade ob praznovanju dneva Bastilje.

Zvečer se bo predsednik vlade s soprogo Urško Bačovnik Janša udeležil slavnostne večerje, ki jo gosti francoski predsednik Emmanuel Macron.

No, medtem ko je Janša v Parizu, pa ga je doma zaradi vpletenosti v kandidaturo Tanje Fajon za za položaj posebne predstavnice EU za Sahel, napadel šef opozicije Robert Golob.