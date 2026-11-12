Poglejte, v kateri slovenski občini imajo najvišje plače! Presenetljivo, kdo je na vrhu

Najvišja povprečna mesečna neto plača med občinami v Sloveniji je bila v prvih osmih mesecih letos več kot 2200 evrov. Zabeležili so jo v Preboldu, kjer so sicer zaradi majhnosti občine mogoča izrazita nihanja. Najnižjo povprečno neto plačo so imeli v Mislinji, in sicer manj kot 1300 evrov.

Po zadnjih znanih podatkih Statističnega urada RS je bila letos do avgusta povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji 1681 evrov. Nad tem povprečjem je bilo le 19 od 212 občin, med njimi le štiri mestne. V Preboldu je povprečna mesečna neto plača v prvih osmih mesecih znašala 2256 evrov, sledita mu Mengeš (2062 evrov) in Ljubljana (1885), ki se redno uvrščata med občine z najvišjimi plačami. Najnižjo povprečno neto plačo pa so imeli v tem obdobju v občinah Mislinja (1271 evrov), Šalovci (1303) in Cerkno (1311).

Iz pregleda mesečnih podatkov je razvidno, da so v Preboldu izrazito izstopali meseci, ko podjetja običajno izplačujejo letni regres ali nagrade zaposlenim za delovno uspešnost. Tako je januarsko povprečje znašalo 2326 evrov, marčevsko in aprilsko je celo preseglo 3200 evrov neto, medtem ko je februarja in avgusta povprečna neto plača znašala precej manj, okoli 1400 evrov. Tako velike razlike so lahko posledica tega, da gre za majhno občino z razmeroma omejenim številom zaposlenih v podjetjih, kjer lahko že nekaj posameznikov z zelo visokimi izplačili močno vpliva na občinsko povprečje.

Preboldskega župana podatek nekoliko presenetil

Župana Občine Prebold Marka Repnika je podatek nekoliko presenetil. Meni, da gre verjetno za izredna izplačila v katerem od večjih podjetij, kar se po njegovih ocenah pri statističnih podatkih v majhnih občinah pozna hitreje kot v velikih. Ob tem je preboldski župan dodal, da imajo v občini zdrava in produktivna podjetja, ki zaposlujejo veliko ljudi. »Imamo dve urejeni industrijski coni, kjer deluje veliko uspešnih podjetij in ki imajo dobre pogoje za nadaljnji razvoj,« je poudaril za STA. Med njimi je denimo eden največjih evropskih proizvajalcev solarnih modulov Bisol, med večjimi podjetji so še Odelo, Uniforest in Schiedel.

Ob tem je treba pri statističnih podatkih še opozoriti, da se podatki o povprečni mesečni neto plači v posamezni občini nanašajo na plače oseb, ki v občini delajo, ni pa nujno, da v njej tudi živijo. Precej bolj realni sta tako visoki uvrstitvi Mengša in Ljubljane. Med mestnimi občinami prestolnici sledi Novo mesto s 1794 evri povprečne mesečne neto plače, na tretjem mestu pa je Krško s 1723 evri. Na dnu med mestnimi občinami so z nekaj manj kot 1600 evri Slovenj Gradec, Velenje in Ptuj.