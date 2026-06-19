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Poglejte, kakšna lepotica je obiskala Koper (FOTO)

Do konca avgusta se bo v koprskem pristanišču ustavilo še okrog 30 križark.
Njen prihod predstavlja še eno potrditev, da je Koper privlačna destinacija na zemljevidu križarjenj po Jadranu, pravijo v Luki Koper. Foto: Tomi Lombar
Njen prihod predstavlja še eno potrditev, da je Koper privlačna destinacija na zemljevidu križarjenj po Jadranu, pravijo v Luki Koper. Foto: Tomi Lombar
B. K. P.
 19. 6. 2026 | 20:42
1:56
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»Danes v Kopru prvič pozdravljamo Mein Schiff Flow, največjo potniško ladjo, ki je doslej obiskala naše pristanišče. Morska velikanka, dolga kar 333 metrov, je v Koper priplula iz Trsta. Na krovu lahko sprejme približno 4000 potnikov in 1100 članov posadke. Njen prihod predstavlja nov mejnik za naš potniški terminal in še eno potrditev, da je Koper privlačna destinacija na zemljevidu križarjenj po Jadranu,« so ob pomembnem dogodku zapisali v Luki Koper in dodali, da je ob prvem obisku pomorske lepotice v Kopru potekala tudi slovesna predaja spominskih plaket, ki simbolično zaznamuje prvi prihod ladje v pristanišče.

Križarka Mein Schiff Flow večinoma pluje po Jadranu in Sredozemlju, potniki pa lahko izbirajo med tremi različnimi kabinami - takšno z balkonom, brez balkona na zunanji strani ladje in brez balkona na notranji strani ladje. Iz kabine na zunanji strani se še vedno odpira pogled na prostrano morje, medtem ko kabine, obrnjene v notranjost razgleda nimajo. Na križarki je na voljo ogromno zabave, 14 različnih restavracij in bistrojev ter 17 barov. Sprostite se lahko v savnah in spajih, za vedno urejen videz pa bodo poskrbeli frizerji, ki jih potniki lahko obiščejo na krovu. Seveda na tako ogromni križarki ne sme manjkati bazen, najmlajši se lahko zabavajo v igralnicah in na igriščih, poskrbljeno pa je tudi za športne navdušence, saj bodo na skupno 18 palubah našli kar nekaj telovadnic in fitnes klubov.

Koprsko pristanišče bo letošnje poletje sicer obiskalo še kar nekaj luksuznih križark, in sicer deset julija in 13 avgusta. Največja med njimi bo 295 metrov dolga Mein Schiff 4, ki sprejme kar 2500 potnikov.

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