Poglejte, kje grozi toča! Možne so plohe in nevihte

Po včerajšnjih plohah in nevihtah nas po ponedeljku čaka nekaj bolj mirnih, sončnih in prijetno toplih dni. Nad zahodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, k nam pa od severozahoda v višinah danes še doteka nekoliko bolj vlažen zrak, so navedli na Agenciji RS za okolje (Arso).

Zato bodo sredi dneva in popoldne še nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 °C.

Verjetnost pojavljanja toče FOTO: Arso

Ob tem so na Arso že prižgali alarme za točo. Po podatkih ob 15. uri je velika nevarnost pojavljanja toče na Dolenjskem in Kočevskem.

Verjetnost za plohe in nevihte spet večja od petka naprej

Od torka bo k nam dotekal bolj suh zrak, zato bo prevladovalo večinoma jasno vreme s koprenasto oblačnostjo. V sredo nas bo od severa prešla oslabljena hladna fronta, ki padavin predvidoma ne bo prinesla.

Prehodno bo zapihal veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo v prihodnjih dneh večinoma med 28 in 33 °C. Verjetnost za plohe in nevihte se bo povečala od petka, saj bo ob toplejšem ozračju k nam znova dotekal bolj vlažen zrak.