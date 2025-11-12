Poglejte, kakšne prizore na nebu so zjutraj v objektiv ujeli nekateri Slovenci! (FOTO)

Po družbenih omrežjih so se kot blisk razširile fotografije severnega sija, ki naj bi ga danes zgodaj zjutraj videli tudi pri nas. Očividci omenjajo poglede z gorskih točk – Rogla, Uršlja gora, Medvedje Brdo in Gorjanci –, kjer objektivi pogosto ujamejo redke pojave na obzorju.

Kot poroča portal Neurje.si, je Zemljo v zadnjih urah dosegla izjemno močna geomagnetna nevihta, ki jo povzročajo močni sunki sončnega vetra, izmet plazme in povečana aktivnost na Soncu. »Po podatkih NOAA in drugih svetovnih opazovalnic je planetarni Kp indeks dosegel vrednosti med 8 in 9, kar ustreza geomagnetni nevihti stopnje G4–G5 – eni najmočnejših v zadnjih letih.«

Dodajajo, da takšna raven aktivnosti pomeni, da je aurora borealis (severni sij) vidna daleč proti jugu, če so ugodne razmere, tudi nad srednjo Evropo. »Po trenutnih napovedih obstaja velika možnost za pojav severnega sija tudi nocoj, torej v torek, 12. novembra, predvsem med 18. in 23. uro po lokalnem času,« so napovedali.

Najboljše možnosti za opazovanje bodo imeli opazovalci na temnih lokacijah, daleč od mestnih luči, s pogledom proti severnemu obzorju. Če bo nebo jasno, bi lahko bil pojav viden tudi s prostim očesom, še poroča vremenski portal.