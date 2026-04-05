Tako visok letni regres je letos v slovenskih podjetjih, nekaterim zaposlenim se lahko smeji

Zaposleni se vsako leto razveselijo letnega regresa. Nekateri so se letošnjega že, drugi se ga še bodo. V oddaji 24UR so pogledali, kako visok je letos v večjih slovenskih podjetjih. Minimalna višina letošnjega letnega regresa sicer znaša 1.482 evrov, a marsikdo bo oziroma je že prejel občutno višjega.

Tisti, ki so zaposleni v OTP banki Slovenija in NLB-ju, so se letos lahko razveselili precej visokega letnega regresa. Prvi so prejeli 2.830 evrov, drugi pa malenkost nižjih 2.791 evrov. Visokega letnega regresa pa letos nista izplačali samo ti dve banki. Zelo podoben oziroma enak znesek so izplačali tudi Telekom Slovenije (2.791 evrov), zavarovalnica Sava Re (2.791 evrov) in Generali zavarovalnica (2.790 evrov). Precej visok letni regres bo aprila izplačal tudi Goodyear Slovenija, in sicer bo ta znašal 2.630 evrov. Že zdaj je znano, da bo to podjetje zaposlenim, ko bo čas za to, izplačalo tudi 740 evrov zimskega regresa, decembra pa bodo zaposleni prejeli še 500 evrov letne nagrade, v kolikor bo dosežen letni plan.

Več trgovskih podjetij bo namenilo okroglih 2.000 evrov

Nekatera večja trgovska podjetja pri nas bodo izplačevala nižji letni regres kot prej omenjena podjetja, a bo ta še vedno dosegel dva tisočaka. Lidl Slovenija, Spar Slovenija in HOFER Slovenija bodo izplačali točno 2.000 evrov. Trgovine Jager bodo izplačale vsaj 2.000 evrov, a točen znesek še ni določen. 1.950 evrov bruto bodo dobili zaposleni v Petrolu, kar je 450 evrov manj kot lani, Pivovarna Laško Union pa bo izplačala 1.700 evrov bruto. Niso pa pozabljeni niti tisti, ki prejemajo plačo iz državne blagajne, in upokojenci. Javni uslužbenci bodo letos prejeli letni regres v višini 1.630 evrov, izplačilo pa bodo na svojih računih videli v maju. Upokojenci bodo konec junija prejeli letni dodatek. Tisti z najnižjimi pokojninami bodo dobili 470 evrov, medtem ko se bo znesek za tiste z najvišjimi pokojninami spustil do 160 evrov.