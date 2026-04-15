Poglejte, kako vulgarno je bivša poslanka SDS udarila po Zoranu Stevanoviću

V času pred parlamentarnimi volitvami in v prvih tednih po njih je bila komunikacija poslanke SDS Mojce Škrinjar na družbenem omrežju X izrazito usmerjena proti Zoranu Stevanoviću, danes predsedniku državnega zbora in vodji stranke Resni.ca. Njene objave iz tega obdobja razkrivajo niz ostrih in osebnih napadov, v katerih je Stevanovića večkrat označila z izrazito negativnimi in žaljivimi izrazi.

V enem izmed zapisov je zapisala: »Stevanović je vodja drhali, ki je povzročila ogromno gorja.« V drugi objavi je dodala: »Stevanović je škodoval Ljubljani, zločinsko drhalil po mestu.« Takšne formulacije so bile del širšega niza zapisov, v katerih mu je pripisovala odgovornost za proteste in družbene napetosti.

Retorika se je stopnjevala tudi v odnosu do njegovih podpornikov. V enem izmed zapisov je zapisala: »Nismo že imeli dovolj primitivcev in primitivk v parlamentu?«, drugje pa: »To je drhal, ki bi rada prevzela oblast.« V še enem zapisu je Stevanovića označila kot »nevarnega človeka«, ki naj bi po njenem mnenju predstavljal grožnjo političnemu sistemu.

Škrinjarjeva je v več objavah gradila tudi širše politične povezave, s čimer je namigovala na domnevno povezanost različnih političnih akterjev. V posameznih objavah mu je pripisovala tudi konkretne politične namene. Med drugim je zapisala, da naj bi »napovedoval maščevanje« po volitvah, in dodala, da naj bi bili njegovi politični nasprotniki deležni zapornih kazni. V drugem zapisu je zapisala: »Takšni ljudje nimajo kaj iskati v politiki.«

Objave so bile skoncentrirane v času pred volitvami in neposredno po njih. Kasneje se je takšna komunikacija umirila, Škrinjarjeva pa Stevanovića javno ne omenja več. Medtem je bil Stevanović po volitvah izvoljen za predsednika državnega zbora, pri čemer so glasove za njegovo izvolitev prispevali tudi poslanci SDS.

Bila je poslanka SDS v Državnem zboru

Mojca Škrinjar je bila poslanka SDS med 2020 in 2022, ves čas pa dolgoletna članica SDS.