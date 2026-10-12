Po referendumu nov pretres za Logarjeve Demokrate, poslanka Tea Košir ponoči sporočila svojo odločitev

Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Tea Košir, ki je pred dvema tednoma podala svoj odstop, a je vlada še ni razrešila, zapušča Demokrate Anžeta Logarja. Kot je sporočila na družbenem omrežju Facebook, namerava politično pot nadaljevati kot nepovezana poslanka. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijska zaveze in podpirala dobre predloge.

»Odločitev ni bila lahka, je pa iskrena in sprejeta po moji vesti,« je nekaj minut pred polnočjo na omenjenem družbenem omrežju zapisala Košir. Ob tem se je stranki in njenim članom zahvalila za pridobljene izkušnje in priložnost za sodelovanje ter jim zaželela veliko uspeha pri nadaljnjem delu. Kot je navedla, si želi "medsebojnega spoštovanja, povezovanja in uresničevanja zastavljenih ciljev v dobro ljudi in naše Slovenije". Košir se namreč, kot izhaja iz njenega zapisa, namerava vrniti v poslanske klopi, kamor je bila pred imenovanjem na mesto državne sekretarke na listi Demokratov izvoljena na spomladanskih parlamentarnih volitvah.

»Verjamem v skupne rešitve za Slovenijo. Verjamem, da se marsikaj da. Ker kjer je volja, je tudi pot. Poslanski mandat razumem kot odgovornost do ljudi, ki so mi zaupali svoj glas, hkrati pa ostajam zvesta tudi sebi. Moram. In hvaležna sem za to,« je zapisala. Napoveduje, da bo spoštovala koalicijska zaveze, podpirala dobre predloge ter se odločala po svoji vesti. Posebno pozornost namerava nameniti področju zdravja, preventive, družine, gospodarstva in kakovosti življenja ljudi. Še preden pa bo lahko svojo politično pot nadaljevala v DZ, pa jo mora torej po podanem odstopu vlada še formalno razrešiti s funkcije državne sekretarke. Ko bo to storila, pa ji bo odprta pot za vrnitev v poslanske vrste.

V primeru njene vrnitve pa bo morala poslanski položaj zapustiti vodja poslanske skupine Demokratov Elena Zavadlav Ušaj, ki je v DZ ta mandat vstopila kot nadomestna poslanka. Demokrati bodo s tem izgubili eno poslansko mesto, koalicija pa enega izmed glasov. Košir je sicer ob sporočeni odločitvi zapisala še, da ni izbrala lažje poti, a je za njen obstoj pomembno, da ravna po svoji vesti. »Sprejela bom vse posledice svojih odločitev, ob tem pa vem, da se bom trudila ohraniti spoštovanje do drugih. Grem naprej. S spoštovanjem, odgovornostjo in srčnostjo. Še vedno verjamem,« je sklenila.