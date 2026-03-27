PRED SESTANKOM

Poglejte, kdo se je vse udeležil pogovora z Golobom v Kristalni palači

Matjaž Han je ob prihodu izpostavil, da je to danes prvi pogovor po volilni nedelji in da bo teh pogovorov še veliko.
V Svobodi kljub vsemu vztrajajo na optimističnih ocenah o sestavi koalicije, Golob pa je v četrtek ob zaostrenih razmerah v svetu ocenil, da Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
V Svobodi kljub vsemu vztrajajo na optimističnih ocenah o sestavi koalicije, Golob pa je v četrtek ob zaostrenih razmerah v svetu ocenil, da Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram
STA, N. Č.
 27. 3. 2026 | 12:19
 27. 3. 2026 | 12:19
Predsedniki petih izvoljenih strank v DZ so začeli pogovor o oblikovanju nove koalicije. Gosti ga Robert Golob, prvak Svobode, ki je po za zdaj še neuradnih izidih relativna zmagovalka volitev. Ob prihodu večina izjav ni dajala, Golob pa je na Instagramu dejal, da se sestajajo stranke, za katere verjame, da bi se lahko povezale v širšo koalicijo.

Svoboda, ki je po delnih uradnih izidih z 28,63 odstotka glasov zmagala na nedeljskih volitvah, danes s prvaki izvoljenih strank sestankuje v ljubljanski Kristalni palači, kjer je sedež stranke.

Pogovora pri Golobu se poleg Matjaža Hana udeležujejo še sokoordinator Levice Luka Mesec in sopredsednica Vesne Urša Zgojznik, predsednik Demokratov Anže Logar in predsednik stranke Resni.ca Zoran Stevanović. Opaziti je bilo tudi podpredsednika Svobode Mateja Arčona.

Golob je pred srečanjem objavil posnetek na družbenem omrežju Instagram, v katerem je pojasnil, da imajo danes prvo srečanje vseh tistih strank, za katere verjame, »da bi se lahko povezali v širšo koalicijo, v - dobesedno - vlado narodne enotnosti«, z enim samim razlogom: »Prihajajo težki časi in prav je, da vsi tisti, ki imamo Slovenijo v srcu, nekaj skupaj naredimo za to.«

»Prvič smo se srečali pi nedelji«

Han je v izjavi za medije ob prihodu izpostavil, da je to danes prvi pogovor po volilni nedelji in da bo teh pogovorov še veliko. Po njegovih besedah se bo vlada glede na razmerje političnih strank, izvoljenih v DZ, težko sestavila oziroma bo ta proces »nekaj časa trajal«. Meni, da danes ne bodo prišli do zaključka, ker na srečanju ni predstavnikov strank, ki zasedajo več kot tretjino parlamenta. Na vprašanje, kako komentira napoved strank Demokrati in Resni.ca, da z Levico ne gresta v koalicijo, je Han odgovoril, da bo vsako izključevanje verjetno težko za kogarkoli, ki bi sestavljal vlado.

Obenem Han dopušča tudi možnost predčasnih volitev. Če bi do njih prišlo, so v SD nanje dobro pripravljeni, je zatrdil. Ocenjuje pa, da to ni pozitivna rešitev, »ker so razmere v svetu težke in bo treba odločitve hitro sprejemati«. Zaradi razmer v svetu, ki vplivajo tudi na dogajanje v Sloveniji, »ta moment noben politik nima privilegija, da zaradi nekih svojih ambicij ne bi gledal na državo«, ocenjuje Han.

Drugi udeleženci ob prihodu niso dajali izjav.

V NSi se vabilu niso odzvali, SDS, ki je po dosedanjih izidih s 27,95 odstotka tik za petami Svobodi, pa vabila ni prejela.

Že pred današnjim srečanjem je večina prvakov strank, ki je potrdila udeležbo na srečanju, o pričakovanjih pred prvimi pogovori poudarila, da je razprava o sestavi bodoče koalicije še preuranjena. Pričakujejo, da bodo pogajanja dolgotrajna. Večina pa se na srečanje podaja z začrtanimi zlasti programskimi izhodišči.

V Svobodi kljub vsemu vztrajajo na optimističnih ocenah o sestavi koalicije, Golob pa je v četrtek ob zaostrenih razmerah v svetu ocenil, da Slovenija potrebuje vlado narodne enotnosti.

Več iz teme

Robert GolobMatjaž HanVolitve 2026Gibanje Svobodasrečanjeparlamentarne stranke
ZADNJE NOVICE
12:19
Novice  |  Slovenija
PRED SESTANKOM

Poglejte, kdo se je vse udeležil pogovora z Golobom v Kristalni palači

Matjaž Han je ob prihodu izpostavil, da je to danes prvi pogovor po volilni nedelji in da bo teh pogovorov še veliko.
27. 3. 2026 | 12:19
11:54
Novice  |  Slovenija
BREZ MANDATA

Golobov glasbenik ostal pred vrati: z eno roko že odpiral šampanjec, nato pa ...

Poslanski mandat se mu je izmuznil za mišjo dlako.
Nina Čakarić27. 3. 2026 | 11:54
11:44
Bulvar  |  Tuji trači
FROLLYWOOD

Zvezde zaradi Donalda Trumpa zapuščajo Hollywood

Ameriški filmarji svoje življenje selijo v Evropo.
27. 3. 2026 | 11:44
11:32
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
V BEOGRADU

Pred Filozofsko fakulteto našli truplo 25-letnice, policija še na terenu

Pred tragedijo, ki je pretesla vse, se je zgodil incident v petem nadstropju fakultete.
27. 3. 2026 | 11:32
11:31
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Pustila varni službi in odprla lokal na Trubarjevi: LJubo navdušuje z majhnimi grižljaji

Luka in Maja sta sanjala o svojem lokalu, zdaj ga imata, LJubota na Trubarjevi, kjer strežeta majhne sendviče, ki jih sama sestavljata.
Alenka Kociper27. 3. 2026 | 11:31
11:12
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Lepote, ki se skrivajo v osrčju Polhograjskih Dolomitov (FOTO)

Pasja ravan je bila najvišji vrh, preden so ga preprosto odstrelili v eksploziji.
27. 3. 2026 | 11:12

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Nore številke: dnevno razbijejo kar 5000 jajc

Hofer si že od nekaj prizadeva v svojo ponudbo uvrščati čim več slovenskih izdelkov, zato želi iskati priložnosti za sodelovanje s slovenskimi dobavitelji.
Promo Slovenske novice26. 3. 2026 | 10:02
