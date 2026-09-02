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PROTI JANŠEVI VLADI

Poglejte, kako v središču Ljubljane poteka shod proti t. i. Mijičevi koaliciji (VIDEO)

Protestniki zahtevajo odstop ne le Borisa Mijiča, ampak kar celotne vlade Janeza Janše.
FOTO: Omrežje X  Glas ljudstva
FOTO: Omrežje X  Glas ljudstva
M. U.
 2. 9. 2026 | 19:05
 2. 9. 2026 | 19:13
1:30
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Ob 18. uri se je pred Državnim zborom v središču Ljubljane začel shod proti t. i. Mijičevi koaliciji, ki ga organizira Glas ljudstva.

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Protestnega shoda se udeležuje več sto ljudi, ki zahteva odstop ne le Borisa Mijiča, poslanca Resnice, pač pa celotne vlade.

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»Mijič je le simptom veliko širše bolezni, zaradi katere imamo vlado, ki paktira z izvajalci genocida, napoveduje uničenje socialne države in preganjanje drugače mislečih, demontažo delavskih pravic in brezsramno bogatenje elit na račun najbolj revnih,« so pred tem sporočili organizatorji.

Glas ljudstva je slovenska neformalna civilnodružbena iniciativa, ki povezuje več kot 100 nevladnih in drugih civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznikov. Ni politična stranka in po lastnih navedbah nima enega ustanovitelja ali vodje. Med organizacijami, ki so del iniciative, so denimo Amnesty International Slovenije, Mirovni inštitut, Greenpeace Slovenija, Sindikat Mladi plus, Slovenska filantropija, Pravna mreža za varstvo demokracije, Društvo Parada ponosa, Sindikat novinarjev Slovenije in Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Trenutno na svoji spletni strani navajajo 102 sodelujoči organizaciji in iniciativi.

 

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