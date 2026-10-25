Poglejte si te prizore! Dolge kolone se vijejo pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani (FOTO in VIDEO)

V Srbiji so se danes ob 7. uri odprla volišča na predčasnih parlamentarnih volitvah. Volivci odločajo o nadaljevanju vladavine Srbske napredne stranke Aleksandra Vučića ali politični spremembi, ki jo obljublja Študentska lista, nastala iz množičnega protestnega gibanja. Pred volišči se vijejo vrste volivcev, ki čakajo, da bodo lahko glasovali.

Volilno pravico ima 6,45 milijona državljanov, ki izbirajo med 18 kandidatnimi listami s skupno 2418 kandidati. Volitve potekajo tudi v tujini, in sicer na 93 voliščih v 37 državah, za glasovanje v tujini pa se je prijavilo 102.147 volivcev. Državljani na voliščih po vsej Srbiji čakajo v vrstah, da bi oddali svoj glas, na nekaterih voliščih so ljudje stali v vrstah še pred začetkom glasovanja, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Gneča je tudi na volišču v Novem Beogradu, kamor je v spremstvu soproge prišel nekdanji srbski predsednik in nosilec liste Združena Srbija Aleksandar Vučić. Kot poroča Tanjug, je skupaj z drugimi državljani čakal v vrsti, da bi lahko oddal svoj glas. O dolgih vrstah pred volišči med drugim poročajo iz Beograda, Novega Sada in Čačka. Velika gneča je tudi na voliščih, kjer glasujejo Srbi s Kosova - v Raški, Vranju in Rudnici.

Predčasne parlamentarne volitve so vrhunec skoraj dve leti trajajočih protestov pod vodstvom študentov. Ti so izbruhnili po nesreči leta 2024, ko se je na železniški postaji v Novem Sadu zrušil nadstrešek, pri čemer je umrlo 16 ljudi - za tragedijo pa mnogi krivijo korupcijo. V ospredju sta lista koalicije okoli vladajoče SNS z imenom Aleksandar Vučić - Združena Srbija in Študentska lista - Študenti zmagujejo. Vučić, ki je septembra odstopil s položaja predsednika države, je nosilec liste SNS, prvi na Študentski listi pa je novosadski zdravnik in univerzitetni profesor Ilija Srdanović. Volitve spremljajo domači in mednarodni opazovalci, med njimi misija Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Volišča se bodo zaprla ob 20. uri. Prvi neuradni izidi bodo predvidoma znani kmalu po zaprtju volišč.

Dolge kolone ljudi vijejo tudi pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani, kjer ljudje čakajo, da bodo lahko glasovali. Prevladujejo mladi.