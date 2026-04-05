ZA DOPUST

Tako visok letni regres je letos v slovenskih podjetjih, nekaterim zaposlenim se lahko smeji

Zelo radodarni sta letos dve banki. Več trgovskih podjetij bo izplačalo enako.
Simbolična slika FOTO: Megaflopp Getty Images/istockphoto
M. J.
 5. 4. 2026 | 21:16
 5. 4. 2026 | 21:40
2:31
Zaposleni se vsako leto razveselijo letnega regresa. Nekateri so se letošnjega že, drugi se ga še bodo. V oddaji 24UR so pogledali, kako visok je letos v večjih slovenskih podjetjih. Minimalna višina letošnjega letnega regresa sicer znaša 1.482 evrov, a marsikdo bo oziroma je že prejel občutno višjega. 

Tisti, ki so zaposleni v OTP banki Slovenija in NLB-ju, so se letos lahko razveselili precej visokega letnega regresa. Prvi so prejeli 2.830 evrov, drugi pa malenkost nižjih 2.791 evrov. Visokega letnega regresa pa letos nista izplačali samo ti dve banki. Zelo podoben oziroma enak znesek so izplačali tudi Telekom Slovenije (2.791 evrov), zavarovalnica Sava Re (2.791 evrov) in Generali zavarovalnica (2.790 evrov). Precej visok letni regres bo aprila izplačal tudi Goodyear Slovenija, in sicer bo ta znašal 2.630 evrov. Že zdaj je znano, da bo to podjetje zaposlenim, ko bo čas za to, izplačalo tudi 740 evrov zimskega regresa, decembra pa bodo zaposleni prejeli še 500 evrov letne nagrade, v kolikor bo dosežen letni plan.

Več trgovskih podjetij bo namenilo okroglih 2.000 evrov

Nekatera večja trgovska podjetja pri nas bodo izplačevala nižji letni regres kot prej omenjena podjetja, a bo ta še vedno dosegel dva tisočaka. Lidl Slovenija, Spar Slovenija in HOFER Slovenija bodo izplačali točno 2.000 evrov. Trgovine Jager bodo izplačale vsaj 2.000 evrov, a točen znesek še ni določen. 1.950 evrov bruto bodo dobili zaposleni v Petrolu, kar je 450 evrov manj kot lani, Pivovarna Laško Union pa bo izplačala 1.700 evrov bruto. Niso pa pozabljeni niti tisti, ki prejemajo plačo iz državne blagajne, in upokojenci. Javni uslužbenci bodo letos prejeli letni regres v višini 1.630 evrov, izplačilo pa bodo na svojih računih videli v maju. Upokojenci bodo konec junija prejeli letni dodatek. Tisti z najnižjimi pokojninami bodo dobili 470 evrov, medtem ko se bo znesek za tiste z najvišjimi pokojninami spustil do 160 evrov. 

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BELJAKOVINE

Pet idej, kako v jedilnik vključiti več beljakovin

Po 40. letu se potrebe po beljakovinah povečajo. Preverite, koliko jih ženske potrebujejo in kako jih enostavno vključiti v prehrano.
30. 3. 2026 | 09:12
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINA V ZAPESTJU

Akutna poškodba ali kronična težava?

Vztrajna bolečina v zapestju ni vedno posledica preobremenitve. Kdaj gre za kronično težavo, kako poteka diagnostika in kdaj je potrebna operacija?
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 10:09
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Najbolj sočna pehtranova potica z bogatim skutnim nadevom (VIDEO)

Izboljšajte svoje pekovske veščine in odkrijte skrivnosti priprave pehtranove potice z jasnimi navodili, preverjenimi triki in praktičnim prikazom priprave.
Odprta kuhinja30. 3. 2026 | 09:50
Lifestyle  |  Svetovalnica
ČIST ZRAK

Novost, ki lahko pomaga kar četrtini odraslim

Alergije danes niso več le spomladanska nevšečnost. Zaradi podnebnih sprememb se obdobja cvetenja podaljšujejo, koncentracije cvetnega prahu pa naraščajo.
30. 3. 2026 | 08:17
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
TEŽAVA

Glavobol, napenjanje, utrujenost po obroku? Morda gre za histamin

Kaj je histaminska intoleranca, katera živila so najpogostejši sprožilci in kako lahko z manjšimi prilagoditvami izboljšate počutje?
30. 3. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
IZJEMNA PRILOŽNOST

Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVA

Simptomi, ki ne izginejo: kdaj je čas za resen razmislek

Nenadna bolečina v hrbtu, dolgotrajna utrujenost, zadihanost, migrene ali težave s kolenom – večina najprej pomisli, da bo minilo samo od sebe.
Promo Slovenske novice30. 3. 2026 | 09:25
PromoPhoto
Šport  |  Odmevi
LEPA ZGODBA

Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
3. 4. 2026 | 08:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KULINARIKA

Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
3. 4. 2026 | 14:22
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HEKSENŠUS

Jutranja bolečina v vratu ni nedolžna

Kar 70 % odraslih ima vsaj enkrat v življenju težave s heksenšusom. Zakaj nastane in kako lahko ublažimo bolečino?
Promo Slovenske novice31. 3. 2026 | 09:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
Vsa merila arhitekture

Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
3. 4. 2026 | 14:17
Lifestyle  |  Stil
PODKAST

Vselitev v manj kot letu dni? Mnogi ob tej možnosti obstanejo

Kako poteka gradnja montažne hiše, koliko časa traja in na kaj morajo biti investitorji pozorni? V podkastu Deloindom razlagata Nika Bratović in Luka Žvižej.
Nina Štajner25. 3. 2026 | 13:53
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBNOVA

Stara hiša, nov začetek: prenova, ki spreminja pogled na bivanje

Preverite zgodbo iz prve roke; v podkastu Prenovimo pogled preverite, kako se je arhitektka Ana Jerina lotila prenove družinske hiše.
30. 3. 2026 | 08:44
