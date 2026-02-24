Poglejte, kakšna lepotica je bila prva slovenska policistka

Slovenska policija je na družbenem omrežju Instagram delila navdihujočo zgodbo o prvi policistki v vrstah Policija, ki je v uniformo stopila že leta 1936. Danica Melihar Lovrečič je ženska, ki je spremenila slovensko policijo. Objavo so pospremili z zgodovinskimi fotografijami in zapisom, ki osvetljuje pogum, odločnost ter prelomno vlogo ženske, ki je orala ledino na izrazito moškem področju. Po navedbah policije je bila odločitev za zaposlitev ženske v policijskih vrstah v tistem času izjemno drzna in napredna. Družbene razmere v 30. letih prejšnjega stoletja ženskam namreč niso bile posebej naklonjene, še posebej ne v poklicih, povezanih z varnostjo, redom in javno avtoriteto. Kljub temu je pionirka s svojim delom dokazala, da so strokovnost, predanost in pogum neodvisni od spola.

V Policiji poudarjajo, da zgodba ni zgolj zgodovinski zapis, temveč opomin in navdih tudi za današnji čas. V obdobju, ko se veliko govori o enakosti spolov, zastopanosti žensk na vodstvenih položajih ter odpravljanju stereotipov, primer prve policistke kaže, da so bile pomembne spremembe mogoče že pred skoraj stoletjem – če je le obstajala volja. Danes je v slovenski policiji zaposlenih vse več žensk, ki opravljajo najrazličnejše naloge – od patruljnega dela do vodenja zahtevnih preiskav in specialnih enot. Zgodba iz leta 1936 tako simbolizira začetek poti, ki se nadaljuje še danes.

Zakaj je zgodba aktualna danes?