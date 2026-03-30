Poglejte, na kaj je naletel gorski vodnik: prizor, ki marsikomu ne bo všeč (FOTO)

Toplo sonce je iz zimskega mirovanja prebudilo tudi kače, ki jih v naravi zdaj lahko srečamo precej pogosteje. O nenavadnem prizoru je poročal gorski vodnik UIAGM in trener kajaka na mirnih vodah Stane Klemenc, ki je med čistilno akcijo na Vogarju naletel na skupino modrasov.

»Malo pod padalskim štartom na Vogarju je gnezdo modrasov,« je zapisal ob fotografijah, ki so hitro pritegnile pozornost. Prizor, kjer se na istem mestu zadržuje več kač, je za marsikoga neprijeten, a strokovnjaki opozarjajo, da je v tem času to lahko povsem naraven pojav. Na Vogarju je sicer tudi vzletišče jadralnih padalcev.

Gnezdo modrasov. FOTO: Zaslonski Posnetek

Pomlad prebuja tudi nevarnejše prebivalce narave

S toplimi dnevi se kače, med njimi tudi strupeni modrasi, začnejo aktivneje gibati. Pogosteje jih lahko opazimo na sončnih pobočjih, skalnatih območjih in travnikih, kjer se ogrevajo. V tem obdobju se začne tudi paritveni čas, zato ni nenavadno, da jih vidimo več skupaj. To pa pomeni tudi večjo previdnost za pohodnike. Kače se praviloma umaknejo, če zaznajo človeka, a do ugriza lahko pride, če jih presenetimo ali ogrozimo.

»Mi smo gostje v njihovem domu«

Objava je sprožila številne odzive. Veliko ljudi opozarja na spoštovanje narave in mirno sobivanje. »Saj to je njihov dom, njihova narava. Mi smo samo gosti. Zato je lepo, da jih pustimo na miru,« je zapisal eden izmed komentatorjev. »Vsako leto v hribih srečam ta bitja, pa gremo dalje vsak svojo pot,« dodaja druga uporabnica. »Pustiti jih pri miru,« je kratek in jasen še en odziv.

Nekateri poudarjajo tudi previdnost: »Vzemi palico in malo brskaj pred sabo, da jih odženeš. Če jih ne vidiš, jih ne ubijaj,« svetuje eden od pohodnikov. »Treba je paziti, kje hodiš in kam se primeš,« opozarja drug, ki je ugriz že doživel.

Med komentarji se pojavljajo tudi bolj zaskrbljeni odzivi. »O groza, koliko jih je,« piše ena izmed uporabnic. »Se obeta kačje leto,« dodaja drugi. Spet tretji v tem vidijo del naravnega cikla: »Začeli so se pariti, zato jih je več skupaj,« pojasnjuje komentator.

Previdnost naj bo na prvem mestu

Pomladni izleti v naravo so lahko čudoviti, a zahtevajo tudi več pozornosti. Strokovnjaki svetujejo, da hodimo po označenih poteh, gledamo pod noge, uporabljamo pohodne palice in se ne dotikamo kamenja ali trave brez previdnosti.