MNOŽIČNA UDELEŽBA

Poglejte, kako so se študenti Višje policijske šole združili v solidarnostni krvodajalski akciji (FOTO)

Več kot 100 študentk in študentov je sodelovalo v akciji Varujemo, darujemo, rešujemo ...
Množičnost udeležbe bodočih policistov je prijetno presenetila vse. FOTO: Arhiv Policije

Množičnost udeležbe bodočih policistov je prijetno presenetila vse. FOTO: Arhiv Policije
O. B.
 17. 2. 2026 | 19:07
 17. 2. 2026 | 19:07
Policisti vsakodnevno pomagajo ljudem, nemalokrat tudi z dejanji, ki presegajo okvir delovnih nalog preventivnih aktivnosti, zaščite in reševanj. Eno takih dejanj je bila izjemno številna udeležba na krvodajalski akciji, ki so jo v telovadnici Policijske akademije v Ljubljani, organizirali študenti Višje policijske šole. In več kot sto študentk in študentov, bodočih policistk in policistov je darovalo tisto, kar je za mnoge neprecenljivo, in lahko reši življenje - svojo kri. To je bila prva tako množična udeležba študentov Višje policijske šole na krvodajalski akciji. Akciji so se pridružili tudi nekateri zaposleni na Policijski akademiji, udeležence pa je s svojo prisotnostjo spodbujala tudi najprijaznejša policistka, policistka Pika.

Zraven so bili tudi Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med, iz Oddelka za preskrbo s krvjo Zavoda RS za transfuzijsko medicino, Andrej Jug, pomočnik ravnatelja Višje policijske šole in Boštjan Novak, strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije za krvodajalstvo.

Glavni motivi krvodajalcev za darovanje krvi so želja po pomoči tistim, ki jo potrebujejo, zadovoljstvo ob dejstvu, da nekomu pomagajo kot tudi občutek dolžnosti.

»Policisti lahko pomagajo ljudem tudi drugače, ne le z izvajanjem policijskih pooblastil«

Andrej Jug, pomočnik ravnatelja Višje policijske šole, je ob tem dejal, da so študentje prvega in drugega letnika danes pokazali veliko poguma, srčnosti in razumevanja za stisko sočloveka. »Pokazali so, da lahko pomagajo ljudem tudi drugače, ne le z izvajanjem policijskih pooblastil. Ponosni smo nanje, saj so dokazali, da dobro razumejo, kaj je temelj policijskega poklica in poslanstva – to je predana skrb za dobrobit, varnost in življenje sočloveka«. Boštjan Novak, strokovni sodelavec RKS za krvodajalstvo, pa je bil zadovoljen ob množičnem odzivu bodočih policistov: »Želimo si, da bi ta akcija na Policijski akademiji postala tradicionalna, da bi bila ena od približno 405 terenskih akcij, ki jih v sodelovanju s celotno transfuzijsko službo po vsej Sloveniji izvedemo vsako leto. Nenazadnje je danes tukaj veliko mladih, zdravih ljudi, za katere upamo, da bodo tudi v prihodnje ostali krvodajalci. Odziv tako velikega števila študentov na krvodajalsko akcijo dokazuje, da izkušnja prvega darovanja krvi za mlade ne predstavlja takšnih težav, da ne bi nadaljevali s to plemenito dejavnostjo. V Rdečem križu Slovenije smo hvaležni vsem, ki so pristopili k organizaciji in udeležbi na takšni akciji. Taka podpora na ravni organizacij je nacionalnega pomena za slovensko zdravstvo.«

Študentje prvega in drugega letnika so pokazali veliko poguma, srčnosti in razumevanja za stisko sočloveka.

Slovenija vsak dan potrebuje približno 350 krvodajalcev

Kot je ob dogodku dejala Polonca Mali, dr. med., spec. transf. med, iz Oddelka za preskrbo s krvjo Zavoda RS za transfuzijsko medicino, sodi krvodajalstvo med najširše organizirane humanitarne akcije v naši družbi in predstavlja nepogrešljiv del zdravstvenega sistema. »Krvodajalke in krvodajalci niso le prostovoljci, temveč ključni člen pri zagotavljanju nemotenega delovanja zdravstva, saj brez njihovega darovanja krvi zdravljenje bolnikov ne bi bilo mogoče. V Sloveniji se lahko pohvalimo z zadostnim številom rednih krvodajalcev in visoko pripravljenostjo ljudi za pomoč. Za nemoteno delovanje zdravstvenega sistema prav vsak dan potrebujemo približno 350 krvodajalcev, zato krvodajalske akcije potekajo vsakodnevno. Doslej se še ni zgodilo, da bolnik, ki je kri potreboval, te ne bi dobil,« je dejala Polonca Mali, ki je dodala, da so krvodajalci tihi junaki, brez katerih sodobno zdravstvo ne bi moglo delovati.

Glavni motivi krvodajalcev za darovanje krvi so želja po pomoči tistim, ki jo potrebujejo, zadovoljstvo ob dejstvu, da nekomu pomagajo kot tudi občutek dolžnosti. »To zaznamuje tudi policiste, ki bodo družno darovali kri – poklicno skupino, ki že po svojem poslanstvu skrbi za varnost in dobrobit ljudi. Njihova pripravljenost pomagati se ne konča na delovnem mestu, temveč se izraža tudi v solidarnosti in humanosti, ki ju izkazujejo tudi s krvodajalstvom. Pomoč sočloveku je vrednota, ki presega uniforme in poklice,« je še poudarila Malijeva in se ob tem zahvalila vsem krvodajalcem, ki s tem, ko darujejo del sebe, rešujejo življenja: »Iskrena hvala vsem krvodajalkam in krvodajalcem, ki redno darujete kri in se odzivate na vabila RKS in transfuzijske službe.«

Tudi ob tokratnem humanitarnem dogodku so predstavniki Policije, Zavoda RS za transfuzijsko medicino in Rdečega križa Slovenije zahvalili vsem krvodajalkam in krvodajalcem ter povabili vse zdrave posameznike, da se pridružijo veliki družini srčnih ljudi in postanejo del gibanja, ki pomaga bolnikom in krepi našo skupnost.

