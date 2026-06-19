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SREČANJE V BRUSLJU

Poglejte, v kakšen dolg objem je Janša stisnil Giorgio Meloni (VIDEO)

Premier Janez Janša je po prvem dnevu zasedanja Evropskega sveta objavil videoposnetek iz Bruslja.
Janez Janša in Giorgia Meloni. FOTO: Posnetek Zaslona X
Janez Janša in Giorgia Meloni. FOTO: Posnetek Zaslona X
STA, K. G.
 19. 6. 2026 | 12:48
 19. 6. 2026 | 12:49
2:17
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V Bruslju se nadaljuje dvodnevno zasedanje Evropskega sveta, na katerem voditelji držav članic Evropske unije razpravljajo o ključnih političnih in gospodarskih vprašanjih prihodnosti povezave. Med njimi je tudi slovenski premier Janez Janša, ki je po prvem dnevu srečanj na družbenih omrežjih objavil kratek videoposnetek z dogajanja v belgijski prestolnici.

Objavo je pospremil z zapisom: »Prvi dan zasedanja Evropskega sveta.« Na posnetku je mogoče videti prihod evropskih voditeljev, neuradne pogovore in srečanja ob robu vrha, največ pozornosti pa je pritegnil trenutek, ko se je Janša srečal z italijansko premierko Giorgio Meloni. Voditelja sta se pozdravila z nasmehom in prisrčnim objemom, kar ni ostalo neopaženo med spremljevalci političnega dogajanja.

Janša in Melonijeva že dlje časa veljata za politična zaveznika znotraj evropskega konservativnega prostora. V preteklosti sta se večkrat srečala na mednarodnih srečanjih in političnih dogodkih, njuni stranki pa sodelujeta tudi v evropskih političnih povezavah. Medtem ko so kamere ujele sproščene trenutke med voditelji, je bil delovni del srečanja precej bolj zahteven. Prvi dan vrha so predsedniki vlad in držav članic razpravljali o globalnih gospodarskih razmerah, konkurenčnosti evropskega gospodarstva in prihodnjih izzivih Evropske unije.

Pogovore bodo nadaljevali z eno najpomembnejših tem tega vrha – prihodnjim večletnim finančnim okvirom Evropske unije za obdobje 2028–2034. Predlog, ki je trenutno na mizi, predvideva skoraj 1.950 milijard evrov vreden sedemletni proračun, pri čemer se med državami že kažejo razlike glede financiranja kohezijske in kmetijske politike ter skupnih evropskih projektov. V zaključnem delu vrha bodo evropski voditelji za isto mizo sedli še na delovnem kosilu, namenjenem razmeram na Bližnjem vzhodu. Po nedavnem dogovoru med Iranom in Združenimi državami Amerike o končanju vojne bodo razpravljali o nadaljnjih korakih za stabilizacijo regije, odnosih z Izraelom ter razmerah v Gazi, Libanonu in na Zahodnem bregu.

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