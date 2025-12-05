Poglejte ta prekršek na slovenski cesti: »Če si njen družinski član ji prosim zaplenite avto« (VIDEO)

Na družbenem omrežju Reddit je nekdo objavil video, na katerem lahko vidimo hud prometni prekršek, ki pa se je na srečo končal brez trka. Sodeč po objavi, je bil storjen v Ljubljani. Na posnetku lahko vidimo, da je neka oseba vozila avtomobil po napačnem voznem pasu, nakar sta nasproti pripeljala dva druga avtomobila, a k sreči do trka ni prišlo. Oseba, ki je naredila prekršek, je po približevanju teh dveh avtomobilov naprej zavirala, nato pa ju je obvozila. Policija prekrška ni obravnavala, saj ga oseba, ki ga je posnela in objavila na omenjenem družbenem omrežju, ni prijavila. Video tega prometnega prekrška si lahko pogledate na Redditu.

Številni odzivi

Oseba, ki je objavila video, je v objavi šaljivo zapisala, da je »babi šla po darile«. Nato pa nadaljevala v resnejšem tonu: »Če si njen družinski član, ji prosim zaplenite avto.« Ni pa sicer prepričana, če je vozilo res upravljala babica. Pod objavo so se oglasili tudi številni drugi uporabniki Reddita. Nekdo je bil v komentarju oster: »Zakaj se ljudje umikajo? Ustaviš se, greš ven in ji uzameš ključe. Kaj je s Slovenci narobe, da pustijo vsakemu vse.« Nekdo drug pa je stopil v bran babicam: »Kaj vsi tolk napadate babice, ko pa delajo največje sranje ravno dedki in pijani ateki. Ravno včeraj je dedek na Metelkovi pobiral babico, ustavil se je 5 m pred prehodom na sredini ceste. Pa da ne govorim kakšen ringišpil je delal s smerokazi.«

Kot je videti na omenjenem posnetku, so sicer talne označbe na tistem delu ceste zelo dobro vidne. Morda je bila oseba za volanom preveč zamišljena med vožnjo in premalo pozorna nanje, da je naredila ta prekršek. Ali je takoj po tem, ko je obvozila drugi vozili, zapeljala na pravi vozni pas, pa ne vemo, saj se video po devetih sekundah konča.