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Poglejte te prizore: Janša z Urško v Vatikanu! Premier po srečanju s svetim očetom razkril, kaj bi spremenil (FOTO)

Na obisku v Vatikanu premier odprl tudi vprašanje vatikanskega sporazuma.
Papežu, ki je navdušenec nad tenisom, je Janez Janša podaril podpisani lopar Žige Šeška, letošnjega zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije, Zdravljico v slovenskem in angleškem jeziku, in angleška prevoda svojih knjig Premiki in Okopi. Med osebnimi darili je bila po premierovih besedah tudi »fotografija Tamina Petelinška s poljem križev iz morišča pri Macesnovi gorici« v Kočevskem rogu. FOTO: Simone Risoluti Afp

Papežu, ki je navdušenec nad tenisom, je Janez Janša podaril podpisani lopar Žige Šeška, letošnjega zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije, Zdravljico v slovenskem in angleškem jeziku, in angleška prevoda svojih knjig Premiki in Okopi. Med osebnimi darili je bila po premierovih besedah tudi »fotografija Tamina Petelinška s poljem križev iz morišča pri Macesnovi gorici« v Kočevskem rogu. FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

FOTO: Simone Risoluti Afp

Papežu, ki je navdušenec nad tenisom, je Janez Janša podaril podpisani lopar Žige Šeška, letošnjega zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije, Zdravljico v slovenskem in angleškem jeziku, in angleška prevoda svojih knjig Premiki in Okopi. Med osebnimi darili je bila po premierovih besedah tudi »fotografija Tamina Petelinška s poljem križev iz morišča pri Macesnovi gorici« v Kočevskem rogu. FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp
M. U.
 5. 10. 2026 | 15:29
 5. 10. 2026 | 15:34
3:00
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Predsednika vlade Janeza Janšo je danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Pogovor ni ostal le pri aktualnih svetovnih krizah in prizadevanjih za mir. Na mizi je bilo tudi vprašanje odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem ter morebitne nadgradnje vatikanskega sporazuma. Janša je po srečanju pojasnil, zakaj bi bilo po njegovem nekatere stvari smiselno urediti bolj trajno.

FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp

Papežu Leonu XIV. je premier  podaril Zdravljico v slovenščini in angleščini ter podpisani teniški lopar Žige Seška. Izročil mu je tudi osebno darilo, in sicer križec iz Macesnove gorice ter svoji knjigi.

Janša je po srečanju ocenil, da odnosi Slovenije z Vatikanom stojijo na trdnih temeljih. Ti so formalizirani tudi z dvostranskim sporazumom med Slovenijo in Svetim sedežem, ki je bil sklenjen leta 2001, ratificiran pa leta 2004.

Bi sporazum nadgradili?

Prav prihodnost tega sporazuma je bila ena zanimivejših tem pogovorov. Janša je pojasnil, da sta s papežem govorila o možnosti njegove nadgradnje z nekaterimi vprašanji, za katera se je v vseh teh letih pokazalo, da bi jih bilo dobro urediti bolj trajno.

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Po njegovih besedah bi bilo smiselno, da so določene stvari zapisane tako, »da pač je to nekaj trajnega, ne da pa vsaka vlada potem neke stvari spreminja«.

FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp

Sveti sedež je po srečanju sporočil, da sta sogovornika poudarila tudi prispevek Katoliške cerkve k slovenski družbi.

Govorila tudi o Zahodnem Balkanu

Pogovor je segel tudi daleč čez slovenske meje. Janša in Leon XIV. sta se dotaknila razmer v svetu, med drugim političnega položaja na Zahodnem Balkanu in prihodnosti tamkajšnjih držav v procesu evropskega povezovanja. Janša se je papežu zahvalil tudi za njegova prizadevanja za mir in za, kot je dejal, moralne smernice v času, »ko starega svetovnega reda ni več, novega pa še ni«.

Današnji obisk ima tudi simbolno težo. Janša je namreč prvi visoki slovenski predstavnik, ki ga je na delovnem obisku sprejel papež Leon XIV. Pred njim je Sveti sedež konec leta 2024 obiskala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki se je takrat srečala še s papežem Frančiškom.

FOTO: Simone Risoluti Afp
FOTO: Simone Risoluti Afp

Premier se je v Vatikanu sešel tudi s tajnikom za odnose z državami Paulom Richardom Gallagherjem. Z ženo Urško Bačovnik Janša sta imela na programu še ogled Sikstinske kapele in Rafaelovih sob.

Janšev obisk se s tem še ni končal

Popoldne ga v Rimu čaka srečanje z italijansko premierko Giorgio Meloni. Med pričakovanimi temami pogovorov so odnosi med državama, položaj slovenske narodne skupnosti v Italiji ter italijanski nadzor na notranji schengenski meji s Slovenijo, ki ga Rim izvaja že od oktobra 2023.

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Janez JanšaVatikanpapežKatoliška cerkevUrška Bačovnik JanšaLeon XIV.Sveti sedežVatikanski sporazum
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