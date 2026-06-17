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Poglejte, kdo je postregel Stevanovića v Beogradu (VIDEO)

Obisk v Beogradu dodatno odmeva tudi na družbenih omrežjih.
Zoran Stevanović in Ana Brnabić FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković
Zoran Stevanović in Ana Brnabić FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković
A. G.
 17. 6. 2026 | 17:40
 17. 6. 2026 | 17:40
2:42
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Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije Zoran Stevanović je včeraj začel tridnevni uradni obisk v Srbiji, kjer ga je že prvi dan sprejela predsednica srbske narodne skupščine Ana Brnabić, popoldne pa so se udeležili slovesne predstavitve ob skupni izdaji priložnostne poštne znamke Pošte Slovenije in Pošte Srbije. Po napovedih bo Stevanović v Beogradu opravil več srečanj na najvišji politični ravni – med drugim s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem ter zunanjim ministrom Markom Đurićem. V delegaciji DZ sta poleg Stevanovića še poslanca Franc Breznik (SDS) in Meira Hot (SD) ter generalna sekretarka DZ Špela Ocvirk.

Srečanja slovenske delegacije potekajo z vrhom srbske države, pri čemer je poudarek na dvostranskih odnosih in političnem sodelovanju. V okviru tridnevnega obiska pa niso predvidena srečanja s predstavniki srbske opozicije, kar v delu javnosti sproža vprašanja o uravnoteženosti političnih stikov.

Na povabilo predsednice Narodne skupščine Republike Srbije Ane Brnabić je predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović na uradnem obisku v Republiki Srbiji.  FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković
Na povabilo predsednice Narodne skupščine Republike Srbije Ane Brnabić je predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović na uradnem obisku v Republiki Srbiji.  FOTO: Državni Zbor/Pedja Vučković

Predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović je na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Beogradu kot slavnostni govorec nagovoril zbrane ob praznovanju 35-letnice slovenske samostojnosti. Na družbenem omrežju Instagram je zapisal, da so odnosi med Slovenijo in Srbijo trdni, prijateljski in usmerjeni v prihodnost. Sodelovanje se nenehno krepi tako na gospodarskem področju kot skozi živahne kulturne in znanstvene izmenjave. Izjemno pomemben in trden most med narodoma predstavljata slovenska skupnost v Srbiji, ki deluje v 18 društvih, ter močne gospodarske vezi s številnimi investicijami v obeh državah. Slovesni dogodek, ki ga je glasbeno obogatil komorni sestav Policijskega orkestra Slovenije, ostaja izraz zavezanosti skupnim vrednotam in prizadevanjem za boljšo prihodnost, je še poudaril Stevanović.

Na družbenih omrežjih v ospredju robot, ki prinese pršut

Obisk v Beogradu dodatno odmeva tudi na družbenih omrežjih, kjer je objava profila Resni.ca pritegnila precej pozornosti.

V objavi je na posnetku videti dogajanje v konferenčni dvorani, kjer se odvija srečanje slovenske delegacije. V enem od kadrov se pojavi tudi t. i. robot, ki namesto natakarja simbolično prinese pladenj s suhomesnimi dobrotami, med njimi tudi pršut, in se ustavi pred Zoranom Stevanovićem. Stevanović po postrežbi robota poboža po glavi kot otroka. Nenavaden prizor je hitro zaokrožil po družbenih omrežjih.

V okviru tridnevnega obiska niso predvidena srečanja s predstavniki srbske opozicije, kar v delu javnosti sproža vprašanja o uravnoteženosti političnih stikov.

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