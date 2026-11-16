Poglejte, katere stranke so dobile največ županov in katere so ostale praznih rok

Na nedeljskih lokalnih volitvah je bilo izvoljenih daleč največ samostojnih kandidatov oz. kandidatov, ki so se za županski položaj potegovali s podporo volivcev. Med parlamentarnimi strankami pa je bila po številu izvoljenih županov najuspešnejša SDS, ki je med strankami osvojila tudi največ mandatov v občinskih svetih. Precej slabše se je odrezala Svoboda, ki je dobila le enega župana.

V boju za županske stolčke so bili daleč najuspešnejši samostojni kandidati oziroma kandidati s podporo volivcev. Med parlamentarnimi strankami pa je največ razlogov za zadovoljstvo imela SDS.

Med strankami na lokalnih volitvah najuspešnejša SDS, Svobodi le en župan

SDS je na volitve poslala 66 županskih kandidatov, izvoljenih pa je bilo deset. Na drugem mestu med parlamentarnimi strankami je SD, ki je od 38 kandidatov dobila osem županov. Sledi SLS, ki je s 23 kandidati osvojila šest županskih položajev, NSi pa je s 35 kandidati dobila pet županov.

Precej skromnejši je izkupiček Gibanja Svoboda. Stranka je predlagala 41 kandidatov za župane, izvoljen pa je bil le eden. Prav tako enega župana so dobili Demokrati, ki so v volilno tekmo poslali 17 kandidatov.

Resnica je imela 11 kandidatov, Levica osem, Fokus pa enega, vendar nobenemu od njih ni uspelo osvojiti županskega stolčka.

SDS prepričljivo prva tudi v občinskih svetih

SDS je bila najuspešnejša tudi na volitvah v občinske svete. Skupno je osvojila kar 666 svetniških mandatov, od tega 571 v občinah s proporcionalnim volilnim sistemom in 95 v občinah z večinskim sistemom. V občinah s proporcionalnim sistemom je prejela 17,69 odstotka glasov.

Na drugem mestu po skupnem številu svetniških mandatov je NSi, ki jih je osvojila 278. Od tega 172 v proporcionalnem in 106 v večinskem sistemu. V proporcionalnem delu volitev je prejela 5,27 odstotka glasov.

Tik za njo je SD z 271 svetniškimi mandati. Stranka jih je 253 osvojila v proporcionalnem in 18 v večinskem sistemu, njen delež glasov v proporcionalnem sistemu pa je znašal 8,60 odstotka.

Gibanje Svoboda je skupno osvojilo 266 mandatov, od tega 261 v proporcionalnem in pet v večinskem sistemu. V občinah s proporcionalnim sistemom je prejelo 9,95 odstotka glasov, kar je drugi najvišji delež med navedenimi strankami.

SLS je osvojila 163 svetniških mandatov, od tega 109 v proporcionalnem in 54 v večinskem sistemu. Njen delež glasov v proporcionalnem sistemu je znašal 3,37 odstotka.

Levica in Demokrati izenačeni, Resnica in Fokus le z enim svetnikom

Precej manj mandatov sta osvojili Levica in Demokrati. Obe stranki sta dobili po 39 svetniških mest, čeprav sta se njuna rezultata v proporcionalnem sistemu razlikovala.

Levica je v proporcionalnem sistemu prejela 4,64 odstotka glasov in osvojila 38 mandatov, enega pa še v večinskem sistemu. Demokrati so s 1,73 odstotka glasov dobili 30 mandatov v proporcionalnem in devet v večinskem sistemu.

Na repu razpredelnice sta pristali Resnica in Fokus. Obe stranki sta osvojili zgolj po en svetniški mandat, oba v proporcionalnem sistemu. Resnica je tam prejela 0,54 odstotka glasov, Fokus pa le 0,01 odstotka.