Poglejte, kako so Urško Bačovnik Janša in Janeza Janšo sprejeli v Turčiji, zvečer ju čaka posebna večerja (FOTO)

V Ankari v Turčiji poteka vrh zveze Nato, na katerem voditelji članic predstavljajo konkretne načrte, kako nameravajo njihove države izpolniti zaveze z lanskega vrha na Nizozemskem, da bodo do leta 2035 proračunske izdatke za obrambo zvišale na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP). Vrh poteka v senci napetosti v odnosih med ZDA in Evropo, ki so se nazadnje pokazale ob ameriški vojni proti Iranu.
Tja je prišel tudi že slovenski premier Janez Janša s soprogo Urško Bačovnik Janša. Kot so navedli na vladi, se bosta zvečer udeležila večerje, ki jo gosti predsednik Turčije Recep Tayyip Erdoğan.
V sklepni izjavi naj bi sicer voditelji potrdili zavezanost petemu členu severnoatlantske pogodbe.
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