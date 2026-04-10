Poglejte, kako so se poslanci poslovili od Klakočar Zupančič (VIDEO)

Na današnji ustanovni seji desetega sklica Državnega zbora se je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič še zadnjič obrnila novoizvoljenim poslancem. V nagovoru je opozorila na izzive, ki čakajo parlament, predvsem ohranjanje demokratičnih vrednot, solidarnosti in medsebojnega spoštovanja. »Pred Slovenijo kot članico Evropske unije je torej zahteven izziv, kako ohraniti demokratične vrednote, spodbujati solidarnost in medsebojno spoštovanje ter, kot nam veleva ustava, izvajati aktivno mirovno zunanjo politiko,« je dejala. Posebej se je dotaknila integritete: »Včasih je premalo integritete, nekateri jo izgubijo s prihodom, drugi jo pridobijo z odhodom.« Novoizvoljenim poslancem je zaželela, da bodo pri odločanju sledili svoji vesti in delovali v dobro ljudi.

Kljub odločenim besedam pa odhajajoči predsednici aplavza niso namenili vsi poslanci. Kamere so zabeležile, da so se aplavza vzdržali poslanci SDS in nekateri iz trojčka NSi, SLS in Fokus, ter Klakočar Zupančič tako iz govorniškega pulta pospremili s tišino. To bi lahko nakazovalo, da bo dinamika novega sklica DZ verjetno spet polna napetosti in razprav. Razprtije se že napovedujejo, saj bodo poslanci kmalu izbirali tudi novega predsednika DZ, kar bo prav tako preizkus političnih usklajevanj.

Za nastop je predsednica izbrala svoj prepoznaven slog – rdeče salonarje, ki so ji spremljali vse štiri leta mandata ob vseh pomembnih odločitvah. Kdo bo naslednji, ki bo stopil v njene čevlje, bo jasno tekom dneva. Med najpogosteje omenjenimi kandidati pa sta Zoran Stevanović (Resni.ca) in Janez Cigler Kralj (NSi), slednjega mnogi že vidijo kot resnega kandidata za novo vodilno funkcijo v državnem zboru.