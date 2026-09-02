Poglejte, kako v središču Ljubljane poteka shod proti t. i. Mijičevi koaliciji (VIDEO)

Ob 18. uri se je pred Državnim zborom v središču Ljubljane začel shod proti t. i. Mijičevi koaliciji, ki ga organizira Glas ljudstva.

Protestnega shoda se udeležuje več sto ljudi, ki zahteva odstop ne le Borisa Mijiča, poslanca Resnice, pač pa celotne vlade.

»Mijič je le simptom veliko širše bolezni, zaradi katere imamo vlado, ki paktira z izvajalci genocida, napoveduje uničenje socialne države in preganjanje drugače mislečih, demontažo delavskih pravic in brezsramno bogatenje elit na račun najbolj revnih,« so pred tem sporočili organizatorji.