Poglejte, kako je tule v Sloveniji snežilo na prvi oktobrski dan (VIDEO)

Ponoči bo predvsem na vzhodu in severu nekaj zmerne oblačnosti, proti zahodu pa bo več jasnine. Proti jutru se bo povsod razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 7, ob morju okoli 9 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo sprva pretežno jasno, čez dan pa bo spremenljivo oblačno. Še bo pihal okrepljen hladen veter severovzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 15, na Goriškem in ob morju okoli 18 stopinj Celzija.

So pa prav na prvi oktobrski dan na Rogli posneli snežinke. Posnetek so delili na Facebookovem profilu Pot med krošnjami. Le ta leži v osrčju pohorskih gozdov, na vrhu Rogle na nadmorski višini 1517 m.

Obeti: še bo nekoliko hladneje

V petek bo večinoma jasno in še nekoliko hladneje. Veter bo postopno oslabel. V soboto bo sprva razmeroma sončno, ponekod bo zjutraj slana. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, nekoliko topleje bo. Popoldne se bo od zahoda postopno pooblačilo. V nedeljo bo večinoma oblačno. Zjutraj in dopoldne bodo padavine, ki bodo sredi dneva postopno ponehale.